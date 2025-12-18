PP y Vox eliminan el lenguaje inclusivo y la comisión LGTBI en el Parlamento valenciano

El pleno de Les Corts valencianas ha aprobado una propuesta de reforma del reglamento de la cámara presentada por PP y Vox que contempla la eliminación del lenguaje inclusivo y la desaparición de varias comisiones, entre ellas la dedicada en exclusiva a los derechos LGTBI.

La reforma del reglamento, registrada en octubre por PP y Vox de manera conjunta, incluye la eliminación del lenguaje inclusivo en publicaciones oficiales para limitarse a "lo recomendado" por la Real Academia de la Lengua Española (RAE).

Desaparecerán cuatro comisiones: las de Asuntos Europeos, Derechos Humanos, Participación Ciudadana y LGTBI, esta última para quedar englobada dentro del grupo centrado en debates de Familia, Política Social e Igualdad. Además, dejará de aplicarse la regla 'cremallera' que condicionaba por géneros la elección de los altos cargos de las comisiones.

El diputado popular Alejandro Font de Mora ha defendido una reforma que considera "coherente, adecuada y responsable", bajo el argumento de que no es la primera vez. "Se hace por rapidez, por agilidad y por adaptarnos a lo que reclama el pueblo valenciano", ha esgrimido, dentro de una comparecencia en la que ha reclamado a los socialistas que no le den lecciones de feminismo tras los últimos casos de acoso y las "lecciones de antidemocracia" en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, desde Vox, José María Llanos ha llamado a poner fin a las "comisiones identitarias" y "reducir el peso de la agendas ideológicas", apuntando que eliminar la comisión LGTBI obedece al "sentido común".

Pérez Llorca, ausente de la votación por su reunión con Sánchez Tanto PSPV como Compromís ya han adelantado que recurrirán a Tribunal Constitucional por supuestas irregularidades en la tramitación y han lamentado que el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya arrancado con esta ley su etapa al frente del Govern tras sustituir en el cargo al dimitido Carlos Mazón. Pérez Llorca ha sido el gran ausente del pleno, al coincidir la sesión con su reunión el miércoles en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sánchez acuerda con Pérez Llorca crear una comisión para la recuperación de las zonas afectadas por la dana La izquierda acusa al nuevo presidente de "vender su alma al diablo" al aliarse con Vox. "Paren ya de degradar a estas Corts Valencianes", ha reclamado el socialista José Muñoz, que ha incidido en que tras los últimos cambios "hay menos libertad en este parlamento que cuando estaba Carlos Mazón".