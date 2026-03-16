El 65% de las personas LGTBI+ cree que un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos

Casi siete de cada diez personas LGTBI+ (65%) cree que sus derechos estarían en riesgo con la llegada de un Gobierno ultraconservador, esto es, con Vox en la coalición, y la cifra asciende a un 68% en las mujeres del colectivo.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Estado LGTBI+ 2026 de la Federación Estatal de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y más LGTBI+, elaborado por la agencia de investigación 40dB y presentado este lunes en rueda de prensa.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, explica que, según este informe, dentro del colectivo los que mayor percepción del riesgo experimentan son las mujeres, las personas trans y no binarias, los jóvenes y quienes viven en entornos rurales.

"Según nuestros informes anteriores, son precisamente la parte del colectivo que más discriminación sufre, peor situación socioeconómica enfrenta y más limitado tiene el acceso a los recursos. Existe por tanto una relación entre mayor precariedad y exposición a violencias y mayor percepción del riesgo" afirma.

El 53,8% del voto, concentrado en fuerzas progresistas Esta percepción se refleja en la estimación de voto, de tal manera que, según esta encuesta (800 entrevistas realizadas entre enero y febrero de este año), en unas hipotéticas elecciones generales las personas LGTBI+ votarían mayoritariamente a partidos de izquierda con el 53,8% del voto concentrado en PSOE (32,6%), Sumar (13,7%) y Podemos (7,5%). Según este informe, la estimación de voto del PP es del 19% y la de Vox del 11,1% dentro del colectivo. Según una estimación de escaños, si solo votaran las personas LGTBI+ habría una mayoría absoluta progresista de 202 escaños. Según el director de investigación de 40dB, Carlos Domínguez, "este dato no solo refleja una preferencia electoral, sino también una movilización política vinculada a la preocupación por posibles retrocesos en materia de derechos y libertades. Estos resultados evidencian, además, que la comunidad LGTBI+ percibe la política institucional como un espacio clave para garantizar la protección y el avance de sus derechos". En relación a las personas LGTBI+ que votan al PP y a Vox, la responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+, María Rodríguez, destaca que "puede deberse a factores familiares, culturales o económicos" y señala que incluso entre el electorado LGTBI+ del PP, un 33% considera que la llegada a un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos. En cualquier caso, entre las personas que votan PSOE, Sumar o Podemos, el porcentaje que ve riesgo para los derechos LGTBI+ con un gobierno ultraconservador se eleva al 84-86%; mientras que baja a un 32,9% en los votantes de PP y a un 21,8%, en los de Vox.