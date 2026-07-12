Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 9 entre Malemort y Ussel

Este domingo 12 de julio se disputa la etapa 9 del Tour de Francia 2026 entre las localidades de Malemort y Ussel, de 155,5 kilómetros de recorrido y un perfil ondulado con cuatro puertos de montaña, dos de tercera categoría, uno de segunda y el último de cuarta a 25 kilómetros de la línea de meta.

Inicialmente estaba prevista una etapa de 185,5 kilómetros, pero el recorrido se ha visto recortado en 30 kilómetros ante las altas temperaturas que se esperan. Con termómetros que pueden marcar hasta 40 grados en el departamento de Corrèze, situado en vigilancia roja por la ola de calor, se ha optado por reducir la distancia total de la jornada en su parte inicial. Así se mantiene el desnivel positivo de 3.300 kilómetros, que puede servir de escenario para diferentes configuraciones, pero que no se prestan ni al sprint ni a la batalla entre los favoritos para la general.

La clasificación general continúa dominada por Tadej Pogacar después de su ataque en el Tourmalet, que le ha permitido cobra una renta cercana a los 3 minutos. Por otro lado los velocistas vienen de tener dos oportunidades de victoria al sprint, que se ha anotado Tim Merlier. A la vista del estado de forma en el que está el hombre rápido del Soudal-Quick Step, es posible que los equipos de los sprinters intenten buscar su oportunidad más adelante, cuando la fatiga de las etapas acumuladas castigue las piernas del velocista belga.

En consecuencia, las posibilidades para que una escapada larga pueda llegar a buen puerto quedan reservadas para los ciclistas capaces de soportar la sucesión de ascensiones de la etapa. Poco después del ecuador de la etapa, la pendiente muy irregular que conduce al Suc au May se encargará, pase lo que pase, de hacer una criba, que continuará con el ataque al Mont Bessou. Entonces solo quedarán 25 kilómetros y algunas bajadas para llegar a Ussel.

Tendrán cuatro altos puntuables para el premio de la montaña, el más duro uno de segunda categoría pasada la mitad del trayecto. Se trata de la cota de la Croix du Pey, 4,8 km al 6% de desnivel medio. Además, hay subidas suaves en torno al parque natural de Millevaches, en la cordillera de Limousin, una especie de toma de contacto con el Macizo Central.

La última ascensión catalogada, Mont Bessou, marcará en su descenso el toque de campana para los aventureros que busquen la victoria de etapa antes de afrontar la jornada de descanso de este lunes 13 de julio.