Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 1 de julio

Inglaterra se estrena en los dieciseisavos de final. Y lo hará ante una de las sorpresas en esta ronda, la RD Congo, en un partido que empezará a las 18:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Atlanta (EEUU) y será emitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play. Además, la jornada depara el duelo Bélgica - Senegal, desde las 22:00 horas en el estadio de Seattle (EEUU) y la jornada se completa en la madrugada del 2 de julio con el EEUU - Bosnia Herzegovina, a partir de las 02:00 horas, desde el estadio de la Bahía de San Francisco (EEUU).

La selección inglesa se clasificó para las eliminatorias como primera del complicado grupo L, en el que Croacia avanzó como segunda y Ghana pasó como una de las ocho mejores terceras del Mundial 2026. El conjunto inglés, primero con siete puntos, ganó por 0-2 a Panamá gracias a los goles de dos de sus estrellas, Jude Bellingham y Harry Kane. Después de no ver puerta contra Ghana, el '9' de Inglaterra marcó el segundo contra la selección centroamericana para superar a Gary Lineker como máximo goledor histórico de los 'Three Lions' con once goles.

No ha demostrado el brillo que se esperaba la selección de Tuchel en la primera fase. Contra Croacia tuvo que emplearse a fondo para terminar ganando por 4-2. Fue el mejor partido. Contra Ghana no consiguió perforar la portería de Asare en los 9 minutos de un encuentro que terminó sin goles. Y en el último, contra Panamá el equipo de Thomas Tuchel sacó los tres puntos con un picotazo de Jude Bellingham y, cinco minutos después, un cabezazo de Harry Kane a centro del jugador del Real Madrid tras una hora de muy poca producción ofensiva.

Ante RD Congo deberá mejorar su juego si no quiere complicarse un partido en el que parte como clara favorita. Los africanos forman parte de la terna de selecciones que se han clasificado para las eliminatorias cuando nadie contaba con ellas. El contiente africano ha logrado situar a seis selecciones en dieciseisavos. Congo se coló como uno de los mejores terceros en un complicado grupo. Sobrevivió a Portugal, perdió por la mínima contra Colombia y derrotó en el último partido a Uzbekistán, tras remontar un gol en contra.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. En esta jornada, además, vuelven los directos de RTVE Play, con el videopódcast Fútbol de calle desde las 21:00 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 1 de julio y madrugada del 2 de julio Dieciseisavos de final •Inglaterra RD Congo. 18:00 horas (hora peninsular). Estadio de Atlanta (EEUU). La 1 y RTVE Play •Bélgica-Senegal. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Seattle (EEUU) •EEUU - Bosnia Herzegovina. 02:00 horas (hora peninsular) del 2 de julio. Estadio de la Bahía de San Francisco (EEUU)