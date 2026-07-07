La apuesta de De la Fuente cambia a España: Ferran revoluciona y Merino decide
- Los hombres que entraron desde el banquillo fueron los protagonistas del gol decisivo
- España - Bélgica, el viernes a las 21h. en La 1 y RTVE Play
Luis de la Fuente tardó tres jornadas en reconocer cuál era su once ideal, con Porro en el lateral y Baena en el extremo. Sin embargo, tenía muy claro quiénes eran los quince hombres de su confianza que quería preparados ocurriese lo que ocurriese. Pese a no llegar en las mejores condiciones o estar en su mejor momento de forma, el seleccionador nacional ha elegido dar minutos a Ferran, Fabián Ruiz y Mikel Merino en todos los partidos, consciente de que los necesita a los tres enchufados en la fase decisiva del Mundial.
Probó a los tres de inicio, pero Luis de la Fuente ha elegido que sean sus revulsivos. El técnico decidió hacer los cambios muy tarde ante Portugal, eso sí, muy posiblemente pensando en que el choque podía durar 120 minutos, pero fueron los últimos que entraron al césped los que se encargaron de no alargarlo más.
Ferran dinamita el choque
Ante Portugal, el primero que apareció en escena fue Ferran en el lugar de Baena en el minuto 75 para ocupar el extremo izquierdo. El atacante valenciano salió con otra actitud diferente a la de los últimos partidos, con ganas de asociarse, meterse entre líneas y estirar a una España a la que se le veía algo cansada. Él fue un revulsivo con todas las letras, capaz de cambiar el ánimo de la selección cada vez que miraba al ataque.
“👨🍳 El MERINAZO nació en las botas de Ferran Torres— Teledeporte (@teledeporte) July 7, 2026
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En una de esas, Ferran Torres se plantó entre la zaga rival, pidió el balón como un loco, hizo que Ruben Dias saliese y filtró el preciso pase que le hizo quitarse todos los pesos de encima que tenía tras sus fallos ante Cabo Verde o Uruguay. Si España quiere ser candidata al título, necesita al '7' incisivo que se ha visto en muchas ocasiones durante este curso con el Barcelona.
Fabián y Merino, secundarios de lujo en el mediocampo
Por nivel, posiblemente se enfrentaban dos de los mejores mediocampos del mundo. Y cuando más críticas había hacia Rodri, el capitán de España cuajó un partidazo que le valió el MVP del partido. Pedri, algo más intermitente y con varias pérdidas peligrosas, fue sustituido en el 85' por Fabián, que se enfrentaba a sus dos compañeros, Vitinha y Neves, del trío que ha ganado las dos últimas Champions League.
El '8', que ha perdido el hueco en el once que sí tenía en la Eurocopa por el retroceso de Pedri a la base del mediocampo y la inclusión de Olmo, intervino lo justo, pero arrancó la jugada del gol. Suyo fue el pase a Rodri que arrancó la jugada de la victoria, en la que se asociaron los tres cambios que había hecho De la Fuente hasta el momento.
Y la jugada fue a caer al 'iluminado'. Todo el mundo que empieza en el fútbol sueña con medio momento similar a un gol en el 90' para dar un pase a tu país, y Mikel Merino ya lleva dos. Como en la Eurocopa de Alemania 2024, un pase de un jugador que salió desde el banco, en ese caso Dani Olmo, activó al mediocampista para marcar otro gol legendario y derribar a Portugal.
Otra vez en la semana de San Fermines, como en 2024 en Stuttgart, el navarro ha decidido volver a abrirse hueco en el corazón de todos los españoles y ''autofastidiarse su fiesta'', como él mismo reconoció.
Tras cuatro meses lesionado y siendo duda para llegar a este Mundial, Merino, pese a no dejar su mejor rendimiento en los días previos, sigue demostrando que la llegada y el aura de aparecer en los momentos más importantes no se le han ido. Aunque sea por tradición, si el partido peligra o está igualado, Luis De la Fuente se verá obligado a meterle aunque únicamente sea por el ''que será''.
También contó por primera vez con Borja Iglesias en los últimos compases del partido, quien puede ser importante en ciertos contextos de algún posible cruce. Hasta que los lesionados extremos como Nico Williams, Víctor Muñoz o Yeremy puedan pisar el campo si el seleccionador lo decide, parece que los quince de De la Fuente, si seguimos contando con Marcos Llorente, están más que claros.