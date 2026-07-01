España - Austria: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Este jueves 2 de julio desde las 21:00 horas (hora peninsular), las selecciones de España y Austria se enfrentan en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final en el estadio de Los Ángeles (EEUU). Llega la hora de la verdad para la selección española. Ya no hay excusas que valgan ni dudas sobre el juego. España es favorita ante una selección que ha logrado superar la fase de grupos en su regreso a un Mundial 28 años después de su última participación, la de Francia'98.

Por ránking, por calidad de las plantillas y por experiencia, España es netamente superior a Austria. Pero todo eso dentro del campo no cuenta y hay que demostrar la superioridad. El objetivo de terminar primera del grupo H se cumplió y se evitó a Argentina a las primeras de cambio. El último choque de la fase de grupos contra Uruguay se saldó con una victoria por la mínima gracias al gol de Álex Baena pero España volvió a sufrir para encontrar la verticalidad que exhibió ante Arabia Saudí. No ayudó a la fluidez del juego la dureza que exhibieron los charrúas.

Ahora llegan las eliminatorias y España tiene aquí su particular crisis. De hecho, su última victoria en una eliminatoria se remonta a la añorada final de Sudáfrica 2010, cuando conquistó su primer Mundial ante Países Bajo con el gol de Iniesta. En Brasil 2014 no pasó de la fase de grupos y en los dos Mundiales siguientes quedó apeada en la tanda de penaltis en los octavos de final. En Rusia 2018 el verdugo fue la antriona y en Catar 2022 se perdió contra Marruecos. Por eso, España llega al partido contra Austria sobre aviso. Nadie quiere llegar en un partido mundialista a los penaltis pero si se llega hay que ir preparados.

Alex Baena recibe la felicitación de Rodri tras marcar el primer gol de España ante Uruguay en Guadalajara (México).Natacha PisarenkoNatacha Pisarenko

En lo deportivo, De la Fuente no podrá contar para el partido ni con Nico Williams ni con Yeremi Pino, ambos lesionados contra Uruguay. Pese a los malos presagios iniciales, el optimismo ha ido creciendo en las últimas horas y ambos podrían estar disponibles en el hipotético cruce de cuartos. Williams, incluso podría estar para octavos, después de la sobrecarga sufrida tras recibir una durísima entrada del uruguayo Nico de la Cruz y Pino sufre un esguince en el hombro, pero se ha descartado la rotura.

Pocos cambios se esperan en el once que presente contra Austria. España ha demostrado en los primeros tres partidos una gran solidez deportiva y no ha encajado todavía ningún gol. Sumando el último partido de Catar 2022, suma una racha de cuatro partidos imbatida, igualando su racha más larga, la que logró en 2010, año en el que ganó el Mundial. Así, no se plantean cambios ni en la portería ni en la defensa. En el centro del campo, pese al malestar mostrado por Zubimendi por no haber disputado todavía un solo minuto, Rodri es indiscutible. Y junto a él, Pedri. De la Fuente podría plantear algún movimiento en la parte de arriba, donde los intocables con Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Si consigue imponerse a Austria y avanzar a la siguiente ronda, La Roja tendría que esperar hasta la madrugada del viernes 3 para conocer su rival, que saldrá del enfrentamiento entre la Croacia de Modric y la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Austria, sin complejos Austria se ha ganado por méritos propios tener una plaza en las eliminatorias tras quedar segunda, con cuatro puntos, en el grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania. Con la albiceleste muy superior, Austria logró la victoria ante la débil Jordania por 3-1 y en la última jornada empató contra Argelia en un partido loco con dos goles en el descuento. Para Austria estar en este punto del campeonato es un éxito pero el conjunto entrenado por Ralf Rangnick quiere más. El combinado austriaco practica un estilo de juego muy identificativo, basado en un fútbol de ida y vuelta y en el 'gegenpressing'. Precisamente, Rangnick es el creador de lo que se conoce como presión alta tras pérdida que han ido perfeccionando técnicos como Jürgen Kloop o Thomas Tuchel. Una propuesta que se basa en la intensidad física, la sincronización colectiva y la velocidad mental. EFE Los dos pilares austriacos dentro del campo son el capitán David Alaba y el delantero Marko Arnautovic. El primero ejerce casi de segundo entrenador. Tras unos años díficiles en el Real Madrid llenos de lesiones y discontinuidad, Alaba encuentra en la selección el refugio donde se siente feliz. Es la voz de la experiencia, un faro para sus compañeros y Rangnick le entrega todos los galones. Situado en el eje de la zaga, ha ganado en colocación e inteligencia lo que ha perdido de velocidad. En punta, Arnautovic es capaz de lo mejor y de lo peor. El 'chico malo' austriaco ya lleva dos goles en este Mundial. A sus 37 años, el veterano punta siempre ha estado rodeado de polémicas tanto en su vida fuera del campo como dentro. Está ante su última gran oportunidad para aprovechar la baja del mejor futbolista austriaco, Christoph Baumgartner. El autor de 17 goles en el Leipzig esta temporada se ha perdido el Mundial en el último momento. Junto a Arnautovic, las otras dos grandes bazas en ataque son Sabitzer y Laimer.

Los precedentes, favorables a España Sólo en una ocasión han jugado España y Austria dentro de un Mundial, en 1978, con el gol decisivo de Hans Krankl para el triunfo del conjunto centroeuropeo, al que ha seguido una secuencia de diez duelos con una única derrota del equipo español, que marcó 22 goles en sus cinco precedentes más recientes contra ese rival. Argentina 1978 fue el escenario del único enfrentamiento mundialista hasta la fecha entre ambos equipos. Entonces, fue en una fase de grupos, en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires. Era tan sólo la primera jornada. Venció Austria por 2-1. Desde entonces, España sólo ha caído en uno de sus últimos diez enfrentamientos contra ese adversario, con seis victorias y tres empates. Los últimos cinco partidos, que incluyen cuatro triunfos y una igualada ente 1999 y 2009, han sido una fiesta de goles para el combinado español, fuera quien fuera el seleccionador y los jugadores a sus órdenes. El más reciente, el 18 de noviembre de 2009, fue un 1-5 en Viena, en el mismo lugar donde se proclamó campeón de la Eurocopa 2008.