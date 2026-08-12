Eclipse solar 2026, en directo en vídeo hoy: cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que cruzará gran parte del país
- La última vez que España vivió un eclipse total de Sol ocurrió en el año 1912
- Mira toda la información del evento en RTVE Play
114 años. Ese es el tiempo que ha tenido que esperar España para volver a contemplar un eclipse total de Sol. Hoy, miércoles 12 de agosto, la Luna ocultará por completo el disco solar entre uno y dos minutos mientras su sombra cruza el país desde Galicia hasta las Islas Baleares. El fenómeno ha movilizado a miles de aficionados, científicos y turistas, que se han desplazado a la franja de totalidad para presenciar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas.
Estas son las claves del eclipse total de Sol:
- El eclipse comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos, algo menos de 4 horas y media.
- Miles de personas podrán observar el eclipse de forma parcial, mientras que la totalidad solo será visible desde una estrecha franja del territorio español.
- La previsión meteorológica será determinante y la nubosidad parece que no dificultará la observación en casi ningún punto.
- El Sol solo debe observarse con gafas homologadas que cumplan la norma internacional ISO 12312-2, o filtros solares certificados.
- Este será el primero de una serie de fenómenos astronómicos excepcionales que podrán observarse desde España en los años siguientes. Estas son las próximas citas: el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar otro eclipse total de Sol y el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular de Sol.
Eclipse solar 2026 en directo hoy:
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11:39
El eclipse del 12 de agosto llega 166 años después del primero que fotografió Warren de la Rue en Ribabellosa
Tomar la primera imagen de un eclipse solar total no fue una tarea sencilla para la tecnología de 1860. Pero el astrónomo británico Warren de la Rue lo consiguió. Y lo hizo en una pequeña localidad de Álava: Ribabellosa. Un laboratorio de fotografía completo, más de 60 personas entre asistentes, intérpretes, familares del personal ... y un dispositivo absolutamente novedoso, el fotoheliógrafo de Kew, un instrumento mitad telescopio mitad cámara, creado especialmente para fotografiar el sol. Con todo ello zarpó de la Rue el siete de julio de 1860 desde el puerto de Plymouth en un buque de la marina real rumbo a Bilbao.
[Lee aquí el artículo completo con la firma de Verónica Elorza]
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11:35
La Agencia Espacial Europea explica el eclipse que se verá en España
"Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra. La Luna bloquea la luz del Sol y proyecta una sombra sobre la Tierra. Un eclipse solar total es visible desde el interior de la región de sombra completa detrás de la Luna, llamada 'umbra'. Un eclipse parcial es visible desde regiones de la Tierra dentro de la sombra parcial: la 'penumbra'".
“¿What is a total solar eclipse?— European Space Agency (@esa) August 12, 2026
¿A total solar eclipse happens when the Moon passes directly between the Sun and Earth. The Moon blocks light from the Sun and casts a shadow on Earth.
¿A total solar eclipse is visible from within the region of full shadow behind the Moon,¿ pic.twitter.com/f2SyVms8MD“
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11:31
La Generalitatat corta los accesos a parques naturales de Castellón y Valencia
El establecimiento del nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, Previfoc, en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para toda la jornada de hoy comporta el cierre de los parques naturales de las provincias de Castellón y Valencia, por lo que a las 10 horas se ha comenzado a cortar el acceso a la zona forestal del parque natural y a las playas del sur de la ciudad.
Por su parte, el Ayuntamiento de València ha comenzado a activar el plan especial con motivo del eclipse solar, que contempla activar los cañones de difusión de agua y refresco del bosque en la Devesa y el corte en los accesos al parque natural de l'Albufera y el bosque.
[Fuente: EFE]
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11:25
Aemet alerta de un peligro "muy alto o extremo" de incendios en la jornada del eclipse
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de un "peligro muy alto o extremo" a que se produzcan incendios forestales este miércoles, día del eclipse, por las altas temperaturas y sequedad del ambiente previstas, y anticipa cielos poco nubosos en la mayor parte de la península.
