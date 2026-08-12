Colombia centra sus fuerzas en rescates 'in extremis' tras el terremoto: las próximas horas son clave

Colombia vive ente la angustia y la tensión sus próximas horas. Los equipos de rescate siguen en una carrera contrarreloj para encontrar y sacar al mayor número posible de personas con vida tras el terremoto que deja ya más de 240 muertos y 2.500 heridos, según el último balance de las autoridades.

La esperanza ha aparecido en las calles de Calí cuando los servicios de emergencia han distinguido el llanto de un bebé bajo los escombros de un edificio colapsado. Se trata de un pequeño de tan solo un año y ocho meses que ha quedado sepultado.

Sin embargo, la impotencia crece entre decenas de personas que están a los pies del edificio y no pueden hacer nada debido al peso de los escombros, por eso piden urgentemente la llegada de maquinaria pesada para poder acceder al menor.

Mientras tanto, todos los trabajadores de la zona guardan silencio, solo una persona es la encargada de gritar para que los atrapados contesten, oír su voz y poder averiguar su posición.

Daniela y sus siete horas de rescate En Pereira se ha vivido un milagro con el rescate de Daniela Andrea Largo Sánchez. La mujer, de 32 años, fue localizada entre las ruinas de un hotel que había colapsado a consecuencia del terremoto, según ha asegurado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo. ““ Los servicios de emergencia y voluntarios tardaron alrededor de siete horas en localizarla y conseguir sacarla con vida de entre los escombros. "Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", así lo confirmaba el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, elogiando a los servicios de emergencia.