Morant acusa a PP y Vox de convertir a la Comunidad Valenciana "en el laboratorio del negacionismo"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha acusado al PP de haber convertido a la Comunidad Valenciana en un "laboratorio del negacionismo" por su pacto con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca, de quien ha dicho que entra en la Presidencia de la Generalitat "por la puerta de atrás".

Así lo ha sostenido durante su discurso durante la reunión del comité nacional de los socialistas valencianos que se ha celebrado este sábado en la ciudad de Alicante ante decenas de cargos y miembros del PSPV-PSOE a los que ha afirmado que Pérez Llorca "no representa a la mayoría social" de la Comunidad Valenciana.

"Pérez Llorca no me representa ni a mí, ni a los socialistas, ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los migrantes, ni a los jóvenes ni a los mayores ni a los colectivos LGTBI", ha recalcado Morant, quien ha recordado que el nuevo president es "el número dos de Mazón" que "fraguó los acuerdos con la extrema derecha".

Para la ministra, Pérez Llorca es "el empresario que se beneficia personalmente de las rebajas fiscales que aprueba la derecha para los millonarios", quien "oculta" su patrimonio inmobiliario en el registro de Les Corts Valencianes, quien "se salta las normativas urbanísticas para hacerse una piscina" y también "el promotor que se asocia con un empresario ruso para un hotel y que vota" con Vox las políticas "para señalar a migrantes" procedentes de África.