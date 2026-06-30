Costa de Marfil - Noruega, en directo hoy el partido de dieciseisavos del Mundial 2026

La segunda jornada de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 continua con el enfrentamiento entre Costa de Marfil y Noruega en el Dallas Stadium, en Texas. Ambas selecciones pasaron en el segundo puesto de sus respectivos grupos la fase anterior.

La previa

Los africanos entran en la eliminatoria por primera vez en sus cuatro participaciones en torneos mundialistas (2006, 2010, 2014). Tras vencer por la mínima (1-0) a Ecuador en el debut y caer de forma agónica por 2-1 ante Alemania en tiempo de descuento, Los Elefantes sellaron su clasificación en la última jornada con un sólido 2-0 frente a Curazao gracias a un doblete de Nicolás Pépé. Con el delantero como principal referencia ofensiva, Emerse Faé cuenta con la totalidad de su plantilla a disposición para este histórico partido, que la completan jugadores con roce europeo como Ange Bonny, Yan Diomandey y Amad Diallo.

Noruega, por su parte, ha vuelto a pasar la fase de grupos tras vencer a Irak y a Senegal antes de perder contra Francia, como ocurrió en su última participación en la Copa Mundial en Francia de 1998. En este último partido, el seleccionador Stale Solbakken, tomo la decisión de reservar en el banquillo a sus tres estrellas: Martin Ødegaard, Antonio Nusa y el autor de cuatro tantos en lo que va de torneo, Erling Haaland.

La afición noruega viene siendo un espectáculo total en las tribunas con sus cánticos contagiosos y seguro que no defraudarán para este encuentro en el que, el ganador, se enfrentará a Brasil en octavos de final el 5 de julio en Nueva York.