“¿ ¿Hoy es el día del eclipse: una jornada muy especial para disfrutar con cuidado. El calor va a ser intenso y el peligro de incendios es muy alto o extremo en amplias zonas de la Península y en Baleares.— AEMET (@AEMET_Esp) August 12, 2026
¡Mucha precaución Un fuego que se inicie será muy difícil de controlar. pic.twitter.com/VtBC4TlMf9“
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11:18
Ayuntamientos gallegos ofrecen pantallas gigantes, charlas de divulgación y cine
Varios ayuntamientos gallegos ultiman los preparativos para el eclipse solar de este miércoles con propuestas diferentes: desde conciertos hasta charlas de divulgación científica y con colocación, incluso, en algunos casos de pantallas gigantes. En un acto que conectará las localidades de Lalín y Ribadeo, el eclipse será narrado en directo por el coordinador científico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), José Ángel Docobo, y la profesora Paula Cambeses.
[Fuente: EFE]
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11:12
Castilla-La Mancha ha enviado un mensaje Es-Alert por el eclipse de sol de esta tarde
“¿Castilla-La Mancha ha enviado un mensaje Es-Alert por el eclipse de sol de esta tarde— Radio 5 (@radio5_rne) August 12, 2026
¿¿Piden prudencia y responsabilidad y dan consejos para contemplar el eclipse
¿¿Diego Aragón | @RTVEclm pic.twitter.com/frTsigcB0u“
Piden prudencia y responsabilidad y dan consejos para contemplar el eclipse.
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11:10
Siete modelos de gafas para el eclipse retiradas del mercado por riesgo de lesiones
Autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación del producto de manos de los consumidores de siete modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares.
Son gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó, según publica la Red de Alerta Nacional de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.
[Lee aquí la noticia completa en RTVE Noticias]
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10:43
Ha llegado el día de las dos noches
“#EclipseRTVE | Ha llegado el día de las dos noches— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 12, 2026
Uno de los acontecimientos astronómicos del siglo, el #eclipse total de sol.
En este enlace tienes nuestro especial sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 https://t.co/9JPoeOZpmq pic.twitter.com/8ldI5nVrn8“
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10:41
El efecto Purkinje: por qué hay científicos que animan a vestir de rojo o verde durante el eclipse solar 2026
El efecto Purkinje es un cambio en la percepción que tenemos de los colores cuando pasamos de una situación de mucha luz a otra con una iluminación mucho más tenue. Un eclipse solar ofrece unas condiciones especialmente llamativas para observarlo, ya que durante la totalidad se pasa prácticamente de la luz del día a la oscuridad en muy poco tiempo. "Si estamos en la franja de la totalidad, es como si dijéramos que tenemos un pequeño laboratorio para experimentar este efecto en muy poco tiempo", explica a RTVE Noticias Mar Gómez, directora meteorológica de eltiempo.es y doctora en Ciencias Físicas.
[Lee aquí el artículo completo con la firma de Carla Alonso]
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10:39
Astrónomo de la ESA explica qué sucederá: "Se produce una brisa fantasmagórica y los pájaros dejan de cantar"
El astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pedro García Lario ha explicado lo que sucede durante un eclipse total de Sol, como el que tendrá lugar este 12 de agosto en España. "Cuando se produce un eclipse total de Sol baja la temperatura drásticamente, unos cuantos grados casi de repente. Como consecuencia de esta bajada de temperatura se produce una brisa un poco fantasmagórica que podemos sentir en nuestro cuerpo. No es extraño que se pongan los pelos de punta, incluso hay mucha gente que no puede reprimir el llanto de la sensación de emoción que supone el compartir una experiencia así", ha manifestado García Lario en una sesión informativa de la ESA.
[Fuente: EUROPA PRESS]
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10:34
Cataluña tendrá unos 30 puntos de observación oficiales concentrados entre Lleida y Tarragona
Cataluña afronta el eclipse solar total de este miércoles con un amplio dispositivo ante la previsión de gran movilidad para contemplar este fenómeno astronómico, así como a nivel sanitario, por el posible aumento de la demanda asistencial por accidentes de tráfico y lesiones oftalmológicas.
Este fenómeno astronómico tendrá lugar entre las 19.30 y las 21 horas de este miércoles, en función de la ubicación, y el Govern ha activado un dispositivo especial en el que insta a planificar los desplazamientos con antelación, especialmente si se viaja en vehículo privado, ya que las retenciones, concentración de vehículos y prisas pueden incrementar el riesgo de siniestros.
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10:30
Sánchez seguirá el eclipse solar desde la residencia oficial de descanso en Lanzarote
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá el eclipse solar total de este miércoles, 12 de agosto, desde la residencia oficial de La Mareta, en la isla de Lanzarote, y no se desplazará a la península ibérica para presenciar el fenómeno astronómico.
