El Atlético de Madrid oficializa el fichaje de Alejandro Grimaldo hasta junio 2030

El Atlético de Madrid ha anunciado a su primer fichaje de cara a la temporada siguiente y hasta junio de 2030. Se trata del lateral izquierdo español, Alejandro Grimaldo, quien se une al conjunto colchonero procedente del Bayer Leverkusen. Según el periodista italiano, experto en fichajes, Fabrizio Romano, el acuerdo se cerró por alrededor de unos 20 millones de euros.

Grimaldo se formó en las categorías juveniles del FC Barcelona y del Valencia CF. En diciembre de 2015, el Benfica pagó 2,1 millones de euros por él. Estuvo en el club de Lisboa durante siete temporadas, donde jugó 303 partidos, marcó 27 goles y dio 66 asistencias. También ganó cuatro Ligas, tres Supercopas, una Copa y una Copa de la Liga en Portugal.

En verano de 2023 acabó contrato con el Benfica y puso rumbo hacia el Bayer Leverkusen, club donde disputó las últimas tres campañas y en el conjunto de las aspirinas anotó 30 goles, dio 45 asistencias en 145 encuentros, siendo una pieza clave del equipo de Xabi Alonso que conquistó la Bundesliga y Pokal en la 2023-2024. Además de conseguir un subcampeonato de la UEFA Europa League ese mismo año.

El jugador valenciano actualmente está participando en el Mundial 2026 con la selección española, pero hasta este momento no ha tenido la oportunidad de jugar ni un solo minuto en el equipo dirigido por Luis de la Fuente. El combinado nacional se preparará para un trascendental encuentro contra Austria en los dieciseisavos de final, que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de junio. El encuentro entre la Roja y la selección austriaca se podrá seguir en La 1 y RTVE Play desde las 21:00 horas, con el previo especial a partir de las 20:00 horas.