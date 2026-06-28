Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial 2026

En la madrugada de este domingo han quedado configurados los dieciseisavos de final del Mundial 2026 de fútbol, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. En cuestión de horas desde el último partido de la fase de grupos se abren las eliminatorias con el primer partido entre la segunda de las anfitrionas y Canadá, que veremos a las 21:00 en La 1 y RTVE Play.

La selección española, primera del Grupo H, jugará contra Austria el próximo jueves a la misma hora, también en directo por La 1 y RTVE Play. En el siguiente enlace podemos comprobar cuál es el camino de España hacia la final, pero hay más selecciones.

En total son 32, que por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA disputan una eliminatoria de dieciseisavos, gracia a este primer Mundial de 48 selecciones. Hasta la fecha las eliminatorias se iniciaban en octavos de final. Unos octavos de final que podrían deparar en el caso de la Roja un duelo ibérico contra Portugal, como en 2010: la profecía.

Pero para eso los de Roberto Martínez tendrían que vencer en su primera eliminatoria a la férrea Croacia. Gane quien gane, veremos el reencuentro de dos leyendas como Cristiano Ronaldo y Luka Modric, que a buen seguro intercambiarán un saludo recordando su paso por el Real Madrid.

Un dato que invita al optimismo a los croatas y que podría evitar el duelo ibérico es demoledor: Croacia siempre ha llegado a semifinales cuando ha superado la fase de grupos (1998, 2018 y 2022). Tampoco sería mal duelo para la Roja, porque ha sido rival de España en las últimas cuatro Eurocopas; faltaba el Mundial

La esquina de España en el cuadro no es de las más duras a simple vista. En la parte superior hay selecciones como Alemania, Francia, Países Bajos o Marruecos, estas últimas con duelo directo en dieciseisavos. La que gane jugará en octavos contra Sudáfrica o Canadá, las del partido de este domingo en La 1.

Alemania y Francia sí que podrían enfrentarse directamente en octavos de final, si antes cada una supera sus respectivos compromisos de dieciseisavos contra Paraguay y Suecia. Un resultado distinto contaría como sorpresa.

La mitad izquierda del cuadro, donde están las que hemos mencionado hasta ahora, es la que aglutina a la mayoría de las selecciones UEFA, una única sudamericana -Paraguay- y algunas de las africanas. La mitad derecha es, se podría decir, la de las favoritas CONMEBOL con Brasil y Argentina a la cabeza, pero también Colombia y, en menor medida, Ecuador.