En el caso de las Islas Canarias, y en concreto Lanzarote, donde se encuentra Sánchez junto a su familia de vacaciones de verano, la visibilidad será alrededor del 75% y no total como en gran parte de la península ibérica.
El Ejecutivo ha designado el Observatorio de Yebes (Guadalajara) como sede oficial para el seguimiento del eclipse solar total, mientras que el Cerro Calderico de Consuegra (Toledo) acogerá también representación ministerial para presenciar el fenómeno astronómico este miércoles.
[Fuente: EUROPA PRESS]
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10:26
Movilidad, aglomeraciones y riesgo de incendios convierten el eclipse en un "reto", según Protección Civil
Protección Civil cuenta con un plan específico aprobado a finales de junio que establece principalmente el marco para la evaluación de riesgos y la gestión de emergencias. En paralelo, se prevé una escalada progresiva de activación de planes autonómicos.
“¿¡¡Es hoy!! Esta tarde podremos disfrutar de un fenómeno histórico. Ante la gran expectación por el @trioeclipses, es posible estar expuestos a riesgos si no se actúa con precaución— Protección Civil (@proteccioncivil) August 12, 2026
¿Recuerda: gafas homologadas ISO 12312-2, consulta el peligro de incendios forestales, evita… pic.twitter.com/h3auZmUNEf“
De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) realizará el seguimiento de todas las emergencias que pudieran derivarse antes y después del evento. Además, se ha activado la Unidad de Valoración de Riesgos (UVR) desde el 6 de agosto, con especial atención a la predicción meteorológica y riesgos como incendios forestales.
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10:21
Cómo reciclar las gafas para el eclipse: "Si están en buen estado, se pueden guardar o donar"
Ecoembes ha explicado cómo se pueden reciclar las gafas de protección necesarias para poder ver, sin riesgo para los ojos, el eclipse total de Sol que este 12 de agosto cruzará España. Así, ha instado a los ciudadanos a reutilizar las gafas si están en buen estado: "Se pueden guardar para próximos eclipses o donarlas a centros educativos o asociaciones".
Si ya no se van a usar, la organización recomienda separar los materiales. De este modo, hay que tirar la montura de cartón al contenedor azul y el filtro al contenedor de resto.
[Fuente: EUROPA PRESS]
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10:16
Y después del eclipse... una de las mejores lluvias de Perseidas
España vive este miércoles una jornada astronómica histórica, en la que el eclipse solar acapara toda la atención, pero la lluvia de estrellas de las perseidas puede dar la sorpresa. Las conocidas como lágrimas de San Lorenzo, de forma inédita, podrían ser vistas de día, antes del ocaso, al no estar deslumbradas por el Sol.
Además, la luna estará en fase de 'nueva' y el cielo aparecerá completamente oscuro, lo que facilitará la observación, por lo que tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las mejores 'lluvias' de los últimos años.
[Lo cuenta Diego Álvarez Patilla en este artículo con todo lujo de detalle]
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10:14
Un buque escuela analiza en la isla Columbretes la reacción de la fauna marina al eclipse
La subida del zooplancton a la superficie o la búsqueda de refugio de las aves al pensar que es de noche podrán ser algunos de los efectos del eclipse solar que se verán desde el mar este miércoles a bordo del Buque Escuela Cervantes Saavedra, que se desplaza para ello a las Islas Columbretes (Castellón).
La Universidad Camilo José Cela, en colaboración con la Fundación Oceanogràfic y Oceanosophia, ha organizado la Travesía Eclipse 360 a un destino de observación privilegiado, en pleno Mediterráneo y con el horizonte completamente despejado. En este buque, cerca de 30 personas realizan una travesía hasta Formentera con una parada especial en las Islas Columbretes.
[Fuente: EFE]
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10:08
Eclipse: un laboratorio natural para desentrañar los misterios del Sol
Los eclipses permiten entender las tormentas solares y su impacto en la Tierra y en nuestra tecnología. El videopódcast Cuando cae la noche (por un momento), disponible en RTVE Play y plataformas digitales, repasa algunos de los descubrimientos asociados al fenómeno astronómico.
Con la colaboración de Valentín Martínez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), e Irene Mendoza, investigadora en ecoacústica de la Universidad de Sevilla, RTVE Noticias explica algunos de los descubrimientos científicos asociados a un eclipse en el videopódcast especial Cuando cae la noche (por un momento), disponible en RTVE Play y otras plataformas digitales.
