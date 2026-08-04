RTVE abre el casting para la segunda temporada de 'TRIVIAL PURSUIT'
- El programa basado en el clásico juego de mesa, presentado por Egoitz Txurruka, comenzará próximamente la grabación de sus nuevas entregas
- Las inscripciones ya está abiertas en www.rtve.es/castingtrivialpursuit
RTVE ha abierto el casting para participar en la segunda temporada de ‘TRIVIAL PURSUIT’, el concurso de La 2 inspirado en el clásico juego de mesa de preguntas y respuestas presentado por Egoitz Txurruka, “Txurru”, que pronto comenzará a grabar sus nuevos programas.
Si eres amante de la cultura general y disfrutas poniendo a prueba tus conocimientos sobre geografía, deportes y ocio, entretenimiento, historia, ciencia y naturaleza, y arte y literatura, no pierdas la oportunidad de demostrarlo apuntándote al casting para concursar en la segunda temporada. Las inscripciones ya están abiertas en www.rtve.es/castingtrivialpursuit.
El exitoso formato cerró el mes de julio con una media de 398.000 espectadores y un 3,9%, su segundo mejor resultado mensual desde que comenzó a emitirse en La 2 en febrero. Esta nueva temporada será producida por RTVE en colaboración con Stratos Studios.
Tras esta buena acogida de la audiencia, ‘TRIVIAL PURSUIT’ continuará siendo uno de los tres pilares del entretenimiento cultural para toda la familia en La 2, junto a ‘Saber y ganar’ y ‘Cifras y Letras’.
Ingenio, rapidez y estrategia en la batalla por los quesitos
‘TRIVIAL PURSUIT’ se desarrolla en un plató que reproduce una versión gigante de su mítico tablero. Los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las seis categorías, divididas por colores, para ganar sus respectivos quesitos y ser el más rápido en alcanzar el centro.
El primer concursante en conseguirlo será proclamado el ganador del día y deberá enfrentarse a la ronda final para hacerse con el bote del programa.
‘TRIVIAL PURSUIT’ es un formato de gran éxito internacional, creado originalmente por Hasbro y Talpa Studios, emitido en la cadena estadounidense The CW con sólidos datos de audiencia.