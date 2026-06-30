Grimaldo tras su fichaje: "Quería volver a España y el Atlético de Madrid era mi única opción"

Álex Grimaldo era el protagonista del día, y no solo por ser uno de los jugadores de la selección española que podría ser titular contra Austria en dieciseisavos de final del Mundial. Hacía unas horas que se hacía oficial lo que ya llevaba días sonando, Grimaldo era ya jugador del Atlético de Madrid cuando salió en rueda de prensa, y las preguntas estaban claras.

Grimaldo contestó a todo desde Chattanooga y desveló que habló con el Cholo, aunque no mucho. "La verdad que me ha felicitado por unirme a la plantilla y me ha deseado suerte para este Mundial porque ahora lo más importante es estar centrados aquí en el Mundial y ganar el próximo partido", reconoció el futbolista.

Dejó claro que unirse al club rojiblanco era su sueño y su gran meta. "Mi objetivo era volver a España, desde el principio de este mercado de verano mi agente sabía dónde quería ir, mi primer deseo era ir al Atlético y mi agente ha estado trabajando en eso con el club, y se ha dado, y estoy muy feliz de estar aquí. Mi objetivo era muy claro, quería ir al Atlético de Madrid desde el primer día de verano, se lo dije a mi agente que solo quería esa opción".

"Estaba muy feliz en Alemania, gracias al Bayern Leverkusen por todo lo que han hecho por mí, pero como siempre he dicho mi sueño era volver a España, era jugar en LaLiga y hoy estoy consiguiéndolo", Grimaldo también tuvo palabras de agradecimiento pasa su anterior equipo.

El jugador de España también quiso poner en valor el nombre de su nuevo club, "creo que el Atlético de Madrid es de los grandes de España, estoy en el mejor momento de mi carrera para estar en un equipo de Champions que lucha por todo y ese es el objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y hoy lo he conseguido".

Sobre el 'culebrón Julián', no ha querido mojarse, se ha limitado a decir que no lo conoce muy bien y que no sabe lo que está pasando, que es algo "entre el club y él". Lo que deja claro es que la araña le parece "uno de los mejores delanteros del mundo".