Eclipse solar 2026: consejos de última hora y kit básico para no perderte nada
- Mirar directamente al Sol puede provocar una lesión ocular
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Apreciar un eclipse es una experiencia excepcional que desde tiempos inmemoriales ha fascinado al ser humano. Sin embargo, mirar al Sol sin protección durante este fenómeno puede provocar una lesión ocular aunque sea unos segundos. "Es una lesión que se llama retinopatía solar y que daña la retina. Tiene una característica: aunque la exposición sea de apenas unos segundos, puede producirse un daño que llegue a ser irreversible", ha explicado Carlos Hijar, el jefe de oftalmología en el Hospital Santa Bárbara en el Telediario 1.
Por eso, ante el eclipse total de Sol de este miércoles, la primera recomendación no es buscar el mejor encuadre ni el lugar con las mejores vistas: es proteger los ojos. El fenómeno será visible de forma total en una franja que atravesará España de norte a este y, en el resto de la Península, como eclipse parcial.
El espectáculo será llamativo porque ocurrirá al final de la tarde, con el Sol muy bajo sobre el horizonte. Esa circunstancia obliga a elegir con cuidado el punto de observación y a tener en cuenta no solo la seguridad ocular, sino también el calor, la hidratación y la exposición al aire libre. Estas son las claves de última hora para disfrutar del eclipse sin correr riesgos.
El kit imprescindible de última hora para ver el eclipse solar
Para disfrutar del eclipse con seguridad hay un elemento que no puede faltar: unas gafas homologadas para este uso. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria frente a la radiación solar. Estas gafas deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2 y estar en perfecto estado. "Unas gafas de sol convencionales no nos sirven. Si pongo unas delante de la pantalla, todavía puedo ver lo que hay al otro lado e incluso las luces de la habitación. Sin embargo, con unas gafas de protección para el eclipse no se ve absolutamente nada. Si me las pongo, no veo nada de nada", ha apuntado el oftalmólogo Javier Hurtado al canal 24 Horas.
A este elemento imprescindible conviene sumar agua suficiente para mantenerse hidratado, especialmente por tratarse de un fenómeno que tendrá lugar en pleno mes de agosto; gorra o sombrero; protección solar y ropa adecuada para permanecer al aire libre durante el tiempo de espera. También puede ser útil llevar una silla o esterilla y, si se pretende hacer fotografías, el material necesario para proteger el equipo.
Bueno y se espera que sea un día despejado el próximo 12 de agosto en el
que se produciera ese
eclipse solar total que va a ser uno de los acontecimientos astronómicos más
importantes que vivirá España en más de un siglo
Es un espectáculo único que por cierto puede ser peligroso para la vista si no
se toman las precauciones necesarias
Vamos a hablar de todo ello con Javier Hurtado, que es oftalmólogo.
Javier, muy buenas tardes
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar por lo primero.
Mirar a este eclipse con
gafas adecuadas, ¿puede ser perjudicial aunque sean adecuadas esas gafas?
Si estás bien protegido no tiene por qué dañarte al ojo.
Otra cosa es quedarte 20 minutos seguidos mirando
al sol y solo hay que mirarlo sin gafas un segundo para darse cuenta de la
potencia que
tiene eso para quemar el ojo, para producir una quemadura dentro.
Si uno lleva las gafas adecuadas, en principio, de forma segura,
no tendría por qué tener ningún daño.
El problema es que ese daño no se percibe.
Uno puede estar mirando al sol y
estar recibiendo una quemadura en la retina y en realidad no te das cuenta
hasta que por la noche dices,
oye, parece que veo como una zona negra en el medio o veo chirivitas, puntitos.
Una gafa de sol…
no nos sirve. Esto es una gafa de sol.
