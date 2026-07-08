Rodri, el faro de España que crece conforme avanza el Mundial y acerca a la Roja a su mejor versión

Rodri Hernández demostró ante Portugal por qué es el gran líder de la selección española. En un partido en el que tocaba dar un paso al frente, el madrileño tiró de galones para guiar a la Roja a cuartos de final de un Mundial dieciséis años después.

El 'faro de España', como lo llama Luis de la Fuente, se echó al equipo a la espalda en uno de los momentos clave de un Mundial fácil que no está siendo fácil para él. El capitán fue uno de los futbolistas más criticados tras el empate en el debut frente a Cabo Verde. "Que si está mal físicamente, que ya si ya no es el mismo..." los comentarios negativos a su figura corrieron como la pólvora tras un inicio difícil para la Roja.

El centrocampista ni se inmutó. Siguió trabajando en silencio, conocedor de su nivel y sabedor de la confianza inquebrantable de Luis de la Fuente en él. Y es que todos saben que si Rodri está a su mejor nivel, España aumenta exponencialmente sus opciones de ser campeona del mundo. El capitán eleva el techo del equipo.

Papel clave ante Portugal que le vale el MVP Rodri mostró una gran versión ante Portugal. Se jugó a lo que él quiso, pese a que en frente tenía a uno de los mejores centros del campo del mundo. Vitinha y Joao Neves se hartaron de perseguir sombras mientras el capitán español dominaba el encuentro a su antojo. Es evidente que Rodri aún no está al nivel que le llevó a ganar el Balón de Oro, pero su versión frente a la selección lusa fue una de las mejores (sino la mejor) que se le han visto después de su grave lesión. El mediocentro fue el jugador que más pases completó en el partido (87), más del doble que Vitinha y Bruno Fernandes. También fue el futbolista que más pases repartió en el último tercio del campo (23) y el que más entradas ganó junto a Lamine (4). Además, fue el generador de una de las ocasiones más claras de la Roja en el partido, asistiendo al propio Yamal en la acción que terminó con doble parada de Diogo Costa en la primera parte. El capitán completó su mejor partido con la selección desde el regreso de la grave lesión que sufrió en septiembre de 2024. Pese a las críticas por su juego y las dudas sobre su estado físico, Rodri se mantuvo concentrado y firme en su objetivo de recuperar su mejor versión. El centrocampista dejó claro en la comparecencia ante los medios previa del duelo de octavos de final que no le afectan los comentarios negativos, sino que los asume con naturalidad: "Llevo mucho tiempo dedicándome a esto, intento coger la positiva de todas las críticas y mejorar. Me encuentro muy bien, la confianza está por las nubes y estoy contento de liderar a esta gente". Rodri también quiso despejar las dudas de su estado físico: "A nivel físico estoy muy bien, acabando bien los partidos y de menos a más, como creo que está siendo el recorrido de esta selección y el recorrido lógico en un torneo tan largo". “🔝 "El margen de mejora es amplio. Todavía no estamos ni en el ecuador del torneo", asegura el capitán de la @SEFutbol, Rodri Hernández, a TVE.



📺 Portugal-España, el partidazo de los 1/8 de final del #MundialRTVE, este lunes a las 21.00 horas en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/8g0rMltEgn“ — Teledeporte (@teledeporte) July 5, 2026

Luis de la Fuente nunca tuvo dudas Rodri tiene muchos defensores, pero el más acérrimo lo tiene en el banquillo de la selección. Hace solo unas semanas, cuando las críticas arreciaban, Luis de la Fuente echó un capote a Rodri: "Me parece altamente insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo. ¿Se atreverían a decir eso de otros? Yo creo que no, pero a los españoles se les puede decir estas cosas. Rodrigo es el mejor jugador del mundo, incluso estando al 50% es mucho mejor que la mayoría de mediocentros". El seleccionador nunca tuvo dudas. Considera que tiene al mejor centro del campo del mundo a su disposición y que Rodri es la pieza incondicional que hace que todo funcione. Para él es "el faro del equipo", como ha repetido en numerosas ocasiones. “🗣️Luis de la Fuente, sorprendido por las críticas a 'Rodri': "Me parece insultante, nos aporta muchísimo".



📺Estadio 2 Mundial en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/IVBoZqCm66 pic.twitter.com/T0MSASSrax“ — Teledeporte (@teledeporte) June 30, 2026 Antes del Mundial, Rodri solo había disputado un partido como titular con la selección española desde su lesión, en un partido amistoso disputado ante Serbia el pasado mes de marzo. Es decir, solo había disfrutado una titularidad en casi dos años y no había completado ningún encuentro. De hecho, solo había acudido a dos convocatorias: en septiembre de 2025 y en el citado marzo de 2026. En ese periodo, Martín Zubimendi había reemplazado al madrileño a las mil maravillas, desplegando un nivel muy alto. Sin embargo, Luis de la Fuente no titubeó. Prueba de la confianza que el riojano tiene en Rodri es que el madrileño lo ha jugado prácticamente todo en este Mundial. Solo ha sido sustituido en una ocasión: en el debut ante Cabo Verde en el minuto 87. Zubimendi, su sustituto natural, aún no ha debutado en el torneo.