Inglaterra - RD Congo: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Este miércoles 1 de julio desde las 18:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Inglaterra y RD Congo se enfrentan en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final en el estadio de Atlanta (EEUU). Un duelo inédito en los Mundiales, ya que nunca antes se han enfrentado las dos selecciones. Tan solo en dos ocasiones anteriores, Inglaterra se ha enfrentado a un combinado africano en las eliminatorias. La primera vez se impuso a Camerún en los cuartos de Italia'90 y la segunda, en Catar 2022, ganó también a Senegal por 3-0 en los octavos de final.

Ahora, la selección inglesa se ha clasificado para las eliminatorias como primera del complicado grupo L, en el que Croacia avanzó como segunda y Ghana pasó como una de las ocho mejores terceras del Mundial 2026. El conjunto inglés, primero con siete puntos, ganó por 0-2 a Panamá gracias a los goles de dos de sus estrellas, Jude Bellingham y Harry Kane. Después de no ver puerta contra Ghana, el '9' de Inglaterra marcó el segundo contra la selección centroamericana para superar a Gary Lineker como máximo goledor histórico de los 'Three Lions' con once goles.

PANAMÁ - INGLATERRA: resumen, resultado y goles del partido del Mundial 2026AFP

No ha demostrado el brillo que se esperaba la selección de Tuchel en la primera fase. Contra Croacia tuvo que emplearse a fondo para terminar ganando por 4-2. Fue el mejor partido. Contra Ghana no consiguió perforar la portería de Asare en los 90 minutos de un encuentro que terminó sin goles pese a que tuvo una posesión de balón del 78%. Y en el último, contra Panamá el equipo de Thomas Tuchel sacó los tres puntos con un picotazo de Jude Bellingham y, cinco minutos después, un cabezazo de Harry Kane a centro del jugador del Real Madrid tras una hora de muy poca producción ofensiva.

Ambos son fijos en la alineación de Tuchel, en un ataque en el que volverá a contar salvo sorpresa con Gordon y Madueke tras las rotaciones que hizo contra Panamá. El seleccionador inglés también contará con la buena noticia de la recuperación de Declan Rice. El jugador del Arsenal se perdió el partido contra Panamá por unas molestias de las que ya está recuperado y formará en la medular del centro del campo junto a Anderson. Más problemas tiene en la defensa, con las lesiones de Reece James y Jarell Quansah.

RD Congo, a seguir de fiesta Ante RD Congo, los ingleses deberán mejorar su juego si no quieren complicarse un partido en el que parten como claros favoritos. Los africanos forman parte de la terna de selecciones que se han clasificado para las eliminatorias cuando nadie contaba con ellas. El contiente africano ha logrado situar a seis selecciones en dieciseisavos. Congo se coló como uno de los mejores terceros en un complicado grupo. Sobrevivió a Portugal, perdió por la mínima contra Colombia y derrotó en el último partido a Uzbekistán, tras remontar un gol en contra. Yoane Wissa celebra uno de sus dos goles en la remontada de la RD del Congo que les mete en dieciseisavos de final del Mundial 2026.Mike StewartAP La gran referencia en ataque de Congo es Yoane Wissa, que ha marcado tres de los cuatro goles de su selección en la fase de grupos, promediando un gol cada 90 miutos en el torneo. Unos registros asombrosos teniendo en cuenta que en el Newcastle ha anotado los mismos goles en toda la temporada 2025/26. El otro goleador de la selección es Mayele, que anotó ante Uzbekistán. Mientras que el otro delantero titular, el jugador del Betis Cedric Bakambu, todavía no ha estrenado el casillero goleador.