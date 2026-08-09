Eclipse solar de 2026: ¿qué pasa si el cielo está nublado en España el 12 de agosto?

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar en España un eclipse solar total, el primero que cruza la Península Ibérica desde hace más de un siglo. La franja de totalidad recorrerá el país de oeste a este, desde Galicia hasta Baleares, atravesando ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Zaragoza y Valencia. Fuera de esta franja, el resto del territorio español presenciará un eclipse parcial. Dentro de ella, en cambio, ocurrirá el fenómeno completo: la Luna cubrirá por completo el disco solar, revelando la corona solar, ese halo luminoso que solo puede observarse durante la totalidad.

El eclipse comenzará a las 17:34 horas (hora oficial peninsular) sobre el mar de Bering y finalizará a las 21:58 sobre el Atlántico, con una duración global de algo menos de cuatro horas y media. En territorio español, el fenómeno sucederá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, a tan solo 2 grados de altura en Palma de Mallorca, donde el eclipse concluirá casi al mismo tiempo que se pone el Sol.

¿Cómo afectan las nubes a la hora de ver un eclipse? El tipo de nube presente en el cielo determina completamente la experiencia de observación. Las nubes bajas y densas, como los cúmulos, bloquean por completo la luz solar: impiden ver tanto las fases parciales como la corona durante la totalidad, dejando únicamente la sensación de oscurecimiento repentino, sin ningún componente visual del eclipse en sí. Las nubes medias, como los altoestratos, actúan como un filtro difuso: pueden dejar entrever la silueta del Sol, pero dispersan la luz de la corona y reducen notablemente su brillo. Las nubes altas y finas son el escenario menos desfavorable dentro de la nubosidad: con frecuencia permiten distinguir el disco solar y la corona, aunque atenuados.

¿Cómo cambia la luz durante un eclipse con cielo cubierto? Un cielo completamente cubierto no anula la experiencia del eclipse, aunque la transforma por completo. Con nubosidad densa, la transición a la totalidad se percibe como un oscurecimiento abrupto, de tono gris ceniciento, distinto a la luz nítida y progresiva que se aprecia con cielo despejado. En lugar del característico resplandor anaranjado en todo el horizonte que se observa en condiciones óptimas, la sensación es la de una sombra uniforme que desciende en cuestión de segundos. La corona solar permanece invisible y la bajada de temperatura, aunque perceptible, resulta menos marcada que con cielo despejado. ¿Podrás ver el eclipse o te lo taparán las nubes? Mapas con la previsión de Aemet y la nubosidad histórica Javier Galán

Eclipse solar del 12 de agosto: claves meteorológicas Las proyecciones meteorológicas actuales, basadas en patrones históricos y en modelos de predicción a medio plazo, muestran diferencias notables según la zona de la franja de totalidad. El interior peninsular (Aragón, Castilla y León y zonas limítrofes de Castilla-La Mancha) presenta históricamente las mejores probabilidades de cielo despejado o con nubosidad alta y dispersa en esta época del año, aunque en esta región existe el riesgo añadido de calima, que sin ser nubosidad, también reduce la nitidez visual. La zona norte, que incluye Asturias, Cantabria y el País Vasco, se enfrenta a un riesgo mayor de nieblas matinales y nubes bajas costeras, típicas del clima cantábrico. La franja mediterránea presenta un escenario mixto: aunque el cielo despejado suele predominar, existe riesgo de nubosidad de evolución vespertina y de nieblas costeras en zonas como la desembocadura del Ebro. Estas estimaciones proceden de modelos meteorológicos a varios días vista y están sujetas a revisión conforme se acerque la fecha del eclipse. La precisión de los pronósticos mejora significativamente en la ventana de dos a tres días previos al evento. Una de las empresas españolas encargadas de fabricar gafas homologadas David Zorrakino Europa Press/David Zorrakino

Consejos para que el tiempo no te impida ver el eclipse solar La planificación y la movilidad son las herramientas más eficaces frente a la incertidumbre meteorológica. Conviene realizar un seguimiento constante de las predicciones en los días previos, contrastando los boletines de la Agencia Estatal de Meteorología con modelos complementarios de predicción a corto plazo, sin fiarlo todo a un único pronóstico. Es recomendable tener identificadas dos o tres ubicaciones alternativas dentro de la franja de totalidad, separadas entre sí por 50 o 100 kilómetros, con la posibilidad real de desplazarse el mismo día si el pronóstico cambia a última hora. En caso de riesgo de niebla baja costera, las zonas de mayor altitud suelen ofrecer mejores condiciones que los valles, donde tiende a acumularse la nubosidad. Llegar con tiempo de sobra al lugar elegido, previendo el tráfico derivado de la afluencia de visitantes, es igualmente importante. Por último, la protección ocular es imprescindible: solo son seguras las gafas homologadas con la norma ISO 12312-2 para observar las fases parciales, y únicamente es seguro mirar sin protección durante los segundos de totalidad, cuando el disco solar queda completamente cubierto. RTVE despliega una gran cobertura especial e inclusiva para seguir el eclipse solar del 12 de agosto PRENSA RTVE

Cómo seguirlo en streaming si no se ve desde mi zona Quienes no puedan desplazarse a la franja de totalidad o se encuentren con cielo cubierto en su ubicación tendrán alternativas para seguir el fenómeno en directo. Instituciones como la Agencia Espacial Europea y el Instituto Geográfico Nacional tienen previsto ofrecer cobertura y retransmisión del eclipse desde distintos puntos de observación en España. Por su parte, RTVE se volcará con la cobertura de este acontecimiento histórico con especiales de sus principales espacios informativos y de actualidad. El miércoles 12, la primera y la segunda edición del 'Telediario' se emitirán en directo desde el Observatorio de Yebes, mientras que el equipo de Aquí la Tierra prepara para ese día un programa especial que podrá seguirse a partir de las 18:30 horas. Además, RTVE Play pondrá a disposición del público dos señales en directo, también desde Yebes, donde se encuentra el mayor y más importante observatorio astronómico del país. De Halley a Einstein: la ciencia de los eclipses que iluminó la física moderna Samuel A. Pilar