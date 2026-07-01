No te pierdas 'Comenta que Sales' en Playz, fútbol y humor para no perder detalle del España - Austria

Empieza la hora de la verdad para España con el encuentro de los dieciseisavos contra Austria, segunda en el Grupo J por detrás de Argentina, un equipo muy armado y que basa su fuerza en ejercer una gran presión contra el rival para forzar errores.

El pitido inicial será a las 21:00 horas de este jueves 2 de julio, desde el estadio de Los Ángeles (EEUU) y, para acompañar a España y calentar el encuentro, RTVE Play ha preparado una programación especial. El plato fuerte de la jornada llega con una nueva edición de Comenta que sales, que arrancará a las 20:00 horas con la previa del encuentro y que ofrecerá una locución alternativa del partido, desde las 21:00 horas, en Playz, el canal digital joven de RTVE.

El programa más futbolero, cómico e irreverente de la plataforma digital de RTVE regresa con los anfitriones habituales: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Javier Nácher, La Sotanita y Juan Corellano, un elenco al que se sumarán para este partido dos invitados de excepción: David Sánchez y Rubén Uría.

¿Qué es el gegenpressing? No hay nada más español que una verbena y no hay verbena sin pueblo ni equipo sin afición, por lo que Darío Eme empujará a toda España a animar a la selección en su primer partido a vida a muerte del Mundial 2026, una competición de la que ya se han caído Alemania y Países Bajos, lo que demuestra que a estas alturas no hay rival pequeño ni partido fácil. Durante la previa del partido, el grupo analizará las jornadas eliminatorias que se han disputado hasta la fecha y también el trayecto de La Roja hasta estos dieciseisavos, incluyendo el Uruguay – España, un encuentro que nos dio la clasificación y que mandó a la enfermería a Yeremi Pino y Nico Williams. ¿Notará la selección estas bajas? ¿Cómo es Austria? ¿Qué es el gegenpressing austríaco? Todas las respuestas, en la previa del España- Austria.

Las supersticiones de La Roja Desde España todo es emoción, pero ¿y desde EEUU?. Nuestro compañero de RTVE Noticias Rubén Heras está en Miami acompañando a Argentina, uno de los grandes favoritos para esta edición, y desde allí nos contará cómo se está viviendo el Mundial en EEUU y, de paso, cómo está Messi. Y, como no todo es fútbol, La Sotanita volverá a poner a prueba sus habilidades culinarias y Lucía Borro rebajará la tensión previa revelando las supersticiones más curiosas de los protagonistas de este Mundial. ¿Te suena lo de las gafas amarillas de Marcos Llorente? Pues hay muchas más.