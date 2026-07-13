Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 10 entre Aurillac y Le Lioran

El Tour 2026 retoma este martes la competición con un duro recorrido en los montes de Cantal, en el Macizo Central, en continuo sube y baja. Una jornada especial en 14 de julio (fiesta nacional en Francia) que devolverá a escena los favoritos al triunfo final.

En total, en esta décima etapa, los ciclistas tendrán que recorrer 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, y tendrán un sinfín de ascensiones, entre ellas siete puntuables para el premio de la montaña, dos de ellas de primera categoría.

Mapa de la etapa 10 letour.fr

Claves de una etapa trepidante en el Tour Los últimos 35 kilómetros serán casi iguales a los de la 11ª etapa del Tour 2024 que depararon un espectacular duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, que se resolvió entonces a favor del danés cuando el esloveno parecía intocable... Otra semejanza en el escenario de la competición. En esa parte final del recorrido se encadenarán las subidas al Puy Mary (paso de Peyrol), esta vez desde Murat (7,8 km al 6% de desnivel medio), el col de Pertus (4,4 km al 8,5%), y el col de Font de Cère (3,1 km al 5,8%). Desde ahí queda un breve descenso antes del final en cuesta (500 m al 7,4%) en la estación de Super Lioran. Perfil de los últimos kilómetros de la etapa letour.fr En total, 3.800 m de desnivel positivo acumulado en esta zona de la región de Auvernia que en una era anterior llena de volcanes.