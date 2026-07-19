El tren sin retrasos este verano se llama Denshattack!
- El estudio español Undercoders propone un cóctel imposible de skate, anime y trenes
- Es un homenaje a la cultura del tren, muy arraigada en tierras niponas
Es difícil describir los vídeos promocionales de Denshattack! Una sucesión vertiginosa de vagones de tren que saltan a toda velocidad en medio de urbes y escenarios inmensos. ¿Es un videojuego de carreras? ¿Es de lucha? ¿De desafíos urbanos? No, no es nada de eso exactamente, y lo es todo a la vez. Es simplemente Denshattack! Los fans del anime, concretamente del shonen (mangas centrados en la aventura, la superación y la amistad), se lo pasarán en grande con la estética de este videojuego. Podría haber sido creado en tierras niponas, pero ha salido del estudio barcelonés Undercoders. En sus más de 20 años creando juegos, han demostrado que cuando se alejan de las etiquetas, dan lo mejor de sí (Conga Master, SuperEpic o Treasures of Aegean así lo atestiguan).
Esa locura la han llevado al extremo con su proyecto más reciente. David Jaumandreu, uno de los fundadores del estudio, pensó que era el momento de plasmar en un videojuego lo que más le fascinaba: los trenes, el skate y la cultura japonesa. Lo más curioso es que la idea le pareció de lo más normal al principio: "En mi casa siempre se han vivido mucho los trenes y la primera vez que viajé a Japón todavía me obsesioné un poco más con ellos. Si a eso le sumas los videojuegos, para mí era completamente natural pensar en mezclar las tres cosas. Luego descubrí que al resto del mundo le sonaba una idea bastante bizarra», recuerda David, que también ejerce de director creativo. Junto a varios miembros del equipo, ha viajado hasta Madrid para presentar Denshattack! a los medios, en las oficinas de la sede española de Nintendo. Y antes de entrar en materia, recuerdan que encontrar una editora interesada en el juego no fue fácil. Muchas negativas por el camino porque la propuesta no encajaba en las tendencias actuales.
Trenes como si fuesen tablas de monopatín
Pero, ¿qué es exactamente esta mezcla que combina juegos como Tony Hawk y Jet Set Radio? Ángel Beltrán, productor y programador del estudio, recuerda una fecha concreta, el 13 de abril de 2022, de la que conserva la grabación de una videollamada. “David me dijo que iba a activar la cámara y pensé que sería para enseñarme un PowerPoint. En lugar de eso, apareció sujetando un tren de juguete delante de la pantalla. Mientras lo giraba, me explicó la idea y mi primera reacción fue que aquello era una locura”. Y es que en Denshattack!, el jugador controla vagones de trenes como si fuesen tablas de monopatín. Los trenes saltan, hacen piruetas imposibles, van por las paredes, dan brincos entre raíles. Cualquier cosa que haga un patinador profesional, aquí lo puedes replicar impulsando el vagón por los aires.
Este videojuego está en las antípodas de cualquier otro con un enfoque ferroviario. Tradicionalmente, los trenes han ocupado el lugar de la simulación. La mayoría intentan reproducir con fidelidad la conducción sobre raíles, como la saga Desha de Go!, o se centran en la gestión, como Train Sim World. Ninguno se había atrevido hasta ahora a convertir el tren en un personaje de acción. Y mucho menos en uno que encadena trucos o se desliza por barandillas. Para que la idea tuviera sentido, ha habido un gran trabajo en el sistema de control. Cada nivel transmite la velocidad y la espectacularidad de un juego de skate sin que chirríe que estamos manejando un tren. Pero llegar a dar con el control exacto no fue sencillo. “Llegamos a diseñar más de quince configuraciones de botones diferentes antes de dar con la definitiva. Teníamos referencias de los movimientos de los videojuegos de skate, pero no para controlar un tren de esa manera”, explica Ángel Beltrán. “Pensábamos que una buena idea era alternar entre la aceleración y el frenado en ciertos momentos, pero nos dimos cuenta de que jugar con la velocidad rompía el ritmo. Lo mejor era que el jugador fuera al límite, casi en un estado de flow de principio a fin de cada escenario”.
Modelos inspirados en trenes reales
El avance del juego es una sucesión de situaciones disparatadas. “Hagamos el mejor nivel posible. Obliguémonos a que el siguiente sea todavía mejor. Si en uno, el tren se monta en una noria gigante, el siguiente tiene que ser un volcán o un robot gigante lanzándote edificios”, es el mantra que David Jaumandreu ha transmitido al equipo durante todo el desarrollo. Un desafío creativo que no ha impedido que al final en Denshattack! se hayan plasmado prácticamente todas las ocurrencias, por muy absurdas que pareciesen de entrada.
