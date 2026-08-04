'La Revuelta' y Carlos del Amor reciben el 'Castillete de Oro' del Festival Internacional del Cante de las Minas

'La Revuelta', el programa que conduce David Broncano en el access prime time de La 1, y el periodista de RTVE Carlos del Amor han recibido este lunes el 'Castillete de Oro', la máxima distinción que concede el Festival Internacional del Cante de las Minas, en el marco de la 65ª edición del certamen que se celebra en La Unión (Murcia).

'La Revuelta', 'Castillete de Oro' El reconocimiento distingue la contribución de 'La Revuelta' al entretenimiento televisivo y su apuesta por la música en directo, además de haber dado visibilidad al flamenco con la participación de artistas como Yerai Cortés o Israel Fernández. Ricardo Castella, director del programa junto a David Broncano y Jorge Ponce, ha recogido el galardón durante el acto celebrado en la Casa del Piñón. "Estamos muy sorprendidos por este reconocimiento y muy orgullosos. Llevo escuchando el nombre de este festival más de 20 años", ha afirmado. Castella ha destacado también la relevancia del certamen para el mundo del flamenco y ha agradecido esta distinción.