'Heave Ho 2', el caos con amigos sigue siendo divertido

Una de las experiencias más agradables de los videojuegos es compartir una aventura con un compañero en el mismo sofá, avanzando fase a fase o, directamente, picándonos con el otro jugador porque no lo hace bien y echarnos unas risas. Esto lo han entendido bien en los últimos años estudios como Hazelight, con los espléndidos ItTakes Two y Split Fiction, propuestas que excluyen el modo para un solo jugador y obligan a colaborar.

En ese misma línea, pero de una manera mucho más informal, el estudio francés Le Cartel lanzó en 2019 un título que sorprendió por lo alocado de su propuesta. En Heave Ho manejábamos a un personaje compuesto solo por una cabeza y dos brazos y debíamos avanzar por las pantallas formando cadenas "humanas" con nuestros compañeros de juego. El resultado: partidas muy divertidas para hasta cuatro jugadores en las que no faltaban las risas y los insultos por ese compi que nos soltaba en el momento inadecuado y nos hacía caer al abismo.

Siete años después, y tras el éxito de la primera parte, llega una secuela que mantiene la jugabilidad sencilla del original (manejamos con un stick el movimiento de los brazos y con dos botones el agarre de cada mano) pero amplía las mecánicas, introduciendo rompecabezas y nuevos objetivos que ya no consisten solo en llegar del punto A al punto B. Además, ahora tenemos la posibilidad de jugar online, ya sea en partidas públicas o privadas, y hay un nuevo modo competitivo en el que dejaremos atrás la colaboración e intentaremos demostrar que somos el mejor balanceándonos.

En algunas fases tendremos que resolver pruebas de lógica LE CARTEL

Las risas y la frustración con los compañeros se mantienen intactas a lo largo de los ocho mundos que componen el juego, que se tardan entre cuatro y cinco horas en completar en el modo cooperativo. Pero esas cuatro o cinco horas son solo el principio de un título con grandes incentivos para volverlo a jugar. Hay decenas de desafíos que van desde finalizar la fase en un límite de tiempo a rescatar animalitos y llevarlos a la meta o encajar a nuestro personaje en unas siluetas que aparecen en la pantalla. Y lo normal será que quieras completar esos desafíos, porque proporcionan recompensas como nuevos personajes basados en otros videojuegos como Cult of the Lamb o Among Us. Y también distintas variedades de pedos. Sí, pedos. Que son bastante importantes en Heave Ho 2.

Desde el espacio exterior al medievo pasando por la cocina Los desarrolladores de Le Cartel han creado una variedad de situaciones para que el juego no resulte monótono. El primero de los ocho mundos del juego es el que más recuerda al Heave Ho original, con una ambientación en la nieve en la que tendremos que llegar hasta el final de cada pantalla enganchándonos a los salientes y formando cadenas. El primer mundo nos lleva a unas montañas nevadas LE CARTEL A partir de ahí, las mecánicas se van diversificando. En uno de los mundos tendremos que resolver rompecabezas para obtener la llave que nos dé acceso a la siguiente fase. En otro tendremos que preparar la receta que nos propone un chef cogiendo los ingredientes y colocándolos en el orden preciso. Estas distintas mecánicas aportan variedad, pero no todas son igual de divertidas y es normal que tengamos nuestras favoritas y otras que nos resulten menos atractivas. Conseguir los ingredientes para el chef puede ser bastante complicado LE CARTEL Heave Ho 2, a pesar de que es un juego en el que la precisión es fundamental, no busca frustrar a los jugadores. Si nos atascamos en una fase y nos lleva mucho tiempo completarla, aparecerá un gato que nos enviará un dron para que lleguemos hasta la meta. Ah, y siempre tendremos a nuestra disposición el botón de los cuescos, con el que podemos enviar a paseo a ese compañero que nos estorba o a un enemigo. Cuanto más tiempo mantengamos el botón apretado, más poderoso el cuesco. Podemos cambiar la apariencia de los personajes y los objetos que llevan LE CARTEL