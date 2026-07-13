Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 10 entre Aurillac y Le Lioran
- Duro recorrido por el Macizo Central donde Pogacar y Vingegaard tuvieron un gran duelo
- 10ª etapa del Tour en directo a las 14:40 en Teledeporte, luego en La 1 y sin cortes en RTVE Play
El Tour 2026 retoma este martes la competición con un duro recorrido en los montes de Cantal, en el Macizo Central, en continuo sube y baja. Una jornada especial en 14 de julio (fiesta nacional en Francia) que devolverá a escena los favoritos al triunfo final.
En total, en esta décima etapa, los ciclistas tendrán que recorrer 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, y tendrán un sinfín de ascensiones, entre ellas siete puntuables para el premio de la montaña, dos de ellas de primera categoría.
Claves de una etapa trepidante en el Tour
Los últimos 35 kilómetros serán casi iguales a los de la 11ª etapa del Tour 2024 que depararon un espectacular duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, que se resolvió entonces a favor del danés cuando el esloveno parecía intocable... Otra semejanza en el escenario de la competición.
En esa parte final del recorrido se encadenarán las subidas al Puy Mary (paso de Peyrol), esta vez desde Murat (7,8 km al 6% de desnivel medio), el col de Pertus (4,4 km al 8,5%), y el col de Font de Cère (3,1 km al 5,8%). Desde ahí queda un breve descenso antes del final en cuesta (500 m al 7,4%) en la estación de Super Lioran.
En total, 3.800 m de desnivel positivo acumulado en esta zona de la región de Auvernia que en una era anterior llena de volcanes.
Hora y dónde ver la etapa 10 del Tour 2026
La décima etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 14.40 hora peninsular española en Teledeporte y a partir de las 15.50 aproximadamente en La 1 de Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play sin cortes con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.
Y a continuación los aficionados al deporte en general podrán seguir en nuestros canales esta jornada tan especial para Francia y también para España con la semifinal del Mundial de fútbol que va a enfrentar a las selecciones de los dos países.