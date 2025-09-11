Más de la mitad del alumnado LGTBI+ ha sufrido algún tipo de acoso o trato vejatorio

La Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con la Universidad de Salamanca, ha presentado hoy jueves la Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+ , un exhaustivo análisis sobre la integración de la diversidad afectivo-sexual, de género, corporal y familiar en los centros educativos.

El informe, que presenta en sus conclusiones "el acoso por razón de orientación sexual o identidad de género como uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sistema educativo en todas sus variantes", aporta datos preocupantes: más de la mitad de las personas jóvenes ha sufrido acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria y un 21,2% de los incidentes de odio y discriminación ocurre en centros educativos entre la población LGTBI+ de 18 a 24 años. Si consideramos este dato en el cómputo global de la población LGTBI+ los centros de enseñanza siguen estando en segundo lugar como espacio donde se dio la situación de odio y el porcentaje es del 15,3%.

“La familia sigue siendo el principal detector de estas situaciones, mientras que las instituciones educativas aún no responden de manera suficiente”, declara Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

Una visibilidad limitada en el ámbito educativo Expresarse una persona tal y como es durante la etapa educativa, algo que debería de ser cotidiano, resultó una quimera para un 40% de las personas encuestadas, jóvenes LGTBI+ entre los 18 y los 24 años, que no se sintieron con la libertad de hacerlo. Datos, entre otros, que permiten concluir a las personas que han realizado el informe el hecho de que la visibilidad de las personas de este colectivo en el ámbito educativo sigue siendo limitada. "Más del 60% de las personas jóvenes LGTBI+ se sienten visibles con amistades cercanas, pero solo un 25% lo son con sus compañeros de instituto y un 21% en la universidad". El entorno es determinante a la hora de tomar decisiones sobre visibilidad. En el gráfico se observa que en la educación secundaria los jóvenes LGTBI+ que hoy tienen entre 18 y 24 años, sintieron una mayor libertad para hacer visible su orientación sexual: casi un 20% más que el cómputo total de la población de este colectivo, pero aún se mantiene un 40% de jóvenes que no lo sintieron así. La cuestión de la libertad para hacerse visible continúa siendo una asignatura pendiente.