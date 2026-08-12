Colombia centra sus fuerzas en rescates 'in extremis' tras el terremoto: las próximas horas son clave
- Los rescatistas han localizado con vida a un bebé de casi dos años e intentan sacarlo de debajo de los escombros
- Una mujer de 32 años ha sido la última persona que han salvado de entre las ruinas tras siete horas de trabajo
Colombia vive ente la angustia y la tensión sus próximas horas. Los equipos de rescate siguen en una carrera contrarreloj para encontrar y sacar al mayor número posible de personas con vida tras el terremoto que deja ya más de 240 muertos y 2.500 heridos, según el último balance de las autoridades.
La esperanza ha aparecido en las calles de Calí cuando los servicios de emergencia han distinguido el llanto de un bebé bajo los escombros de un edificio colapsado. Se trata de un pequeño de tan solo un año y ocho meses que ha quedado sepultado.
Sin embargo, la impotencia crece entre decenas de personas que están a los pies del edificio y no pueden hacer nada debido al peso de los escombros, por eso piden urgentemente la llegada de maquinaria pesada para poder acceder al menor.
Mientras tanto, todos los trabajadores de la zona guardan silencio, solo una persona es la encargada de gritar para que los atrapados contesten, oír su voz y poder averiguar su posición.
Daniela y sus siete horas de rescate
En Pereira se ha vivido un milagro con el rescate de Daniela Andrea Largo Sánchez. La mujer, de 32 años, fue localizada entre las ruinas de un hotel que había colapsado a consecuencia del terremoto, según ha asegurado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo.
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Los servicios de emergencia y voluntarios tardaron alrededor de siete horas en localizarla y conseguir sacarla con vida de entre los escombros. "Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", así lo confirmaba el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, elogiando a los servicios de emergencia.
Casi 2.000 personas en paradero desconocido
El terremoto, que alcanzó una magnitud de 7,4 en la escala de Richter y se originó a una profundidad de 107 kilómetros, fue registrado este lunes a las 07:34 hora local. Tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y provocó graves daños en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Pereira. Desde entonces, se han registrado más de un centenar de réplicas.
El alcalde de Pereira ha confirmado que en su ciudad han rescatado a 243 personas, han muerto 83, se han trasladado 279 a clínicas y hospitales, otras 85 personas han sido atendidas con heridas y que aún hay 45 personas desparecidas. Mientras tanto, 300 efectivos siguen trabajando sobre el terreno y operan en las calles en busca de cualquier signo vital.
En Calí, por su parte, se celebra que en la jornada del martes se rescataron a cuatro personas con vida tal y como confirmó su alcalde Alejandro Eder. "Hay tiempo para seguir trabajando para rescatar a la mayor cantidad de caleños posible", aseguró el intendente, aunque también ha insistido sobre la importancia y necesidad del "silencio absoluto" en las zonas afectadas para "poder escuchar a las personas que permanecen atrapadas y lograr su rescate".
Las labores de búsqueda y rescate de bomberos, Ejército, voluntarios y ciudadanos se centran en seguir encontrando a gente con vida ya que las estimaciones afirman que a nivel nacional todavía hay cerca de 2.000 personas en paradero desconocido.
Otra historia milagrosa sucedió este martes tras el rescate con vida de Salomón, otro bebé de tan solo dos meses que quedó sepultado tras los escombros. Ahora el niño está con su abuelo, mientras aún se busca a su madre Valentina que permanece atrapada junto a su hermano.
Gracias, igual. Vamos a recuperar una de las imágenes,
sin duda destacadas, que han dado la vuelta al mundo en las últimas horas
porque siguen produciéndose milagros después del terremoto de Colombia como
este
Es el momento en el que conseguían rescatar a Salomón un bebé de apenas
dos meses
...lo rescataban de entre los escombros...
...solo unas horas después
del terremoto. Una escena que sin duda ayuda a lanzar
un mensaje de esperanza de
cara a todas las personas que puedan seguir atrapadas a día de
hoy. Tenemos la oportunidad de hablar ahora
con Jaime Gómez, que es
el abuelo de Salomón.
Jaime, ¿qué tal? Buenos días
Buenos días. ¿Cómo se encuentra
Salomón? Se quiebra uno.
Salomón ha evolucionado bien.
Está ya en la clínica
Y
bueno, esperando que su madre pueda ser rescatada
que falta esa parte como para que termine este drama
tan difícil que estamos.
Le agradezco muchísimo, Jaime, que nos atienda porque junto a
Salomón los equipos de rescate también pudieron sacar a su padre,
pero todavía continúa desaparecida la madre de
Salomón. ¿Siguen los trabajos en ese edificio
para intentar encontrarla con vida?
Sí, Valentina y su hermano.
Aún no se logra rescate
Es complicado la estructura de unos 30 años de las
antiguas y ha sido bien difícil
el movimiento de escombros y máximo que hay más gente, ¿no?
Entonces no se
puede también ir haciendo un trabajo de rapidez y no con mucha técnica
¿Te siguen trabajando en la zona?
Ahora mismo empieza a amanecer ahí en..
Colombia?
Sí, el movimiento de la gente..
y los equipos siguen trabajando.
El edificio Torres de Limonar es el que
sufrió todo el rigor del movimiento en este sector
mucha ayuda de la comunidad en las primeras instancias del rescate de
Salomón, pues la comunidad colaboró mucho y realmente fue en un laxo de
tres horas que se logró el rescate de Salomón y su papá Juan David
Pues Jaime Gómez vuelo...
De Valentina, pues como decimos.
Diga, diga, disculpe
Sí, sí. Como te cuento, estamos en la espera
que haya buena
noticias con el rescate de la mamá de Salomón.
Pues ese es el mensaje que quería
trasladar. Toda la esperanza de que cuanto antes
los equipos de rescate también puedan
encontrar con vida a la madre de Salomón, también a su tío, al hermano
de su hija que todavía no han podido ser localizado.
Esperamos que lo ocurrido
con Salomón, ese bebé de dos meses, que rescataban horas después del terremoto
y su padre se repita cuanto antes
Jaime, muchísimas gracias por atender el canal 24 Horas de Televisión
Española y un abrazo muy fuerte
Igual, gracias a ustedes, un abrazo y ese apoyo de España a Colombia.
El tiempo manda ya que las primeras 48 a 72 horas después de un terremoto son consideradas una ventana especialmente importante para localizar a personas con vida, aunque los especialistas advierten de que no existe un límite rígido y que algunos supervivientes pueden permanecer más tiempo bajo los escombros.
El rescate de Daniela y la localización del bebé con vida entre las ruinas mantienen al mundo en vilo pero también, mantienen la esperanza de que muchos más hayan podido sobrevivir a esta terrible catástrofe natural.
*Este contenido ha sido escrito por la estudiante en prácticas Carla Alonso González bajo la supervisión de la responsable de edición Sonsoles Mayorga.