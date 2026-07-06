No te pierdas 'Comenta que sales': fútbol y humor para disfrutar del Portugal - España

Duelo ibérico en Dallas. Espana se topa con los vecinos de Portugal en los octavos de final del Mundial. El pitido inicial será a las 21:00 horas de este lunes 6 de julio, desde el estadio de Dallas (EEUU) y, para acompañar a 'Españita' y calentar el encuentro, RTVE Play ha preparado una programación especial. El plato fuerte de la jornada llega con una nueva edición de Comenta que sales, que arrancará a las 20:00 horas con la previa del encuentro y que ofrecerá una locución alternativa del partido, desde las 21:00 horas, en Playz, el canal digital joven de RTVE.

El programa más futbolero, cómico e irreverente de la plataforma digital de RTVE regresa con los anfitriones habituales: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Javier Nácher, Marina Rivers y La Sotanita. A los que se sumarán un trío magnífico de expertos: Juan Corellano, Rubén Uría y Aitor Lagunas.

Rivalidad de vecinos Hemos viajado hasta EEUU para terminar enfrentándonos en los octavos a nuestros vecinos de pared con pared. Darío Eme empujará a toda España a animar a la selección en este duelo con varios alicientes. Para empezar, puede servir para que España jubile de los Mundiales a un tal Cristiano Ronaldo. Pero además se presenta una nueva oportunidad para mantener la portería de Unai Simón imbatida. Durante la previa del partido, los expertos analizarán los partidos que se han disputado hasta ahora de los deciseisavos de final y los octavos, incluyendo la eliminación de Brasil a manos de Haaland y compañía y el México-Inglaterrra. Por supuesto, repasarán las alineaciones que presentarán ambas selecciones y cómo llegan los equipos de Luis de la Fuente y Roberto Martínez al encuentro. Marina Rivers nos aportará su particular visión legalista del Mundial y analizará el escándalo que ha rodeado la decisión de la FIFA de suspender la sanción impuesta al Balogun. Y Lucía Borro intentará responder a la pregunta que todo el mundo se está haciendo: "¿Por qué todos los futbolistas calzan botas rosas?"