Los informativos de TVE (16,6%) crecen 4.6 puntos en julio en un año, el mayor crecimiento interanual de su historia

Los informativos de TVE despiden el mes de julio firmando el mayor crecimiento interanual de su historia, al registrar una subida de 4.6 puntos en un año. Han anotado 1.439.000 espectadores de media y un 16,6% de cuota de pantalla.

Crecimiento en todos los Telediarios El Telediario Matinal se mantiene como líder absoluto de su franja con un 29,5% de cuota, suma 7.9 puntos y cierra su mejor julio en 20 años. El Telediario 1 alcanza en julio 1.441.000 espectadores y un 16%, lo que supone el mayor crecimiento de su historia en julio al sumar 3.4 puntos respecto a julio de 2025 y su mejor dato de este mes desde 2012. El Telediario 2ha experimentado el crecimiento más pronunciado de su historia. Lidera el mes con una audiencia de 1.531.000 espectadores de media y un 17,9% de cuota, superando el dato de julio de 2025 en 6.6 puntos y anotando sus mejores datos en este mes desde 2008. El TD Fin de Semana 1 crece hasta los 1.389.000 espectadores y el 16,3%, lo que supone 3.9 puntos más que en 2025 y su subida más acentuada en 29 años. El TD Fin de Semana 2 sube y recupera el liderazgo. El informativo consigue 1.220.000 espectadores y una cuota del 15,3%, la más alta en julio desde 2024.

El Canal 24 horas iguala el mejor julio de su historia El Canal 24 horas (1,3%) asciende dos décimas en un año, mejora en casi todas sus franjas e iguala la mejor cuota de julio de su historia. La madrugada anota su mejor julio desde 2015; la mañana y la sobremesa, su mejor julio histórico; y la tarde y el late night, desde 2012 y 2016, respectivamente. ‘La noche en 24 horas’ consigue un 1,8% de cuota. ‘Fin de Semana 24 horas’, en La 1 y el Canal 24 horas, suma 3.2 puntos en un año, e iguala su mejor cuota histórica en este mes (20,3%).

Confianza en RTVE para informarse durante la ola de incendios La programación especial en La 1 y el Canal 24 horas es la opción líder para informarse sobre los incendios repartidos por toda España. Las comparecencias del presidente del Gobierno en TVE han liderado su franja de emisión, como también lo hizo la edición ampliada de ‘Fin de Semana 24 horas’ del sábado 25 de julio, con un 23,2% de cuota y 3.363.000 espectadores únicos. El especial informativo ‘Frente a las llamas’ de ese mismo día acaparó la atención de más de 3,3 millones de espectadores únicos.

Los informativos territoriales, siempre por delante Los Informativos Territoriales 1, la gran apuesta de RTVE por la información de proximidad, consiguen un 14,2% y 895.000 contactos. Experimentan su mejor julio desde 2008, con un crecimiento de 3.9 puntos en un año, el mayor de su historia durante este mes. Estos tramos informativos, realizados por los Centros Territoriales y de Producción de RTVE, superan a las cadenas autonomicas en Andalucía (11,9%), Asturias (15,8%), Baleares (12%), Castilla y León (17,3%), País Vasco (17,5%), Madrid (16,7%), Murcia (13%), Valencia (13,8%) y Navarra (21,7%). La 2ª edición, con un 13,5%, registra su mejor cuota histórica en julio, con un crecimiento de 3.1 puntos en un año. Es el mayor crecimiento en julio de su historia. Y en el apartado de informativos no diarios, ‘Informe semanal’ firma su mejor julio en 17 años con un 12,7% y 970.000 espectadores, y ‘Audiencia abierta’ obtiene su mejor julio histórico con un 13,8% y 284.000 espectadores.

RTVE, líder en información deportiva Según los datos de Fifty5Blue a 31 de julio, de lunes a domingo, los bloques de Deportes de los Telediarios promedian un 16,7% y 1.536.000 espectadores, 4.6 puntos más que en julio de 2025. De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden a un 15,5% y 1.455.000, 2.6 puntos más que hace un año. Y en fin de semana logran un 15,8% y 1.387.000, con una subida interanual de 3.3 puntos. Por su parte, la información deportiva del TD2 registra un 22,6%, 11.3 puntos más que hace un año, y 2.177.000 de espectadores de lunes a viernes. Y un 15,8% y 1.354.000 en su edición de fin de semana, con una subida de 4.4 puntos sobre su anterior julio.