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10:03
España será el único tramo con población significativa en todo el recorrido del eclipse
La expectación crece a medida que se acerca la fecha. Hoteles completos, ciudades y pueblos desbordados, aficionados llegados de decenas de países y una intensa actividad divulgativa acompañan a un fenómeno que, según los expertos, tiene características muy poco habituales. Álex Mendiolagoitia, secretario de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) y vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Madrid, resume así la singularidad de la cita: "Este eclipse es especial porque es el primero que tenemos en más de un siglo en la península ibérica, y por lo tanto es muy, muy esperado".
[Lee el artículo completo con la firma de Samuel A. Pilar]
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10:01
El eclipse que España lleva más de un siglo esperando
Hay fenómenos astronómicos que no se observan, se viven. El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto es uno de ellos, y llega con el trapío de uno de los grandes acontecimientos científicos y turísticos de la década. La península ibérica será su escenario privilegiado, testigo de un espectáculo que no se repetía desde hace 114 años.
[No te pierdas el ESPECIAL ECLIPSE TOTAL EN RTVE NOTICIAS]
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9:59
Aplicaciones recomendadas para disfrutar del eclipse
La cuenta oficial de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) ofrece estas aplicaciones para no perderse nada.
“1/5 ¿¿ ¿Quieres disfrutar del eclipse total de Sol sin perderte ningún momento?— IDE España (@IDEESpain) August 12, 2026
Estas aplicaciones móviles pueden ayudarte a planificar la observación, conocer los tiempos de las distintas fases. ¿¿
¿ Prepara tu móvil y disfruta del eclipse. pic.twitter.com/FMbJPIYQLw“
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9:54
No conduzca con las gafas especiales ni pare en la calzada para ver el eclipse
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una lista de recomendaciones para peatones y conductores ante el eclipse solar del 12 de agosto, entre ellas no conducir con las gafas especiales o la prohibición absoluta de detener el vehículo en arcenes o calzadas para observar el fenómeno. El acontecimiento ha sido clasificado como Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT).
“¿ El 12 de agosto, eclipse solar. Si te desplazas a verlo, planifica bien tu viaje. ¡La carretera no es un lugar para detenerse a mirar el eclipse! Estaciona solo en zonas seguras y sigue las indicaciones. Que el recuerdo sea el eclipse, no un incidente. #Eclipse #EclipseSolar pic.twitter.com/emjfQVY7G4“— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 11, 2026
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9:50
Morant en RNE: "El eclipse es momento para hacer ciencia y estudiar la naturaleza"
A pocas horas de una cita histórica con el eclipse de este 12 de agosto, la ministra Diana Morant ha estado en Las Mañanas de RNE hablando un fenómeno que no se produce en la península desde 1912. Más de un siglo después, la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades considera que se trata de una oportunidad "para hacer ciencia y estudiar la naturaleza", como los comportamientos de los animales en los momentos de menos luz.
Ha recordado que el eclipse ofrece una ventana para la lucha contra los terraplanistas y las teorías de la conspiración, aunque siempre manteniendo las medidas de seguridad: es obligado portar unas gafas homologadas para evitar problemas de salud visual.
[Ver y escuchar la entrevista completa]
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9:44
Preparados para retransmitir el eclipse a todo el mundo
“Cuenta atrás para el eclipse total que se podrá ver dentro de pocas horas en nuestro país.— Telediarios de TVE (@telediario_tve) August 12, 2026
En esta casa nos volcamos con el fenómeno astronómico para ofrecerte la posibilidad de observarlo desde diferentes lugares de la geografía española.#EclipseRTVE https://t.co/26FViUBqbB pic.twitter.com/ceMEfSpAGJ“
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9:42
¿Cómo funciona el proyecto 'Eclipse inclusivo'?
“#EclipseRTVE | El proyecto Eclipse Inclusivo, liderado por el Instituto de Ciencias del Espacio del @csic, tiene como objetivo garantizar que las observaciones del eclipse sean inclusivas para las personas con discapacidad visual— Radio 5 (@radio5_rne) August 11, 2026
¿Cómo funciona? Lo cuenta @gomezsraquel pic.twitter.com/90qQlXwHpx“
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9:39
Cómo moverse en coche para ver el eclipse solar de 2026 y evitar atascos: claves y consejos
La DGT recomienda evitar trayectos si el lugar donde nos encontramos permite disfrutar del fenómeno. Pero si no queda otra que desplazarse, se aconseja "organizar el viaje con tiempo y evitar dirigirse a los espacios de observación a última hora" y consultar el estado de las carreteras a través de los canales oficiales.