Si yo la pongo delante de la pantalla, pues me
veis, me veis al otro lado, yo soy capaz de ver las luces de aquí de la
habitación, pero sin embargo, si tengo una gafa,
de protección para el eclipse no se ven absolutamente nada si me las pongo es
que no se
ven nada de nada. Sin embargo, el sol, si una gafa de
este tipo, parte de que tiene que cumplir una serie de
requisitos, ¿veis? El marcado CE puede parecer poca cosa,
que es un cartón, pero luego tiene
sus instrucciones, su fabricante, cumple la norma adecuada para ver el
sol directamente
Es una gafa que me protege perfectamente.
Es un equipo de protección individual, como los EPIs que teníamos para el
Covid, lo que pasa que no para un riesgo vital, sino que puede
provocarnos un problema de visión permanente
Javier, entonces, para saber si son seguras, una de las pruebas que tenemos
que hacer es ponérnoslas y ver..
que está todo oscuro.
Esa es una de las pruebas, ¿no?
¿Qué más? Exactamente.
Nada, nada
Bueno, primero, que tengan los requisitos aquí, porque esto parece
casi una Biblia, ¿no?
Parece como un prospecto de un medicamento
y luego eso exactamente yo no puedo ver a través de él ni los negativos ni los
celos
CDs, ni yo qué sé, ni radiografías, ni ninguna cosa casera.
Todo
eso descartado. Si no queremos hacernos daño en los
ojos.
Exactamente, que yo decía, ¿cómo va a mirar
mirar la gente directamente al sol.
la gente directamente al sol?
Javier, que tú crees que la gente no lo hace, pero lo hace.
Y al final puedes producir una quemadura y un daño, como digo, solar
Y al
final puedes producir una quemadura y un daño, como digo, solar permanente,
permanente.
¿Qué es una cosa para disfrutarlo?
que es una cosa para disfrutarlo, pues que la gente lo vaya a
Pues que la gente lo vaya preparando con tiempo.
Que lo vaya preparando con tiempo porque luego se agotan las cosas.
Pero una pregunta más te quería hacer.
Sí
¿Lo hemos hecho mal o hemos estado mucho tiempo con las gafas y nos hemos
dañado el ojo o hemos
cogido una radiografía y no hemos visto esta entrevista ni hemos hecho caso?
Javier, ¿el daño puede ser irreversible o existe
un tratamiento para recuperar la visión?
No existe ningún tratamiento para recuperar esa quemadura y lo malo es
que sea lo suficientemente intensa como para quemar el ojo.
Yo hace poco lo que
enseñaba era una lupa, esta lupa que cuando éramos pequeños pues la usábamos
para quemar algo porque el ojo concentra
la luz en la mácula.
Si el daño ha sido leve pues lo que vas a notar son pérdida de
visión, pero al final algo que se recupera, pero si es irreversible lo
que puedes tener es una
déficit de visión central, como ocurre en otras enfermedades como el
envejecimiento de la mácula.
Es algo que puede ser grave,
no es como para jugar.
No hay que jugar. Bueno, ya, pues muchísimas gracias
Javier Hurtado, oftalmólogo
pero no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte.
Tú vas a ver el eclipse, imagino
que si lo haces lo harás con gafas, pero ¿lo vas a ver?
Sí, sí, sí, aquí las tengo, aquí las tengo y me las compré porque dije, por
lo
menos y con mis hijos y todo ya tenemos nuestras gafas y sí lo vamos a
disfrutar.
Pues ver ese eclipse,
pero con esas gafas, así por ejemplo, este sería por ejemplo un ejemplo de
las gafas de..
esas gafas especiales para poder ver ese eclipse que es histórico.
Javier
Hurtado, oftalmólogo, muchísimas gracias por atender la llamada del
Canal 24
horas. Muchísimas gracias a vosotros.
Quienes no dispongan de gafas adecuadas pueden recurrir a una alternativa segura: la proyección indirecta. Por ejemplo, se puede utilizar una caja estenopeica, que permite observar la imagen del Sol proyectada sobre una superficie sin mirar directamente al astro. Otra opción, todavía más sencilla, es aprovechar pequeños huecos para proyectar la luz del Sol, por ejemplo, a través de una espumadera, entre las hojas de los árboles o juntando los dedos de las manos. "Esa imagen del Sol es muy bonita durante el eclipse parcial, porque en vez de ver circulitos, lo que vamos a ver es como uñas", ha indicado el astrofísico Javier Armentia a RTVE Noticias.
