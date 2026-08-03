RTVE participa en 'Blanco', de Félix Viscarret, en el marco del 30º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco

La Mesa de Valoración de Cine de RTVE ha aprobado la participación de la Corporación en el largometraje ‘Blanco’, de Félix Viscarret. La película reconstruye las horas del secuestro y posterior asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA. El título está producido por Nadie es Perfecto y Euskadi Movies, y cuenta con la participación de Netflix. Universal será la distribuidora del proyecto, que verá la luz en cines el 9 de julio de 2027, cuando se cumplirán 30 años del asesinato.

Con esta participación, RTVE reafirma su compromiso con el cine español como elemento imprescindible y motor de la industria audiovisual. En este sentido, la Coporación, con vocación de servicio público, continúa su apuesta por proyectos de alta calidad, con presupuestos relevantes que garanticen una gran propuesta narrativa y de contenido artístico, y que aborden hechos recientes y de gran calado en la sociedad.

La película, dotada con un presupuesto de ocho millones de euros, iniciará su rodaje el próximo 5 de octubre de 2026 y próximamente se anunciará el reparto que encabezará esta ambiciosa producción cinematográfica que cuenta con el apoyo de la familia de Miguel Ángel Blanco, representada por su hermana, María del Mar Blanco.