Un tercio de las personas LGTBI+ ha tenido que abandonar su casa: "Muchos no tienen dónde volver en Navidad"

Más de un tercio de las personas LGTBI+ (34%) ha vivido alguna experiencia de sinhogarismo en los últimos cinco años y un 36% lo ha hecho a lo largo de su vida. Dentro de esos abandonos del hogar, un 17% lo forman las personas que han tenido que residir con amistades o familiares de forma temporal; un 9% los que han tenido que vivir en un "lugar inadecuado"; un 10%, en un alojamiento temporal o de emergencia; y un 4,5%, incluso en la calle. Los principales motivos son tres: la orientación sexual, los problemas con la familia y la identidad de género, por ese orden.

Son algunas de las conclusiones del nuevo informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (LGTBI+) ‘Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico”, elaborado en colaboración con la Universidad de Salamanca y presentado este lunes, que pone de manifiesto, a juicio de la Federación, que el ser rechazado en el hogar de origen sigue representando un "desafío de enorme magnitud".

Se comprueba, además, que son las personas trans y las mujeres con orientación sexual lesbiana las principales afectadas, aunque el informe refleja un un incremento de hombres gais y personas bisexuales.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha asegurado, en la presentación del informe, que "las personas LGTBI+ viven en las familias de origen situaciones que llevan al sinhogarismo". "A menudo, las personas LGTBI+ experimentamos LGTBIfobia en el ámbito en el que deberíamos encontrar mayor respaldo. Esto afecta tanto a nuestra salud mental, como a nuestras posibilidades de formación o desarrollo profesional y vital", ha lamentado.

Sin hogar al que volver en Navidad "En estas fechas navideñas, muchas personas LGTBI+ no tienen un hogar al que volver o se ven obligadas a meterse de nuevo en el armario para hacerlo" ha denunciado Iglesias, que pone en valor la importancia para el colectivo de las "familias elegidas" y de las "amistades que acogen y salvan". "No debemos olvidar que esta situación es consecuencia de un problema estructural. Por eso, ponemos la responsabilidad en el Estado y exigimos políticas que frenen el odio y formen a todas las personas, incluidas las familias, en el respeto por la diversidad", ha dicho la presidenta de la Federación, para reclamar un Pacto de Estado "contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad" Reivindican, igualmente, el cumplimiento del Real Decreto para la Igualdad LGTBI+ en las empresas para favorecer la empleabilidad y la no discriminación del colectivo en el ámbito laboral. Desde la Federación ponen el foco en las agresiones físicas y establecen una relación con estas situaciones que abocan a la salida de los hogares de origen. Los datos del Informe Estado de Odio revelan que el 16,5% de las personas LGTBI+ afirma haber sufrido agresiones físicas en el último año, un 25,5% alguna forma de discriminación, y un 16,38% acoso. Los mensajes de odio contra personas LGTBI+ en X forman parte de una campaña estructurada

Un 20,9% no ha salido del armario En el apartado dedicado a la visibilización, el informe revela que un 20,9% de las personas LGTBI+ declara no haber 'salido del armario', un dato que la Federación considera "elevado", aunque refleja un avance positivo con respecto a anteriores estudios: en 2023 las personas que no habían salido del armario alcanzaban la cifra del 25% y, en comparación al año 2024, se vive una reducción de este porcentaje en casi un 4%. Se establece, además, una conexión relevante entre la visibilización de la orientación sexual y el tamaño del entorno: el 58,6% de todas las personas visibles reside en localidades mayores de 100.000 habitantes y solamente el 14,7% de estas personas lo hace en localidades pequeñas, menores de 10.000 habitantes. La edad media de la 'salida del armario' se sitúa en torno a los 20 años. Las diferentes ediciones de la encuesta Estado LGTBI+ ofrecen ligeras variaciones en relación con la edad en la que se sale del armario. En todos los años la gran mayoría de las personas LGTBI+ se visibilizan entre los 18 y los 24 años, un 43,2% en el año 2025. En este año un 25,9% se ha visibilizado en el tramo entre los 15 y 17. Radiografía del colectivo LGTBIQ+ en el mundo: 64 países prohíben las relaciones entre personas homosexuales Sofía Nicolás, Uxía Pérez