El jugador puede llegar a controlar hasta cuarenta modelos diferentes de trenes inspirados en convoyes reales que han circulado por Japón, o que aún están en activo. Para establecer una relación más cercana, el equipo decidió que había que ‘denshattakizarlos', en palabras de Silvia Lara, directora artística. Se ha diseñado un sistema de personalización que permite cambiar los colores y añadir diseños inspirados en grafitis. De esta forma, “el tren no se siente como un vehículo, sino como un personaje salido de un anime”, añade Christina J. Mendoza, uno de los artistas 3D del juego. Filosofía que se palpa en el resto de elementos del escenario. “Los edificios están inspirados en arquitectura real de las distintas regiones de Japón. Después hemos añadido elementos fantásticos. Cada zona tiene su carácter reforzado con su propia iluminación, paleta de colores y mobiliario”, que es lo que, para Silvia Lara, aporta la sensación de viaje a través del archipiélago japonés.
Un carnaval de referencias, de Dragon Ball a Thumper
Un viaje a toda pastilla que hace difícil apreciar los pequeños detalles. Los trenes van a tal velocidad, dando cientos de volteretas y rodeados de explosiones gráficas ilustrando cada impacto o cada truco, que cuando llega la calma ya hemos dejado atrás el trayecto encomendado. Esa es la virtud de este videojuego, no da lugar al respiro, es tremendamente entretenido, pero llegar a dominarlo es complicado. Y en este carnaval de referencias que recuerdan a Dragon Ball, Jojo's Bizarre Adventure, Olli Olli World o Thumper, también hay espacio para contar una historia, un sentido narrativo que haga entender al jugador que esta aventura de trenes saltarines va a algún lado.
En un futuro no muy lejano, una megacorporación ha levantado grandes cúpulas en las principales zonas de Japón. La razón oficial, proteger a los ciudadanos de las catástrofes climáticas. Pero también hay una motivación oculta, convertirlas en un instrumento de control social. Y ahí es donde entran los denshattakers, un movimiento de bandas clandestinas que usa la red ferroviaria abandonada para desafiar el orden establecido y expresarse libremente. Más allá de las cúpulas, lo que hay en esta distopía es un Japón degradado, que no tiene acceso al aire limpio ni a la vida en las grandes ciudades. “Es una historia muy de anime”, reconoce David Jaumandreu. “Una joven repartidora de ramen que descubre que hay gente viajando por todo el país, hace amigos por el camino y termina formando parte de una familia elegida mientras intenta cambiar el mundo que la rodea”. Bajo la apariencia desenfadada de un juego de acción, hay una reivindicación de la importancia del ferrocarril como un elemento unificador de la cultura japonesa. Por eso, muchas de las vías que recorre el jugador corresponden a trayectos que el director creativo ha conocido en sus viajes a tierra nipona, muchas de ellas amenazadas por la despoblación o por el abandono. “Me interesaba mucho ese contraste. En Japón, el tren es absolutamente esencial para la vida diaria y todavía existen líneas antiguas que usan muy pocas personas. Partiendo de esa realidad, y alejados de los trenes de alta velocidad, imaginamos un futuro donde los propios habitantes las recuperan”.
Una declaración de amor a la cultura popular japonesa que también está presente en la banda sonora, uno de los apartados que más ha sorprendido a los fans del apartado musical. Sin muchas pretensiones, David Jaumandreu tenía claro lo que quería, “sabíamos que la música tenía que ser uno de los pilares del proyecto. Empezamos hablando con Tee Lopes porque nos encantaba su trabajo en Sonic Mania y él mismo fue incorporando colaboradores. Teníamos una lista de artistas soñados y empezamos a contactar con ellos. Poco a poco aquello fue creciendo hasta convertirse en algo que todavía hoy nos cuesta creer”. La lista de colaboraciones incluye nombres históricos de la industria japonesa como Harumi Fujita, una de las compositoras más importantes de Capcom de los años ochenta; Kohta Takahashi, vinculado durante años a Namco; Richard Jacques, autor de la música de Jet Set Radio, y así hasta completar varias horas de temas que abarcan estilos tan dispares como el funk electrónico, el rock, el hip hop o el jazz fusión. La variedad musical está a la altura del apabullante mix visual del videojuego.
La sombra de un clásico de los juegos de skate como Tony Hawk's Pro Skater o del arte urbano como Jet Set Radio planea en cada instante de este Denshattack! La crítica especializada ha entendido la propuesta del estudio español, destacándolo como uno de los mejores títulos de la temporada. Al final, aquella idea que parecía un desvarío para todos, menos para David Jaumandreu, no lo ha sido tanto. Un tren convertido en un monopatín gigante ha dejado de ser algo que suene muy absurdo. Lo curioso es que nadie lo hubiera pensado antes. De ahí, la genialidad de esta aventura. Quizás sin saberlo, los miembros de Undercoders han creado un nuevo género, el denshattackvania, videojuegos que transforman cualquier cosa en tablas de skate.
Denshattack! está disponible para PC y consolas (Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S)