Los informativos de TVE (16,6%) crecen 4.6 puntos en julio en un año, el mayor crecimiento interanual de su historia
- El TD Matinal lidera y firma su mejor cuota en julio en 20 años; el TD1, desde hace 14, y el TD2 lidera con su mejor julio en 18 años
- El Territorial 1 (14,2%) tiene su mejor cuota en julio desde 2008 y el Territorial 2 (13,5%) su mejor julio de toda su historia
- El Canal 24 horas (1,3%) crece en casi todas sus franjas e iguala el mejor julio de su historia
- Los Deportes de los Telediarios (16,7%) suben 4.6 puntos con respecto a julio de 2025
- RTVE Noticias bate un nuevo récord y supera los 11,2 millones de visitantes únicos, un 65% más que hace un año, y logra su mejor julio histórico
- En digital, RTVE Deportes pulveriza su mejor dato histórico rebasando los 15,2 millones de visitantes únicos gracias al Mundial
Los informativos de TVE despiden el mes de julio firmando el mayor crecimiento interanual de su historia, al registrar una subida de 4.6 puntos en un año. Han anotado 1.439.000 espectadores de media y un 16,6% de cuota de pantalla.
Crecimiento en todos los Telediarios
El Telediario Matinal se mantiene como líder absoluto de su franja con un 29,5% de cuota, suma 7.9 puntos y cierra su mejor julio en 20 años.
El Telediario 1 alcanza en julio 1.441.000 espectadores y un 16%, lo que supone el mayor crecimiento de su historia en julio al sumar 3.4 puntos respecto a julio de 2025 y su mejor dato de este mes desde 2012.
El Telediario 2ha experimentado el crecimiento más pronunciado de su historia. Lidera el mes con una audiencia de 1.531.000 espectadores de media y un 17,9% de cuota, superando el dato de julio de 2025 en 6.6 puntos y anotando sus mejores datos en este mes desde 2008.
El TD Fin de Semana 1 crece hasta los 1.389.000 espectadores y el 16,3%, lo que supone 3.9 puntos más que en 2025 y su subida más acentuada en 29 años. El TD Fin de Semana 2 sube y recupera el liderazgo. El informativo consigue 1.220.000 espectadores y una cuota del 15,3%, la más alta en julio desde 2024.
El Canal 24 horas iguala el mejor julio de su historia
El Canal 24 horas (1,3%) asciende dos décimas en un año, mejora en casi todas sus franjas e iguala la mejor cuota de julio de su historia. La madrugada anota su mejor julio desde 2015; la mañana y la sobremesa, su mejor julio histórico; y la tarde y el late night, desde 2012 y 2016, respectivamente.
‘La noche en 24 horas’ consigue un 1,8% de cuota. ‘Fin de Semana 24 horas’, en La 1 y el Canal 24 horas, suma 3.2 puntos en un año, e iguala su mejor cuota histórica en este mes (20,3%).
Confianza en RTVE para informarse durante la ola de incendios
La programación especial en La 1 y el Canal 24 horas es la opción líder para informarse sobre los incendios repartidos por toda España. Las comparecencias del presidente del Gobierno en TVE han liderado su franja de emisión, como también lo hizo la edición ampliada de ‘Fin de Semana 24 horas’ del sábado 25 de julio, con un 23,2% de cuota y 3.363.000 espectadores únicos. El especial informativo ‘Frente a las llamas’ de ese mismo día acaparó la atención de más de 3,3 millones de espectadores únicos.
Los informativos territoriales, siempre por delante
Los Informativos Territoriales 1, la gran apuesta de RTVE por la información de proximidad, consiguen un 14,2% y 895.000 contactos. Experimentan su mejor julio desde 2008, con un crecimiento de 3.9 puntos en un año, el mayor de su historia durante este mes.
Estos tramos informativos, realizados por los Centros Territoriales y de Producción de RTVE, superan a las cadenas autonomicas en Andalucía (11,9%), Asturias (15,8%), Baleares (12%), Castilla y León (17,3%), País Vasco (17,5%), Madrid (16,7%), Murcia (13%), Valencia (13,8%) y Navarra (21,7%).
La 2ª edición, con un 13,5%, registra su mejor cuota histórica en julio, con un crecimiento de 3.1 puntos en un año. Es el mayor crecimiento en julio de su historia.
Y en el apartado de informativos no diarios, ‘Informe semanal’ firma su mejor julio en 17 años con un 12,7% y 970.000 espectadores, y ‘Audiencia abierta’ obtiene su mejor julio histórico con un 13,8% y 284.000 espectadores.
RTVE, líder en información deportiva
Según los datos de Fifty5Blue a 31 de julio, de lunes a domingo, los bloques de Deportes de los Telediarios promedian un 16,7% y 1.536.000 espectadores, 4.6 puntos más que en julio de 2025.
De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden a un 15,5% y 1.455.000, 2.6 puntos más que hace un año. Y en fin de semana logran un 15,8% y 1.387.000, con una subida interanual de 3.3 puntos. Por su parte, la información deportiva del TD2 registra un 22,6%, 11.3 puntos más que hace un año, y 2.177.000 de espectadores de lunes a viernes. Y un 15,8% y 1.354.000 en su edición de fin de semana, con una subida de 4.4 puntos sobre su anterior julio.
Mejor julio histórico de RTVE Noticias
RTVE Noticias, el área de contenidos informativos de RTVE.es, sube por encima de 11,2 millones de visitantes únicos en julio en el que es ya el mejor julio de su historia, marcando un crecimiento de un 65% de usuarios sobre julio de 2025 y del 10% sobre el pasado mes de junio.
Durante este mes, cada día más de 680.000 personas han consumido contenidos de RTVE Noticias, casi un 70% más que hace un año.
Las noticias de texto protagonizan el mayor crecimiento interanual con un 82% más de visitantes únicos que en julio de 2025, seguido de los directos (+47%), cuyos especiales informativos por los incendios se sitúan como los eventos informativos más seguidos del mes. El consumo de vídeo informativo también crece un 31% en usuarios.
El interés informativo de julio se centra especialmente en el área nacional, que suma un 57% de usuarios respecto al año anterior, en economía (+78%), que protagoniza el mayor crecimiento, e internacional (61%). Además del contenido del área de sociedad, tanto el relativo a los Sanfermines como la actualidad de los incendios se encuentran entre las informaciones más seguidas.
VerificaRTVE, el portal de RTVE Noticias dedicado a la lucha contra la desinformación y los bulos, suma un 55% de usuarios en el último año y supera en julio los 600.000 visitantes únicos.
El área de Deportes se convierte en la gran protagonista del consumo digital en el mes gracias al Mundial. Los contenidos deportivos han pulverizado sus récord consiguiendo su mejor dato histórico al superar este mes 15,2 millones de visitantes únicos, una subida interanual del 280% y 2,3 millones por encima de su anterior hito de julio de 2024.
Teledeporte se alza como el área más relevante del mes en RTVE.es y logra su mejor registro mensual con 6,4 millones de usuarios. Además del peso de los directos de fútbol, que se colocan como los diez eventos más vistos de julio, contribuye a ello el mayor seguimiento del Tour este año (+24% de usuarios en directo frente a 2025), el consumo de VOD del Mundial y el crecimiento de las noticias deportivas.