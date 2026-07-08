Lo más viral del Mundial 2026 en redes: del cabreo monumental de Egipto al locurón de Argentina

El Mundial 2026 llega a su primera pausa después de 27 días seguidos de partidos. Este martes terminaron los octavos de final del torneo y ya están definidos los cuartos. Este jueves comienza la traca final. Y los duelos son de muchos quilates. Aquí, ofreceremos dos choques, que podrán ver en directo y gratis a través de La 1 y RTVE Play. Serán el Francia-Marruecos (jueves 9, a las 22 horas), el España-Bélgica (viernes 10, a las 21 horas). Y además, el sábado se disputará el Inglaterra-Noruega y el domingo el Argentina-Suiza.

Precisamente, este fue el último duelo de cuartos en definirse después de dos partidos de lo más agónico. Lo que sucedió en Atlanta fue, de nuevo, fruto de la imaginación del más perverso de los guionistas futbolísticos. Pasó de todo entre Argentina y Egipto. Y la polémica volvió a rodear un partido de la albiceleste, que necesitó una nueva épica para no verse fuera del Mundial.

En el minuto 79 estaba eliminada. Egipto ganaba por 2-0, Messi había fallado un penalti y el VAR había anulado otro gol de los faraones al revisar un pisotón en la otra punta del campo. A partir de ahora sucedió la locura. Primero acortó Cristian Romero, Messi puso la igualada y ya en el tiempo añadido Enzo Fernández cabeceó para darle la vuelta a un partido de manicomio. Egipto también reclamó un penalti contra Salah y terminó desquiciada con el árbitro Letexier, que expulsó a miembro del equipo técnico.

Aquí les dejamos el mejor resumen del histórico partido:

Copa Mundial de la FIFA 2026 Argentina - Egipto: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026 Disfruta del resumen en vídeo, los goles y las mejores jugadas del Argentina - Egipto de octavos de final del Mundial 2026 Ver ahora

Tras el partido, las lágrimas dieron paso al enfado mayúsculo del equipo africano. Así se expresaba en la rueda de prensa posterior el seleccionador, Hossam Hassan.

Más duras fueron las palabras del jugador Zico, que directamente acusó a la FIFA de amañar el torneo: "Es una injusticia".

Las redes ardieron en memes y bromas con el resultado del partido. Tampoco vamos a hacer desde aquí más escarnio.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no tuvo otra idea que posar con la bandera de Egipto cuando se fue a ver el partido entre Colombia y Suiza. Se está cubriendo de gloria en este Mundial.

Del lado argentino, no sabemos si todavía serán capaces de aguantar tanta agonía. Messi no pudo más y cuando terminó el partido se echó a llorar. El '10' se veía fuera en octavos de lo que va a ser con toda seguridad su último Mundial.

Y no encontraba palabras para describir lo que sentía.

Todo el vestuario albiceleste estalló de júbilo con la clasificación.

Lo cierto es que hay dos datos demoledores sobre Argentina en este Mundial. El primero tiene que ver con los penaltis a favor que le han señalado.

Y el segundo, el nivel de las selecciones contra las que se ha enfrentado hasta ahora. En su camino a semifinales ninguna del Top-15 del ránking FIFA.

El rival de Argentina en cuartos será Suiza, que eliminó a Colombia en la tanda de penaltis después de que el partido terminara sin goles (0-0). Aquí tienen el resumen para revivir lo que sucedió en Vancouver:

Copa Mundial de la FIFA 2026 Suiza - Colombia: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026 Disfruta del resumen en vídeo, los goles y las mejores jugadas del Argentina - Egipto de octavos de final del Mundial 2026 Ver ahora

El equipo helvético ha logrado acceder a los cuartos 72 años después, ya que no lo conseguía desde el Mundial de 1954. Una machada para un equipo que siempre sabe competir muy bien cuando aparece en un Mundial.

En las redes así ven su billete a los cuartos de final.

La otra cara de la moneda es Colombia, que se vuelve a marchar de un Mundial antes de lo deseado. Así estaban de desconsolados sus aficionados cuando terminó el partido.

Y así lo vieron las redes.

Ahora ya toca pensar en los cruces de cuartos, o lo que es lo mismo Europa contra Marruecos y Argentina. Para calentar los choques, nada mejor en estos tiempos que vídeos grandilocuentes generados por IA. Aquí les dejamos a los vikingos noruegos contra los caballeros ingleses y a los barcos franceses intentando desembarcar en Marruecos.

Por cierto, la FIFA ha anunciado el equipo arbitral para el Francia-Marruecos y ya tenemos lío a la vista.

Este otro vídeo creado con IA ofrece una visión a lo 'road trip' del camino que han seguido las diferentes estrellas que se presentaban en este Mundial.

A nosotros lo que nos interesa es que la selección española sigue su camino en el Mundial y el viernes se medirá a Bélgica en Los Ángeles por un billete a las semifinales. Este martes recibió un merecido homenaje Aymeric Laporte, por sus 50 internacionalidades.

El ambiente que se respira en la concentración española es excepcional y la victoria contra Portugal ha dado un plus de motivación para encarar el choque contra los belgas. Lo iremos contando todo aquí. No se vayan muy lejos.