Cómo saber si las gafas son seguras
No todas las gafas oscuras sirven para observar un eclipse. Las específicas para este fin deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2, que establece los requisitos de seguridad para los visores solares destinados a la observación directa del Sol. En las gafas, deben figurar el nombre del fabricante, las instrucciones de uso y las advertencias sobre el peligro de mirar al Sol sin protección. Hay otra comprobación básica: su estado. Si están rayadas, perforadas, rotas o presentan cualquier defecto, no deben utilizarse.
El oftalmólogo Javier Hurtado subraya la importancia de comprobar tanto que cumplen los requisitos como que ofrecen la protección adecuada. Al ponérselas, la visión debe quedar completamente oscura: "Lo primero es comprobar que cumplen todos los requisitos. La información que incluyen es bastante extensa, casi como un prospecto de medicamento. Y, después, al ponérnoslas, no deberíamos poder ver a través de ellas prácticamente nada: ni negativos, ni CD, ni radiografías ni ningún otro objeto".
Cómo ponerse y quitarse las gafas correctamente
La regla es sencilla pero importante: las gafas deben estar puestas antes de mirar hacia el Sol. Es decir, primero se colocan las gafas y después se levanta la mirada. Para quitarlas hay que hacer exactamente el proceso contrario: primero apartar la mirada del Sol y después retirar las gafas.
Las gafas de eclipse pueden colocarse sobre unas gafas graduadas si es necesario. Lo que no debe hacerse es utilizarlas como filtro delante de prismáticos, telescopios o cámaras: estos instrumentos concentran la luz solar y necesitan sus propios filtros específicos.
Qué objetos no sirven para mirar el eclipse
Aunque sean muy oscuras, las gafas de sol no sirven para mirar directamente al Sol durante un eclipse. Tampoco es seguro utilizar dos pares de gafas de sol superpuestos para intentar aumentar la protección.
No deben utilizarse radiografías, cristales ahumados, películas fotográficas, CDs, DVDs, filtros caseros ni cualquier otro material que no haya sido diseñado específicamente para la observación solar. La misma precaución se aplica a cámaras, telescopios y prismáticos. Nunca hay que mirar al Sol a través de estos instrumentos sin un filtro solar adecuado colocado en la parte delantera del objetivo.
Cuándo pueden quitarse las gafas durante la totalidad
Durante un eclipse existe un momento excepcional en el que sí se puede mirar al Sol directamente: la fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar brillante. Es el único momento en el que pueden quitarse las gafas de eclipse. Antes de la totalidad deben mantenerse puestas y, en cuanto vuelva a aparecer cualquier parte del disco solar, hay que colocárselas de nuevo inmediatamente.
La investigadora Salobrar recuerda que la totalidad durará apenas unos segundos y ha llamado a extremar la precaución: "No merece la pena perder la visión para toda tu vida por un evento de segundos". La totalidad será especialmente breve en los distintos puntos de España. Además, el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, por lo que será fundamental contar con una vista despejada.
Cómo observarlo con niños
Los menores deben estar siempre supervisados por un adulto durante la observación. Es importante comprobar que las gafas estén correctamente colocadas y explicarles antes de empezar que no pueden mirar directamente al Sol durante las fases parciales.
Para los niños que tengan dificultades para utilizar las gafas correctamente, la observación indirecta mediante una caja estenopeica puede ser una alternativa especialmente útil. La seguridad no se limita a los ojos. También habrá que proteger a los menores de las altas temperaturas: buscar zonas de sombra durante la espera, utilizar sombreros, aplicar protección solar y llevar agua suficiente.
Cómo elegir el mejor lugar de observación
El mejor lugar será aquel desde el que exista una visión completamente despejada hacia el oeste. La razón es que el eclipse tendrá lugar con el Sol muy bajo en el horizonte. Lo ideal es buscar un lugar con baja probabilidad de cielos nublados.
