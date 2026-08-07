RTVE despliega una gran cobertura especial e inclusiva para seguir el eclipse solar del 12 de agosto

RTVE invita a vivir el eclipse solar total del 12 de agosto a través la cobertura más completa e inclusiva de un acontecimiento astronómico excepcional, con una gran repercusión en España a nivel turístico y social. Podrá seguirse en directo en La 1, el Canal 24 horas, RNE, RTVE Play y RTVE.es con un amplio dispositivo y una vocación fundamentalmente divulgativa. La retransmisión será accesible para las personas con discapacidad visual, que podrán seguir la evolución del eclipse a través del canal de audiodescripción.

Además, RTVE se encargará de la realización de dos señales institucionales de vídeo del disco solar captadas desde el Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara). Las dos señales, en luz blanca y en luz roja, permitirán observar diferentes fenómenos del Sol mediante técnicas complementarias. Ambas serán accesibles para todos los medios de comunicación que las soliciten, y el departamento de Eurovisión de RTVE las distribuirá internacionalmente a todas televisiones que forman parte de la la Unión Europea de Radiodifusión.

Un eclipse accesible RTVE hará que el eclipse sea una experiencia para todo el mundo y que las personas con discapacidad visual puedan “escuchar” al Sol. La Corporación participa del proyecto ‘Eclipse inclusivo’ del CSIC a través de un dispositivo LightSound que permitirá “escuchar” el avance de la Luna sobre el disco solar al transformar la intensidad de la luz en sonidos: cuando la luz solar es plena, el sonido es similar al de una flauta; a medida que la Luna va cubriendo el Sol, el sonido desciende hasta un tono más grave de clarinete, hasta desaparecer por completo en la fase de totalidad. Este sonido se podrá escuchar por el canal de audiodescripción de La 1 durante los 20 minutos centrales del eclipse. De esta manera, las personas con discapacidad visual podrán percibir y disfrutar en tiempo real de cómo la oscuridad se apodera del cielo.

'Aquí la Tierra' liderará la cobertura en La 1 y el Canal 24 horas El eje de la programación televisiva será un especial de ‘Aquí la Tierra’, que se emitirá en La 1 entre las 18:30 y las 21:00 horas. Jacob Petrus estará en el plató y Marc Santandreu, en el Observatorio de Yebes, donde el Ministerio de Ciencia ha organizado uno de los principales actos de observación del eclipse. Desde allí entrevistará a expertos y científicos para explicar a los espectadores todos los detalles de este fenómeno. El programa contará con conexiones en directo desde numerosos puntos de España, especialmente en las zonas donde el eclipse podrá contemplarse en su totalidad, y mostrará cómo se vive este acontecimiento histórico en calles, plazas, playas, montañas y observatorios. La cobertura incluirá información meteorológica en tiempo real, seguimiento de la movilidad en las carreteras con la DGT, explicaciones divulgativas mediante grafismos y recreaciones en 3D, y recomendaciones para observar el eclipse con seguridad. Antes de esta edición especial de ‘Aquí la Tierra’, con Marta Flich y Martín Barreiro prepararán la llegada del eclipse en ‘Directo al grano’ desde las 15:50 horas con reporteros por todo el país y destacados bloques de contenidos divulgativos. 00.35 min Programación eclipse

RNE se desplaza al Observatorio de Yebes Radio Nacional de España también dedicará una programación especial al eclipse. ‘Las tardes de RNE’, con Marta Solano, se realizará en directo desde el Observatorio de Yebes el día 12 de 16:00 a 19:30 para narrar en directo este acontecimiento junto a científicos y especialistas. Contarán con la astronauta y bióloga Sara García Alonso, entrevistarán desde el telescopio al astronauta Pablo Álvarez Fernández y conectarán con pueblos cercanos. Además, tendrán conexiones desde el Planetario de Madrid y una ronda con diferentes Centros Territoriales, como Galicia, Cataluña, Levante y Andalucía. Y todo ello, aderezado con música en directo. Además, el lunes 10 de agosto RNE estrenará el documental ‘Los eclipses españoles, trilogía del Sol apagado’, una producción de ‘Documentos RNE’ escrita por Álvaro Soto y con diseño sonoro de Mayca Aguilera que analiza los tres eclipses que podrán observarse en España entre 2026 y 2028. Recorrerá la historia de la observación de estos fenómenos, con astrónomos, astrofísicos, historiadores y representantes de instituciones como la Agencia Espacial Europea (ESA), el Observatorio Astronómico Nacional o el Instituto de Física Solar de la Universidad de Estocolmo.

Toda la información sobre el eclipse Como parte de esta cobertura especial, los Telediarios de TVE se desplazarán al Observatorio Astronómico de Yebes, con Javier Gutiérrez al frente, y conectarán con la amplia red de Centros Territoriales y Unidades Informativas de RTVE en un despliegue que también podrá seguirse todo el día en el Canal 24 Horas. Permitirá contemplar el eclipse por tierra, mar y aire, con periodistas desplegados en los principales puntos de observación, conexiones desde un barco y la cobertura del vuelo especial de Iberia que seguirá el eclipse. RNE emitirá el día 12 una edición especial del informativo ‘24 horas’ con expertos como Pablo Fernández Blanco, director del Grado de Ingeniería Física de la Universidad Francisco de Vitoria, o el astrofísico y divulgador Rubén Moreno, y entrevistas a Jorge Rivero, coordinador del proyecto ‘Eclipse inclusivo’ o Fernando González Sitges, director de la Fundación Bioparc. RTVE Noticias ha preparado un especial digital dedicado al eclipse total de Sol que reúne más de un centenar de noticias, reportajes, vídeos, audios, mapas e interactivos para comprender, preparar y seguir el fenómeno. Entre sus herramientas destacan una calculadora de eclipses, que permite conocer, a partir de la fecha de nacimiento y el municipio, cuántos eclipses ha podido vivir cada usuario y cuáles podrá contemplar en el futuro, y un mapa con más de 380 puntos de observación, con información sobre la visibilidad y duración del fenómeno. Durante la jornada, los enviados especiales ofrecerán cobertura en directo desde las zonas de mayor visibilidad y sus redes sociales seguirán al minuto la evolución del eclipse. Además, RTVE Noticias estrenará ‘Cuando cae la noche (por un momento)’, un videopódcast especial que abordará las investigaciones científicas que se desarrollarán durante el eclipse y la tecnología empleada para observar este acontecimiento, con la participación de expertos del Instituto de Astrofísica de Canarias y Ecoclipse.