Y si es posible, usar el transporte público. El 12 de agosto, Renfe reforzará sus servicios de media distancia de manera especial en Galicia, Asturias, Santander, País Vasco y el norte de Castilla y León. Además, en los principales núcleos urbanos se intensificarán los servicios de Cercanías con mayor afluencia de pasajeros.
[Lee aquí todas las recomendaciones con la firma de Carmen Morales Puisegur]
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9:35
Canciones para escuchar el eclipse: del corazón roto de Bonnie Tyler al fin del mundo con Iron Maiden
El 12 de agosto acontecerá el famoso eclipse solar que ha llevado a tantos españoles a organizar sus vacaciones sólo para disfrutar de esos dos minutos de anómala oscuridad. También habrá científicos registrando los cambios de "humor" de los animales, que igual se desconciertan con este fenómeno astronómico. Y no olvidemos nosotros de pertrecharnos de gafas especiales para este acontecimiento, que ya tardamos si no lo hemos hecho ya. Muchos ayuntamientos las reparten gratis, por cierto.
Mientras llega ese ansiado momento del verano de 2026 (y de la industria turística), podemos ir dándole un poco de mística al ambiente con algunas canciones que han abordado estas interposiciones entre astros. Así, vamos con una pequeña lista con obras que puedan eclipsar estos días de tórrida espera en donde, sobre todo, observaremos también cómo los escritores de canciones dan un recurrente simbolismo al asunto: eso es, para cantar sobre desamor. Aunque también sirve para la ceguera o la venganza de la naturaleza.
[Disfruta leyendo a Javier Villuendas y escuchando su lista de canciones]
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9:32
RTVE Noticias también te contará el eclipse desde el cielo
Este miércoles 12 de agosto España será el escenario de un eclipse total de sol, un acontecimiento único que podrá observarse por primera vez en más de 100 años desde la Península Ibérica. Como parte de la cobertura especial de este fenómeno, un equipo de RTVE perseguirá al eclipse desde el aire a bordo del vuelo IB1473, un trayecto muy especial organizado por Iberia.
El avión despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a las 18:45 y, a partir de las 19:33 se podrá seguir en directo la imagen que grabará una GoPro situada en la ventanilla derecha de la aeronave. Esta cámara captará la proyección de la sombra del eclipse sobre la superficie terrestre o sobre las nubes, en función de las condiciones meteorológicas.
[Nuestra compañera Marta Rey Maté da aquí todos los detalles]
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9:29
Gafas, telescopios o un agujero en una cartulina: cómo ver el eclipse de manera segura
España se prepara para asistir a un hito único, el primer eclipse total en nuestro país en un siglo. Se prevé el desplazamiento de millones de personas para poder observar un fenómeno cósmico excepcional, pero para presenciar el oscurecimiento del sol sin dañar nuestra visión de manera irreversible es fundamental proteger nuestros ojos.
Además de la luz visible, la que solemos percibir del sol y que nos provoca automáticamente rechazo, el astro rey emite también luz ultravioleta y luz infrarroja, ambas imperceptibles para el ojo humano.
“El problema de esa luz es que nuestro ojo no la detecta, pero es súper nociva”, explica a RTVE Noticias Elena Salobrar, profesora de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid. “La luz ultravioleta genera radicales libres y nos destroza las neuronas de la retina, y la infrarroja lo que hace es cocinarla”.
El ojo funciona como una lente fotográfica: a través de la córnea, el cristalino y el iris se recibe la luz, que se concentra en la retina. “Y esto es lo peligroso, al concentrar la luz del sol estamos metiendo una gran cantidad de energía”, apunta el astrofísico Javier Armentia, exdirector del Planetario de Pamplona.
[Disfruta de esta pieza interactiva que firma Álvaro Caballero]
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9:21
El Gobierno insta a mantener puestas las gafas certificadas "en todo momento" y a vigilar a niños y mayores
El Gobierno ha recordado que el eclipse solar de este 12 de agosto debe verse con gafas certificadas y ha recomendado mantenerlas puestas "en todo momento", así como supervisar especialmente a niños y personas mayores, "que pueden retirar accidentalmente la protección".
Así lo refleja el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en una serie de recomendaciones, publicadas el pasado jueves en relación con eclipse solar que podrá observarse desde España el 12 de agosto, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas consumidoras y recordar a la ciudadanía la importancia de adoptar las medidas de protección adecuadas para disfrutar de este fenómeno con total seguridad.
