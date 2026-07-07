La apuesta de De la Fuente cambia a España: Ferran revoluciona y Merino decide

Luis de la Fuente tardó tres jornadas en reconocer cuál era su once ideal, con Porro en el lateral y Baena en el extremo. Sin embargo, tenía muy claro quiénes eran los quince hombres de su confianza que quería preparados ocurriese lo que ocurriese. Pese a no llegar en las mejores condiciones o estar en su mejor momento de forma, el seleccionador nacional ha elegido dar minutos a Ferran, Fabián Ruiz y Mikel Merino en todos los partidos, consciente de que los necesita a los tres enchufados en la fase decisiva del Mundial.

07.35 min Portugal - España: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026

Probó a los tres de inicio, pero Luis de la Fuente ha elegido que sean sus revulsivos. El técnico decidió hacer los cambios muy tarde ante Portugal, eso sí, muy posiblemente pensando en que el choque podía durar 120 minutos, pero fueron los últimos que entraron al césped los que se encargaron de no alargarlo más.

Ferran dinamita el choque Ante Portugal, el primero que apareció en escena fue Ferran en el lugar de Baena en el minuto 75 para ocupar el extremo izquierdo. El atacante valenciano salió con otra actitud diferente a la de los últimos partidos, con ganas de asociarse, meterse entre líneas y estirar a una España a la que se le veía algo cansada. Él fue un revulsivo con todas las letras, capaz de cambiar el ánimo de la selección cada vez que miraba al ataque. “👨‍🍳 El MERINAZO nació en las botas de Ferran Torres



👀 El valenciano cuenta su POV a @La1_tve



📺 Cada día el mejor partido del #MundialRTVE en TVE @rtveplay#FIFAWorldCup #copamundialfifa pic.twitter.com/vQie18xhWN“ — Teledeporte (@teledeporte) July 7, 2026 En una de esas, Ferran Torres se plantó entre la zaga rival, pidió el balón como un loco, hizo que Ruben Dias saliese y filtró el preciso pase que le hizo quitarse todos los pesos de encima que tenía tras sus fallos ante Cabo Verde o Uruguay. Si España quiere ser candidata al título, necesita al '7' incisivo que se ha visto en muchas ocasiones durante este curso con el Barcelona.