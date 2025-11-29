Morant acusa a PP y Vox de convertir a la Comunidad Valenciana "en el laboratorio del negacionismo"
- La secretaria general del PSPV-PSOE asegura que Pérez Llorca "no representa a la mayoría social"
- Morant participa en Alicante en la reunión del comité nacional de los socialistas valencianos
La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha acusado al PP de haber convertido a la Comunidad Valenciana en un "laboratorio del negacionismo" por su pacto con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca, de quien ha dicho que entra en la Presidencia de la Generalitat "por la puerta de atrás".
Así lo ha sostenido durante su discurso durante la reunión del comité nacional de los socialistas valencianos que se ha celebrado este sábado en la ciudad de Alicante ante decenas de cargos y miembros del PSPV-PSOE a los que ha afirmado que Pérez Llorca "no representa a la mayoría social" de la Comunidad Valenciana.
"Pérez Llorca no me representa ni a mí, ni a los socialistas, ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los migrantes, ni a los jóvenes ni a los mayores ni a los colectivos LGTBI", ha recalcado Morant, quien ha recordado que el nuevo president es "el número dos de Mazón" que "fraguó los acuerdos con la extrema derecha".
Para la ministra, Pérez Llorca es "el empresario que se beneficia personalmente de las rebajas fiscales que aprueba la derecha para los millonarios", quien "oculta" su patrimonio inmobiliario en el registro de Les Corts Valencianes, quien "se salta las normativas urbanísticas para hacerse una piscina" y también "el promotor que se asocia con un empresario ruso para un hotel y que vota" con Vox las políticas "para señalar a migrantes" procedentes de África.
"Mala práxis democrática"
En la lectura de su informe político, Morant ha sostenido que en los últimos días se ha asistido a una "mala práxis democrática" porque "la derecha se escondía en despachos lejanos para acuerdo vergonzante y sustentado en la idea de cambiar alguna cosa para que nada cambie: a Mazón por su número dos con la vana idea de dejar atrás la realidad".
La ministra ha lamentado que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal hayan decidido este "cambio de cara, una mano de pintura", con la solución de Pérez Llorca, a quien se "presenta como un alcalde de formas amables ungido por el pueblo pero que ha entrado por la puerta de atrás".
Morant ha criticado especialmente el "experimento del negacionismo" impulsado por el PP "sin escrúpulos ni exigencias" frente a Vox en materias tan sustanciales como el cambio climático precisamente en un territorio golpeado por fenómenos extremos que han costado 229 vidas.
"Continúan cuestionando el pacto verde europeo porque es un obstáculo para el negocio y la especulación", según Morant, pese a la "temeridad" de esas "ideologías involucionistas" de "los que se atrincheran en pactos de poder para sostener gobiernos fracasados y sin legitimidad popular".
Frente a esta situación, que también se traslada a la violencia machista, "el blanqueo de la dictadura", así como las políticas "racistas, xenófobas y lgtbifóbicas que habíamos desterrado y que ahora exhiben de forma pornográfica", ha sostenido el PSPV-PSOE "lo volverá a arreglar" tras las próximas elecciones.
La ministra ha hecho un repaso por los avances conseguidos en España con los gobiernos socialistas, entre los que ha citado a Ernest Lluch y la sanidad pública universal, y ha dicho que los socialistas volverán a recomponer los retrocesos de la derecha cuando vuelvan a la Generalitat, "como hicimos en 2015", en referencia al primer Botànic de Ximo Puig.