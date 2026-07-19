El tren sin retrasos este verano se llama Denshattack!

Es difícil describir los vídeos promocionales de Denshattack! Una sucesión vertiginosa de vagones de tren que saltan a toda velocidad en medio de urbes y escenarios inmensos. ¿Es un videojuego de carreras? ¿Es de lucha? ¿De desafíos urbanos? No, no es nada de eso exactamente, y lo es todo a la vez. Es simplemente Denshattack! Los fans del anime, concretamente del shonen (mangas centrados en la aventura, la superación y la amistad), se lo pasarán en grande con la estética de este videojuego. Podría haber sido creado en tierras niponas, pero ha salido del estudio barcelonés Undercoders. En sus más de 20 años creando juegos, han demostrado que cuando se alejan de las etiquetas, dan lo mejor de sí (Conga Master, SuperEpic o Treasures of Aegean así lo atestiguan).

Momento de la presentación de Denshattack! en las oficinas de la sede española de Nintendo

Esa locura la han llevado al extremo con su proyecto más reciente. David Jaumandreu, uno de los fundadores del estudio, pensó que era el momento de plasmar en un videojuego lo que más le fascinaba: los trenes, el skate y la cultura japonesa. Lo más curioso es que la idea le pareció de lo más normal al principio: "En mi casa siempre se han vivido mucho los trenes y la primera vez que viajé a Japón todavía me obsesioné un poco más con ellos. Si a eso le sumas los videojuegos, para mí era completamente natural pensar en mezclar las tres cosas. Luego descubrí que al resto del mundo le sonaba una idea bastante bizarra», recuerda David, que también ejerce de director creativo. Junto a varios miembros del equipo, ha viajado hasta Madrid para presentar Denshattack! a los medios, en las oficinas de la sede española de Nintendo. Y antes de entrar en materia, recuerdan que encontrar una editora interesada en el juego no fue fácil. Muchas negativas por el camino porque la propuesta no encajaba en las tendencias actuales.

Trenes como si fuesen tablas de monopatín Pero, ¿qué es exactamente esta mezcla que combina juegos como Tony Hawk y Jet Set Radio? Ángel Beltrán, productor y programador del estudio, recuerda una fecha concreta, el 13 de abril de 2022, de la que conserva la grabación de una videollamada. “David me dijo que iba a activar la cámara y pensé que sería para enseñarme un PowerPoint. En lugar de eso, apareció sujetando un tren de juguete delante de la pantalla. Mientras lo giraba, me explicó la idea y mi primera reacción fue que aquello era una locura”. Y es que en Denshattack!, el jugador controla vagones de trenes como si fuesen tablas de monopatín. Los trenes saltan, hacen piruetas imposibles, van por las paredes, dan brincos entre raíles. Cualquier cosa que haga un patinador profesional, aquí lo puedes replicar impulsando el vagón por los aires. Este videojuego está en las antípodas de cualquier otro con un enfoque ferroviario. Tradicionalmente, los trenes han ocupado el lugar de la simulación. La mayoría intentan reproducir con fidelidad la conducción sobre raíles, como la saga Desha de Go!, o se centran en la gestión, como Train Sim World. Ninguno se había atrevido hasta ahora a convertir el tren en un personaje de acción. Y mucho menos en uno que encadena trucos o se desliza por barandillas. Para que la idea tuviera sentido, ha habido un gran trabajo en el sistema de control. Cada nivel transmite la velocidad y la espectacularidad de un juego de skate sin que chirríe que estamos manejando un tren. Pero llegar a dar con el control exacto no fue sencillo. “Llegamos a diseñar más de quince configuraciones de botones diferentes antes de dar con la definitiva. Teníamos referencias de los movimientos de los videojuegos de skate, pero no para controlar un tren de esa manera”, explica Ángel Beltrán. “Pensábamos que una buena idea era alternar entre la aceleración y el frenado en ciertos momentos, pero nos dimos cuenta de que jugar con la velocidad rompía el ritmo. Lo mejor era que el jugador fuera al límite, casi en un estado de flow de principio a fin de cada escenario”.

Modelos inspirados en trenes reales El avance del juego es una sucesión de situaciones disparatadas. “Hagamos el mejor nivel posible. Obliguémonos a que el siguiente sea todavía mejor. Si en uno, el tren se monta en una noria gigante, el siguiente tiene que ser un volcán o un robot gigante lanzándote edificios”, es el mantra que David Jaumandreu ha transmitido al equipo durante todo el desarrollo. Un desafío creativo que no ha impedido que al final en Denshattack! se hayan plasmado prácticamente todas las ocurrencias, por muy absurdas que pareciesen de entrada. El jugador puede llegar a controlar hasta cuarenta modelos diferentes de trenes inspirados en convoyes reales que han circulado por Japón, o que aún están en activo. Para establecer una relación más cercana, el equipo decidió que había que ‘denshattakizarlos', en palabras de Silvia Lara, directora artística. Se ha diseñado un sistema de personalización que permite cambiar los colores y añadir diseños inspirados en grafitis. De esta forma, “el tren no se siente como un vehículo, sino como un personaje salido de un anime”, añade Christina J. Mendoza, uno de los artistas 3D del juego. Filosofía que se palpa en el resto de elementos del escenario. “Los edificios están inspirados en arquitectura real de las distintas regiones de Japón. Después hemos añadido elementos fantásticos. Cada zona tiene su carácter reforzado con su propia iluminación, paleta de colores y mobiliario”, que es lo que, para Silvia Lara, aporta la sensación de viaje a través del archipiélago japonés. Imagen del videojuego Denshattack! Undercoders