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9:18
España, el mejor lugar del mundo para ver el eclipse total
España será el mejor lugar del mundo para contemplar este miércoles 12 de agosto el eclipse total de Sol, cuya franja de totalidad atravesará trece comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares). Este fenómeno atraerá la atención de la comunidad científica nacional e internacional, medios de comunicación de todo el mundo y personas que se desplazarán para presenciar este acontecimiento histórico.
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9:17
Restricciones al tráfico en Cantabria
El acceso al faro de Cabo Mayor está cerrado al tráfico y se cortará a la Virgen del Mar según afluencia. El TUS (Transporte Urbano de Santander) pondrá lanzaderas cada 10 minutos entre el PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria) y Ciriego, con más de 1.500 plazas de aparcamiento próximas a sus paradas Junto a la campa de Rostrío se instalará el PMA (Puesto de Mando Avanzado) de Costa Quebrada y al lado del campo de fútbol de Cueto habrá un hospital de campaña.
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9:11
Activada la Situación 2 del Plancal en Castilla y León ante la previsión de numerosos desplazamientos
La Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, tiene activado el Plan de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) en Situación 2, de ámbito autonómico, ante la celebración de este miércoles, 12 de agosto, del eclipse solar.
La activación culmina los trabajos de planificación desarrollados durante los últimos meses y permite reforzar la coordinación autonómica de los dispositivos de prevención, vigilancia y respuesta ante un fenómeno que puede generar una elevada movilidad de personas, importantes concentraciones en determinados puntos de observación y un incremento significativo de los desplazamientos por carretera, detalla la Administración a través de un comunicado.
El dispositivo adquiere especial relevancia al coincidir el eclipse con el periodo estival y la época de Peligro Alto de Incendios Forestales, circunstancias que incrementan la necesidad de mantener una especial vigilancia sobre la movilidad, las concentraciones de población y los riesgos asociados al medio natural.
[Fuente: EUROPA PRESS]
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9:07
La Guardia Civil desplegará a 24.000 agentes para blindar la seguridad
El próximo 12 de agosto España se convertirá en uno de los principales escenarios del mundo para observar un eclipse solar total. Ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes, la Guardia Civil ha diseñado un operativo especial que contará con más de 24.000 efectivos para garantizar que el acontecimiento se desarrolle con total normalidad.
Este despliegue masivo tiene como objetivo prioritario reforzar la seguridad ciudadana, la movilidad en las carreteras y la protección de los espacios naturales en los principales puntos de observación distribuidos por la geografía nacional.
[Vídeo + Texto con la noticia completa]
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9:03
Trío de eclipses en España
“¿¿ Hoy es el eclipse total de Sol.— Trío de Eclipses España (@trioeclipses) August 12, 2026
Todo un acontecimiento histórico para la ciencia y para millones de personas.
¿ Si no puedes seguirlo en persona, accede al DIRECTO:
1. ¿¿https://t.co/9Rf7Pb6tPv
2. ¿https://t.co/kksoLYV2CS#TríoDeEclipses #EclipsesEspaña #Eclipse2026 pic.twitter.com/8NDvnnG3PU“
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9:00
Cuenta atrás para un histórico eclipse total de Sol que hoy cruzará gran parte del país
Milimétricamente previsto y calculado desde hace muchos años en todos los calendarios astronómicos, la cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que esta tarde va a atravesar gran parte de España -todo el país en su fase de parcialidad- ya ha comenzado.
Antes de penetrar en la península, el eclipse se verá como parcial en gran parte de Norteamérica o de Europa, pero la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia antes de que España se convierta en el mejor escenario para contemplar un evento astronómico excepcional.
[No te pierdas el ESPECIAL ECLIPSE TOTAL EN RTVE NOTICIAS]
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8:57
La ministra de Ciencia, Ana Morant, recuerda que "ha llegado el gran día"
“Hay días que sabemos que vamos a recordar siempre. Y hoy es uno de ellos.— Diana Morant (@DianaMorantR) August 12, 2026
España vuelve a mirar al cielo para vivir un eclipse total de Sol ¿¿¿
Hoy toca emocionarse, disfrutar de la ciencia con respeto y precaución, y compartir juntos y juntas un momento histórico. pic.twitter.com/8pvRS31iXL“
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8:45
El tiempo hoy 12 de agosto en España: calor extremo y cielos despejados para recibir al eclipse solar
El histórico eclipse solar total que cruzará la Península marcará este miércoles 12 de agosto, una jornada en la que el calor sofocante y las noches tropicales continuarán instalados en la mayor parte de España. La estabilidad atmosférica será la tónica dominante en la mayor parte del territorio, ofreciendo cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día.
