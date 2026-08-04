'La Revuelta' y Carlos del Amor reciben el 'Castillete de Oro' del Festival Internacional del Cante de las Minas
'La Revuelta', el programa que conduce David Broncano en el access prime time de La 1, y el periodista de RTVE Carlos del Amor han recibido este lunes el 'Castillete de Oro', la máxima distinción que concede el Festival Internacional del Cante de las Minas, en el marco de la 65ª edición del certamen que se celebra en La Unión (Murcia).
'La Revuelta', 'Castillete de Oro'
El reconocimiento distingue la contribución de 'La Revuelta' al entretenimiento televisivo y su apuesta por la música en directo, además de haber dado visibilidad al flamenco con la participación de artistas como Yerai Cortés o Israel Fernández.
Ricardo Castella, director del programa junto a David Broncano y Jorge Ponce, ha recogido el galardón durante el acto celebrado en la Casa del Piñón. "Estamos muy sorprendidos por este reconocimiento y muy orgullosos. Llevo escuchando el nombre de este festival más de 20 años", ha afirmado. Castella ha destacado también la relevancia del certamen para el mundo del flamenco y ha agradecido esta distinción.
Carlos del Amor, reconocido por su trayectoria cultural
El periodista y escritor Carlos del Amor ha recibido también uno de los 'Castilletes de Oro' de esta edición. El Festival Internacional del Cante de las Minas reconoce así su trayectoria profesional y su labor de divulgación cultural desde RTVE.
Natural de Murcia, Del Amor ha mostrado su satisfacción por recibir un premio de un festival con el que mantiene una estrecha vinculación desde sus inicios profesionales. "Es un honor recibir este reconocimiento de un festival que he vivido desde dentro". El periodista ha querido reivindicar el papel de la cultura en la sociedad: "Esperemos que la cultura nunca pase de moda porque si no tendríamos un problema".
Con estos reconocimientos, el Festival Internacional del Cante de las Minas distingue tanto a uno de los formatos de entretenimiento de referencia de La 1 como a uno de los principales referentes de la información cultural de RTVE.