Eclipse solar 2026, en directo en vídeo hoy: cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que cruzará gran parte del país

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Cazadores de eclipses: los "amantes de la sombra" que recorren el mundo por unos minutos de oscuridad

Muchas personas organizan sus viajes siguiendo el calendario escolar de sus hijos. Otras eligen sus vacaciones en función de las playas, las ciudades, la gastronomía o los festivales. Pero existe una pequeña comunidad que planifica su vida con años de antelación mirando un mapa muy distinto: el de la trayectoria de la sombra de la Luna sobre la Tierra.

Son los llamados cazadores de eclipses, personas dispuestas a cruzar el planeta de punta a punta por apenas unos minutos de oscuridad. Persiguen un instante preciso, difícil de describir incluso para quienes ya lo han vivido varias veces. Hablan de un silencio repentino, de una realidad cubierta por una tonalidad distinta, de una caída de temperatura que se nota en la piel antes de que la mente comience a procesar lo que ocurre. Hablan también de algo más difícil de nombrar: ese sentimiento de insignificancia frente a un universo que se rige por una precisión que escapa a toda medida humana.

[Lee el artículo completo con la firma de Samuel A. Pilar]