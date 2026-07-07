Lo más viral del Mundial 2026 en redes: del 'chupinazo' de Merino al troleo de Bélgica a Trump

El gran protagonista de la victoria de España contra Portugal no fue otro que Mikel Merino. El jugador del Arsenal salió, jugó cinco minutos, recibió y marcó. Como sucediera hace dos años con aquel remate histórico de cabeza contra Alemania en la Eurocopa, volvió a aparecer en el momento que más lo necesitaba la selección para abrir el cerrojo luso y poner rumbo a los cuartos de final.

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El gol liberó la tensión que habían mascado todos los jugadores de la Roja durante un partido de lo más tenso. Así soltaban los nervios y la emoción a pie de campo:

El protagonista, Mikel Merino, explicaba a TVE sus emociones tras el partido con el pañuelo rojo de San Fermín al cuello:

"San Fermín me protege o algo", decía a los micrófonos de la RFEF en el vestuario del estadio de Dallas.

En la plaza madrileña de Colón, donde la Federación ha instalado la Fan Zone para vivir los partidos de la selección, se desató la locura con el gol de Merino y el pitido final.

Y en el estadio de Dallas la trompeta de Sete Fernández se está convirtiendo en todo un amuleto para la selección allá donde juegue. Así sonaba y ponía ritmo en las gradas.

Otro de los protagonistas del encuentro fue Rodri, que volvió a estar enorme en el centro del campo. Tan solo tuvo un roce al final del choque con Bernardo Silva pero tuvo el gran gesto de reconocer su error y así se expresaba en la zona mixta. Palabra de capitán.

España batió tras el partido un récord Guinness al lograr encadenar la racha már larga de minutos sin recibir un gol en contra. La selección española se erigido en una fortaleza defensiva inexpugnable. No ha encajado ni solo gol en ninguno de los tres partidos de la fase de grupos, tampoco contra Austria y ante Portugal. Minutos que se suman al partido de octavos de final de Catar 2022 contra Marruecos, que acabó con 0-0 y derrota de España en los penaltis.

Portugal se marcha del Mundial y su gran leyenda cierra, con toda seguridad, su camino en los campeonatos del mundo. Cristiano Ronaldo no pudo jubilarse como hubiera querido pero su conciencia está tranquila. Escuchen lo que decía y juzguen ustedes.

En Madeira, su ciudad natal, le dedicaron un impresionante espectáculo con drones para despedirle y darle las gracias.

En el otro partido de la jornada, Bélgica no dio ninguna opción a EEUU y echó del torneo a la última anfitriona que quedaba. Y todo, después de la enorme polémica que había rodeado al partido en las horas previas por la decisión de la FIFA de suspender la sanción impuesta a Balogun tras una llamada del mismísimo Trump. Vamos, una cacicada en toda regla. El 4-1 endosado por los diablos rojos fue la mejor respuesta posible y así se lo recordaron en su cuenta oficial de X.

Aquí les dejamos el mejor resumen con los goles y las jugadas más destacadas del encuentro.

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El propio Lukaku, autor del último gol de Bélgica, le dedicó la celebración del mismo a Donald Trump, imitando su peculiar forma de bailar. Eso es un troleo más grande que el obelisco de Washington.

En Seattle, los jugadores belgas celebraron por todo el alto el triunfo junto a sus aficionados.

Pero para aficiones ruidosas y masivas que están animando el Mundial, las de Colombia y Argentina. An Atlanta, la marea albiceleste ya se encuentra preparada para vivir con la pasión que acostumbran el partido de su selección contra Egipto. El partido lo pueden ver gratis y en directo por La 1 y RTVE Play.

Y en Vancouver, miles de aficionados acudieron al hotel de concentración de la selección colombiana para insuflarles ánimos antes de medirse a Suiza en los octavos. Algunos de los jugadores cafeteros grabaron la estampa con sus móviles y es impresionante.

Como impresionante ha sido el recibimiento que se ha llevado la selección revelación de este Mundial, Cabo Verde. Cayó en dieciseisavos contra Argentina haciendo sufrir mucho a la actual campeona y después de pasar como segunda del grupo de España. Se han llevado el cariño de todas las aficiones y han sido recibidos como auténticos héroes.

Nosotros ya solo pensamos en una cosa, el partido de cuartos de final del viernes a las 21:00 horas contra Bélgica. No hay excusas para perdérselo. En directo y gratis por La 1 y RTVE Play.