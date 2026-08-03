RTVE participa en 'Blanco', de Félix Viscarret, en el marco del 30º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco
- El largometraje reconstruye las 48 horas que mantuvieron en vilo a todo el país en 1997
- Comenzará su rodaje el 5 de octubre y se estrenará en cines el 9 de julio de 2027, coincidiendo con el aniversario
La Mesa de Valoración de Cine de RTVE ha aprobado la participación de la Corporación en el largometraje ‘Blanco’, de Félix Viscarret. La película reconstruye las horas del secuestro y posterior asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco por parte de la banda terrorista ETA. El título está producido por Nadie es Perfecto y Euskadi Movies, y cuenta con la participación de Netflix. Universal será la distribuidora del proyecto, que verá la luz en cines el 9 de julio de 2027, cuando se cumplirán 30 años del asesinato.
Con esta participación, RTVE reafirma su compromiso con el cine español como elemento imprescindible y motor de la industria audiovisual. En este sentido, la Coporación, con vocación de servicio público, continúa su apuesta por proyectos de alta calidad, con presupuestos relevantes que garanticen una gran propuesta narrativa y de contenido artístico, y que aborden hechos recientes y de gran calado en la sociedad.
La película, dotada con un presupuesto de ocho millones de euros, iniciará su rodaje el próximo 5 de octubre de 2026 y próximamente se anunciará el reparto que encabezará esta ambiciosa producción cinematográfica que cuenta con el apoyo de la familia de Miguel Ángel Blanco, representada por su hermana, María del Mar Blanco.
El secuestro que paralizó a un país
Basada en una exhaustiva labor de investigación periodística y en testimonios directos de algunas de las personas que vivieron aquellos acontecimientos en primera línea, ‘Blanco’ ofrecerá una mirada humana, rigurosa y emocionante sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia reciente de España.
El director, Félix Viscarret, explica cómo “’Blanco’ reconstruye, siguiendo a varios periodistas, los días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. A través de la mirada de estos periodistas conoceremos a personas, muchas de ellas anónimas, que intentaron detener el horror o impedir que el sufrimiento posterior provocara todavía más violencia. Aunque entonces creyeran haber fracasado, sus gestos de coraje, compasión y responsabilidad contribuyeron a transformar la sensibilidad de una sociedad, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el ser humano es también capaz de sacar lo mejor de sí mismo.”
Por su parte, Kiko Martínez, productor de la película y fundador de Nadie es Perfecto, considera que “la fuerza de ‘Blanco’ reside en situar al espectador junto a quienes tuvieron la responsabilidad de contar aquellos acontecimientos. A través de su mirada asistiremos a un hecho que conmocionó a toda la sociedad española y cambió el rumbo de nuestra historia reciente.”