[Vídeo y texto completo con el pronóstico de RTVE Noticias para el tiempo de hoy]
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8:33
La mecánica de los eclipses: cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean
Un eclipse es uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que pueden observarse desde la Tierra. Ocurre cuando un cuerpo celeste se interpone entre otros dos, proyectando su sombra sobre uno de ellos o bloqueando, total o parcialmente, la luz que este recibe. A lo largo de la historia, este fenómeno ha despertado asombro, temor y superstición. Hoy, en cambio, la astronomía lo describe con una precisión asombrosa a partir del conocimiento de los movimientos orbitales de la Tierra, la Luna y el Sol. No hay magia ni misterio: es geometría pura, tan exacta que los astrónomos pueden calcular la trayectoria de un eclipse con siglos de antelación.
[Disfruta leyendo esta pieza interactiva preparada por Samuel A. Pilar]
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8:27
La UNE explica qué NO hacer: Mirar durante fases parciales, usar gafas de sol o filtros deteriorados
La Asociación Española de Normalización (UNE) ha recordado, con motivo del eclipse solar que se podrá ver en España este miércoles 12 de agosto, la importancia de utilizar una protección ocular específicamente diseñada para la observación directa del Sol y advierte de que algunas prácticas aparentemente seguras pueden provocar lesiones graves en la retina.
Entre los principales errores que deben evitarse, destaca mirar al Sol durante las fases parciales. Así, apunta que, incluso cuando la Luna cubre el 99% del disco solar, la pequeña porción que permanece visible "puede provocar una quemadura en la retina". El Sol solo puede observarse sin filtros durante la fase de totalidad completa, cuando queda completamente oculto.
[Fuente: EUROPA PRESS]
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8:24
La NASA recuerda que los eclipses son una oportunidad para la ciencia
El Dr. Cristian Ferradas Alva explica en este video cómo la Luna, al ocultar el Sol, revela lo que normalmente sería invisible.
“Los eclipses solares no solo son un gran espectáculo visual: también son una oportunidad única para la ciencia. ¿¿¿— NASA en español (@NASA_es) August 11, 2026
El Dr. Cristian Ferradas Alva, de @NASAGoddard, explica en este video cómo la Luna, al ocultar el Sol, nos revela lo que normalmente sería invisible:¿“
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8:09
La Tierra no perderá la gravedad durante 7 segundos y otros bulos sobre el eclipse
Mientras España se prepara para vivir el eclipse solar, en redes sociales y canales de mensajería como WhatsApp está circulando desinformación sobre este fenómeno astronómico. Desde el bulo que asegura que la Tierra perderá la gravedad durante 7 segundos al audio falso que alerta de que nos quedaremos ciegos por mirar el sol con gafas homologadas. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos desinformación sobre el eclipse del 12 de agosto.
[Lee en este enlace el artículo completo con la firma de las compañeras de VerificaRTVE]
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8:04
Consulta la hora del eclipse en tu localidad con nuestro buscador
El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no comenzará a la misma hora en toda España. La hora exacta dependerá de la ciudad desde la que se observe.
Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará a las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media, detalla el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).
El máximo del eclipse en España se producirá sobre las 20:30 horas, y la duración máxima de la totalidad será de entre 1 y 2 minutos.
[Consulta la hora del eclipse total en tu localidad con nuestro buscador]
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8:00
Cazadores de eclipses: los "amantes de la sombra" que recorren el mundo por unos minutos de oscuridad
Muchas personas organizan sus viajes siguiendo el calendario escolar de sus hijos. Otras eligen sus vacaciones en función de las playas, las ciudades, la gastronomía o los festivales. Pero existe una pequeña comunidad que planifica su vida con años de antelación mirando un mapa muy distinto: el de la trayectoria de la sombra de la Luna sobre la Tierra.
Son los llamados cazadores de eclipses, personas dispuestas a cruzar el planeta de punta a punta por apenas unos minutos de oscuridad. Persiguen un instante preciso, difícil de describir incluso para quienes ya lo han vivido varias veces. Hablan de un silencio repentino, de una realidad cubierta por una tonalidad distinta, de una caída de temperatura que se nota en la piel antes de que la mente comience a procesar lo que ocurre. Hablan también de algo más difícil de nombrar: ese sentimiento de insignificancia frente a un universo que se rige por una precisión que escapa a toda medida humana.
