Planetas, lluvias de estrellas y ‘perlas’ de Luna: qué otros fenómenos observar en el eclipse solar

Cita astronómica el próximo 12 de agosto. Y en sus dos acepciones. En la relativa al espacio, por la posibilidad de ver ese día desde España un eclipse solar total, y en la relacionada con algo “desmesuradamente grande por su gran importancia": no se veía este fenómeno en nuestro país desde hace más de un siglo.

Tan único como el "durante" del eclipse también lo van a ser el antes y el después de este evento. Coronado con la lluvia de estrellas de las Perseidas, el visionado de planetas como Venus y Júpiter o las llamadas "Perlas de Baily", pequeñas cuentas brillantes que se forman a lo largo del borde de la Luna, este evento promete convertirse en una auténtica exhibición natural en el firmamento.

En este sentido, expertos consultados por RTVE.es piden que se disfrute del eclipse, pero que este “no tape” otros “momentos especiales que nos regala el cielo estos días. Recomiendan, por tanto, que se aproveche la ocasión para aprender qué hay más allá de nuestro planeta. Aquí va una guía con lo esencial:

Un Venus brillante y un Júpiter "más tímido" Antes del eclipse, la Luna se irá alzando a última hora de la tarde en dirección al Sol. Un fenómeno invisible en gran parte del territorio, ya que, al estar en fase de luna nueva, no será perceptible al ojo humano hasta que se ponga delante de la estrella. La luz, por tanto, bajará en esos momentos. "No como una noche cerrada –explica Alba Aller, astrofísica del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) en Madrid-, pero sí habrá una oscuridad suficiente como para ver las estrellas y planetas más brillantes”. Como candidatos, siempre que esté despejado, la astrofísica señala planetas como Venus, posiblemente visible en toda la franja de totalidad del eclipse, y Júpiter, aunque este último de manera “más tímida” y en la parte norte (Galicia, Cantabria o Asturias). ¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con los puntos de observación oficiales Javier Galán, José Manuel Pina López También Mercurio podría “asomarse” en estas áreas, considera Aller, así como "tres de las estrellas más luminosas": Régulo, en el corazón de la constelación de Leo y a nada menos que 79 años luz de la Tierra (más de 700 billones de kilómetros); Arturo, de la agrupación de Bootes y Vega, de Lyra.

Cómo diferenciar planetas y estrellas A simple vista, estrellas y planetas pueden parecer pequeños circulitos luminosos muy similares en el firmamento, pero según el astrónomo Asier Castrillo, hay una forma de diferenciarlos. “Las estrellas titilan por efecto de la atmósfera. Se percibe como un pequeño movimiento o variación en la intensidad de la luz, mientras que los planetas no”, señala. Para no perderse nada, este astrofísico del Observatorio de Yebes, elegido por el Gobierno como centro de seguimiento oficial del eclipse total solar, recomienda buscar un lugar en el que no haya “barreras naturales” para el visionado, como pudiera ser una montaña o árboles, ni tampoco urbanas como edificios muy altos. Él mismo será el encargado de la grabación desde esta institución, a través de la Torre Solar, instrumento científico construido hace ya más de 50 años para hacer un estudio y seguimiento del Sol. Imagen de archivo de cómo se ven en ocasiones los planetas de Venus y Júpiter desde la Tierra. Nicolas Economou GETTY IMAGES / NICOLAS ECONOMOU

Un Sol “engullido” coronado de perlas Ya un poco más cerca del momento de la totalidad, la Luna pasará por delante del Sol y parecerá que “engulle” su luz, empezando a verse la corona, es decir, la parte exterior de la atmósfera de la estrella. “Es como un halo blanquecino. Es una oportunidad única porque en el día a día no la podemos ver, ya que la superficie del sol es muy brillante”, describe Josep Maria Cirera, ingeniero y responsable de los laboratorios del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) en Barcelona. Antes de ello, añade el investigador catalán, no debemos ignorar las conocidas como "Perlas de Baily", que deben su nombre al astrónomo británico Francis Baily al haberlas documentado en detalle en 1836. “A punto de que la Luna cubra el Sol, los últimos rayos de luz se filtran por la superficie irregular del satélite (cráteres, valles y montañas) dejando unos puntos brillantes redondos, en forma de perlas, en el borde, y una especie de anillo de diamantes. Una verdadera joya de la Astronomía”, describe. Este fenómeno, que puede durar apenas unos segundos, podemos verlo de nuevo, según Cirera, después de la totalidad, cuando empieza a poderse ver el sol otra vez. Imagen de archivo de las Perlas de Baily durante un eclipse solar. NASA NASA

También un ojo en tierra: baja la temperatura y el ruido Aunque la mirada estará puesta en el cielo, también se recomienda tener un ojo en tierra. "Cuando se produce un eclipse total de Sol baja la temperatura drásticamente, unos cuantos grados casi de repente. Como consecuencia, se produce una brisa un poco fantasmagórica que podemos sentir en nuestro cuerpo”, ha detallado el astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pedro García Lario, en una sesión informativa. En este sentido, recomienda centrar la atención en "sentir" el eclipse y ver lo que sucede alrededor. "Los pájaros dejan de cantar, las gallinas se van a su gallinero y las vacas al establo, y pocos minutos después todo vuelve a la normalidad", ha relatado sobre el comportamiento de algunos animales que, en ocasiones, toman este momento como si estuviera anocheciendo. "Estos aproximadamente 100 segundos los vamos a recordar para el resto de nuestra vida", ha aseverado para después sentenciar que "es una oportunidad de sentimiento de pertenencia al cosmos”. “Nos habla de nuestra propia fragilidad”, ha señalado. En todo caso, durante el eclipse, todos los expertos recomiendan extremar la precaución en el visionado. Recuerdan que se deben tener las gafas de eclipse puestas y que deben estar certificadas. “Solo se pueden retirar para ver la corona solar", es decir, durante los breves instantes de totalidad absoluta, cuando la Luna cubre casi por completo el Sol”, cuenta Asier Castrillo. También piden cautela a la hora de fotografiar o grabar con el móvil o cámaras, ya que la luz podría afectar a las lentes, hacer que nos distraigamos y nos quitemos las gafas o, en el peor de los casos, que nos lo perdamos, añade Alba Aller, que asegura que hay filtros para este tipo de aparatos. “Lo mejor es disfrutarlo, seguro que va a haber imágenes de expertos que podemos tener. Lo más importante es el recuerdo”, dice, por su parte, Josep María Cirera.