El Ministerio de Ciencia dispone de un visor específico dentro de la web del Trío de Eclipses, que permite consultar cómo se verá el fenómeno desde un punto concreto y ayuda a escoger con antelación una ubicación adecuada.
España será uno de los principales escenarios mundiales para contemplar el
fenómeno
y la Guardia Civil asumirá la vigilancia del 84% de las zonas de
observación identificadas
en todo el país. El operativo reforzará la seguridad en
carretera para ordenar el Tráfico
evitar colapsos y prevenir incendios forestales.
Desde el Instituto Armado piden
máxima precaución. Planificar los desplazamientos con
suficiente antelación,
evitar hacer desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento
las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia
Especialmente recordamos que está prohibido encender fuego en aquellos
lugares donde exista restricción.
No debe aparcarse
nunca sobre vegetación seca por el riesgo de incendio y es imprescindible
mantener despejados todos los
accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia
Efectivos del Seprona, tráfico, grain o helicópteros mantendrán una vigilancia
constante coordinada con Protección Civil y
las autoridades locales
Y no sé si se han fijado pero cada vez hablamos menos y no sólo una sensación.
Además de la meteorología, conviene tener en cuenta los desplazamientos. Al tratarse de un acontecimiento que puede atraer a numerosos espectadores, será recomendable llegar con tiempo y planificar el aparcamiento y el regreso.
Cómo hacer fotografías sin correr riesgos
Fotografiar el eclipse requiere las mismas precauciones que observarlo. Durante las fases parciales, una cámara necesita un filtro solar adecuado colocado delante del objetivo. No sirve colocar unas gafas de eclipse delante de la cámara ni mirar el Sol a través del visor óptico sin protección. Lo mismo ocurre con los teléfonos móviles si se utilizan accesorios ópticos que concentren la luz solar.
Durante la totalidad, cuando el disco solar está completamente oculto por la Luna, sí se puede fotografiar el fenómeno sin filtro. Pero este debe volver a colocarse antes de que termine la totalidad y reaparezca cualquier parte del Sol. Para quienes no tengan experiencia con fotografía solar, el móvil puede utilizarse también para captar el ambiente, el paisaje o la reacción de quienes estén observando el fenómeno, sin necesidad de intentar fotografiar directamente el Sol.
Dónde conseguir gafas homologadas a última hora
A última hora, y ante la alta demanda, es importante no dejarse llevar por las prisas y comprar cualquier gafa oscura sin garantías. Las destinadas a la observación solar deben proceder de un fabricante o distribuidor fiable, incluir las instrucciones y advertencias de seguridad y cumplir la norma ISO 12312-2.
Las ópticas son una de las opciones físicas más fiables para adquirirlas, aunque también pueden encontrarse en algunas farmacias, tiendas especializadas en astronomía y grandes superficies. En internet también hay distribuidores con entregas rápidas, pero, tanto en tienda física como online, conviene comprobar siempre la procedencia y certificación del producto.
Checklist final antes de salir de casa
Antes de salir de casa para ver el eclipse, conviene comprobar que está todo preparado:
- Gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2, en perfecto estado, sin arañazos, roturas ni perforaciones, y una para cada miembro de la familia.
- Agua suficiente para mantenerse hidratado.
- Sombrero o gorra.
- Protección solar.
- Ropa adecuada para permanecer al aire libre.
- Teléfono móvil cargado y bateria externa, si fuera necesario.
- Filtro solar adecuado para la cámara, telescopio o prismáticos, si se van a utilizar.
- Plan de desplazamiento, aparcamiento y regreso preparado.
Y, sobre todo, una última regla: durante las fases parciales no se debe mirar directamente al Sol sin gafas homologadas para la observación solar. Solo durante la breve fase de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar, puede contemplarse a simple vista. En cuanto reaparezca cualquier parte del Sol, hay que volver a ponerse las gafas homologadas.