[Lee el artículo completo con la firma de Samuel A. Pilar]
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7:58
Eclipse solar 2026: consejos de última hora y kit básico para no perderte nada
Apreciar un eclipse es una experiencia excepcional que desde tiempos inmemoriales ha fascinado al ser humano. Sin embargo, mirar al Sol sin protección durante este fenómeno puede provocar una lesión ocular aunque sea unos segundos. "Es una lesión que se llama retinopatía solar y que daña la retina. Tiene una característica: aunque la exposición sea de apenas unos segundos, puede producirse un daño que llegue a ser irreversible", ha explicado Carlos Hijar, el jefe de oftalmología en el Hospital Santa Bárbara en el Telediario 1.
[Lee el artículo completo con la firma de Patri Campos]
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Una flauta, un clarinete y el silencio: este pequeño aparato va a permitir a los invidentes "escuchar" el eclipse
Cuando la luz solar sea plena sonará un sonido agudo, parecido al de una flauta. Con el avance del eclipse, a medida que la intensidad de la luz baje, ese sonido se irá haciendo cada vez más grave y será parecido al de un clarinete. Cuando el sol esté prácticamente cubierto por la luna, empezarán a escucharse unos clics, como las cigarras al atardecer, y cuando no haya luz, no se oirá nada.
[Lee el artículo completo con la firma de I. P. Chávarri]
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7:52
De Numancia al Moncayo y de Borobia a Valonsadero: así prepara Soria su gran cita con el eclipse
Este miércoles, cuando el día se oscurezca y la sombra de la Luna atraviese la península ibérica y Baleares, millones de personas buscarán un lugar despejado desde el que contemplar un fenómeno que para la mayoría será irrepetible. La provincia de Soria, una de las privilegiadas por la franja de totalidad, lleva meses preparando la cita y ha seleccionado varios enclaves capaces ofrecer las mejores condiciones de observación.
Hay seis puntos recomendados en la provincia: monte Valonsadero, Garray-Numancia, Borobia, Ágreda, Castillejo de Robledo y San Leonardo de Yagüe. Este recorrido se detendrá únicamente en cuatro: el gran dispositivo ciudadano de Valonsadero, la astronomía de Borobia, la mezcla de cielo e historia que ofrece Garray, y el paisaje de Ágreda con el Moncayo de fondo. No será exactamente el mismo eclipse en todos ellos. Tampoco la misma experiencia.
[Lee el artículo completo con la firma de Samuel A. Pilar, enviado especial a Soria]
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07:09
¿Es este el primer eclipse que ves? ¿Cuántos te quedan por delante? DatosRTVE ha desarrollado una calculadora que permite descubrir cuántos eclipses solares y lunares has podido observar desde tu nacimiento y cuáles podrás contemplar en el futuro. Solo tienes que introducir tu fecha de nacimiento y tu provincia de residencia para conocer tu historial de eclipses.
[Lee el artículo completo de Jaime Gutiérrez en este enlace]
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7:07
Pedro Duque ha compartido sus consejos para disfrutar del eclipse total de Sol. El astronauta ha conversado con Juanjo Prados, reportero del magacín diario de Televisión Española, Aquí la Tierra, sobre cómo observar el fenómeno con seguridad y qué aspectos conviene tener en cuenta para vivir al máximo una experiencia que no se veía desde hace 114 años.
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7:03
No bajes la guardia durante el eclipse. La disminución de la luz puede dar una falsa sensación de seguridad, pero la radiación solar sigue siendo peligrosa y mirar directamente al Sol sin protección puede provocar lesiones irreversibles en la retina. En RTVE Noticias te explicamos por qué nunca debes mirar al Sol sin gafas homologadas y qué precauciones recomiendan oftalmólogos y astrónomos para disfrutar del fenómeno con seguridad.
[Lee el artículo completo de Álvaro Caballero en este enlace]
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7:00
¡Buenos días! Ha llegado el gran día. Hoy tendremos la oportunidad de vivir un acontecimiento único: el primero de la llamada tríada de eclipses españoles, como la ha bautizado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La última vez que la Península Ibérica presenció un eclipse total de Sol fue en 1912. Cuarenta y siete años más tarde, en 1959, España volvió a vivir otro eclipse total, aunque solo pudo observarse desde las islas Canarias.