Eclipse solar 2026: consejos de última hora y kit básico para no perderte nada

Bueno y se espera que sea un día despejado el próximo 12 de agosto en el

que se produciera ese

eclipse solar total que va a ser uno de los acontecimientos astronómicos más

importantes que vivirá España en más de un siglo

Es un espectáculo único que por cierto puede ser peligroso para la vista si no

se toman las precauciones necesarias

Vamos a hablar de todo ello con Javier Hurtado, que es oftalmólogo.

Javier, muy buenas tardes

Buenas tardes, ¿qué tal?

Bueno, vamos a empezar por lo primero.

Mirar a este eclipse con

gafas adecuadas, ¿puede ser perjudicial aunque sean adecuadas esas gafas?

Si estás bien protegido no tiene por qué dañarte al ojo.

Otra cosa es quedarte 20 minutos seguidos mirando

al sol y solo hay que mirarlo sin gafas un segundo para darse cuenta de la

potencia que

tiene eso para quemar el ojo, para producir una quemadura dentro.

Si uno lleva las gafas adecuadas, en principio, de forma segura,

no tendría por qué tener ningún daño.

El problema es que ese daño no se percibe.

Uno puede estar mirando al sol y

estar recibiendo una quemadura en la retina y en realidad no te das cuenta

hasta que por la noche dices,

oye, parece que veo como una zona negra en el medio o veo chirivitas, puntitos.

Una gafa de sol…

no nos sirve. Esto es una gafa de sol.

Si yo la pongo delante de la pantalla, pues me

veis, me veis al otro lado, yo soy capaz de ver las luces de aquí de la

habitación, pero sin embargo, si tengo una gafa,

de protección para el eclipse no se ven absolutamente nada si me las pongo es

que no se

ven nada de nada. Sin embargo, el sol, si una gafa de

este tipo, parte de que tiene que cumplir una serie de

requisitos, ¿veis? El marcado CE puede parecer poca cosa,

que es un cartón, pero luego tiene

sus instrucciones, su fabricante, cumple la norma adecuada para ver el

sol directamente

Es una gafa que me protege perfectamente.

Es un equipo de protección individual, como los EPIs que teníamos para el

Covid, lo que pasa que no para un riesgo vital, sino que puede

provocarnos un problema de visión permanente

Javier, entonces, para saber si son seguras, una de las pruebas que tenemos

que hacer es ponérnoslas y ver..

que está todo oscuro.

Esa es una de las pruebas, ¿no?

¿Qué más? Exactamente.

Nada, nada

Bueno, primero, que tengan los requisitos aquí, porque esto parece

casi una Biblia, ¿no?

Parece como un prospecto de un medicamento

y luego eso exactamente yo no puedo ver a través de él ni los negativos ni los

celos

CDs, ni yo qué sé, ni radiografías, ni ninguna cosa casera.

Todo

eso descartado. Si no queremos hacernos daño en los

ojos.

Exactamente, que yo decía, ¿cómo va a mirar

mirar la gente directamente al sol.

la gente directamente al sol?

Javier, que tú crees que la gente no lo hace, pero lo hace.

Y al final puedes producir una quemadura y un daño, como digo, solar

Y al

final puedes producir una quemadura y un daño, como digo, solar permanente,

permanente.

¿Qué es una cosa para disfrutarlo?

que es una cosa para disfrutarlo, pues que la gente lo vaya a

Pues que la gente lo vaya preparando con tiempo.

Que lo vaya preparando con tiempo porque luego se agotan las cosas.

Pero una pregunta más te quería hacer.

Sí

¿Lo hemos hecho mal o hemos estado mucho tiempo con las gafas y nos hemos

dañado el ojo o hemos

cogido una radiografía y no hemos visto esta entrevista ni hemos hecho caso?

Javier, ¿el daño puede ser irreversible o existe

un tratamiento para recuperar la visión?

No existe ningún tratamiento para recuperar esa quemadura y lo malo es

que sea lo suficientemente intensa como para quemar el ojo.

Yo hace poco lo que

enseñaba era una lupa, esta lupa que cuando éramos pequeños pues la usábamos

para quemar algo porque el ojo concentra

la luz en la mácula.

Si el daño ha sido leve pues lo que vas a notar son pérdida de

visión, pero al final algo que se recupera, pero si es irreversible lo

que puedes tener es una

déficit de visión central, como ocurre en otras enfermedades como el

envejecimiento de la mácula.

Es algo que puede ser grave,

no es como para jugar.

No hay que jugar. Bueno, ya, pues muchísimas gracias

Javier Hurtado, oftalmólogo

pero no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte.

Tú vas a ver el eclipse, imagino

que si lo haces lo harás con gafas, pero ¿lo vas a ver?

Sí, sí, sí, aquí las tengo, aquí las tengo y me las compré porque dije, por

lo

menos y con mis hijos y todo ya tenemos nuestras gafas y sí lo vamos a

disfrutar.

Pues ver ese eclipse,

pero con esas gafas, así por ejemplo, este sería por ejemplo un ejemplo de

las gafas de..

esas gafas especiales para poder ver ese eclipse que es histórico.

Javier

Hurtado, oftalmólogo, muchísimas gracias por atender la llamada del

Canal 24

horas. Muchísimas gracias a vosotros.