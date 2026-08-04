RTVE abre el casting para la segunda temporada de 'TRIVIAL PURSUIT'

RTVE ha abierto el casting para participar en la segunda temporada de ‘TRIVIAL PURSUIT’, el concurso de La 2 inspirado en el clásico juego de mesa de preguntas y respuestas presentado por Egoitz Txurruka, “Txurru”, que pronto comenzará a grabar sus nuevos programas.

Si eres amante de la cultura general y disfrutas poniendo a prueba tus conocimientos sobre geografía, deportes y ocio, entretenimiento, historia, ciencia y naturaleza, y arte y literatura, no pierdas la oportunidad de demostrarlo apuntándote al casting para concursar en la segunda temporada. Las inscripciones ya están abiertas en www.rtve.es/castingtrivialpursuit.

El exitoso formato cerró el mes de julio con una media de 398.000 espectadores y un 3,9%, su segundo mejor resultado mensual desde que comenzó a emitirse en La 2 en febrero. Esta nueva temporada será producida por RTVE en colaboración con Stratos Studios.

Tras esta buena acogida de la audiencia, ‘TRIVIAL PURSUIT’ continuará siendo uno de los tres pilares del entretenimiento cultural para toda la familia en La 2, junto a ‘Saber y ganar’ y ‘Cifras y Letras’.