Teledeporte se dispara en audiencias con su mejor junio desde 2015

Teledeporte acaba de cerrar el mes de junio con un 1,1% de cuota, su mejor dato en este mes desde 2015. El canal deportivo de RTVE mejora sus resultados gracias a la gran cita mundialista y a la nueva estructura de programación, un esfuerzo de todo el equipo de dirección, edición, realización y producción de Deportes.

Teledeporte logra en junio tres décimas más que el mes anterior y seis décimas más que hace un año, lo que supone haber doblado su audiencia en un año y sumar su décimo mes de crecimiento consecutivo. Mejora en todas sus franjas frente a junio de 2025, destacando la sobremesa (mejor cuota desde 2011) y prime time (mejor cuota desde 2016).

El éxito de audiencia se ha basado en la vertebración de la parrilla en cuatro grandes bloques de programación: ‘Estadio 2 Mundial’, presentado por Marc Martin; ‘Gran Estadio Mundial’, conducido por Alex Argeles; ‘Estudio Estadio Mundial’, liderado por Felipe del Campo; y los programas, también de La 1, ‘Camino a NY’ y ‘Teledeporte, directo al Mundial’ con Lara Garandillas y Marcos López. Todo ello impulsado por el equipo de enviados especiales al Mundial, y por el éxito de audiencia de los partidos de la Selección contra Arabia Saudi y Uruguay ofrecidos en simultáneo por La 1 y Teledeporte.

El 21 de junio Teledeporte fue la cadena más vista de los canales especializados. Además, estos han sido los principales hitos de audiencia del mes:

España-Arabia Saudí: 820.000 espectadores y un 5,8% de cuota (el 21/06)

Uruguay-España: 272.000 y 4,9% (el 26/06)

Resúmenes de partidos: hasta un 5,5% (resumen del Croacia-Ghana del 29/06)

‘Camino a NY’: 465.000 espectadores y 4% (el 21/06)

‘Gran Estadio Mundial’: 208.000 espectadores y 2,8% (el 24/06)

‘TDP directo al Mundial’ (diferido): 185.000 y 2,4% (el 24/06)

‘Estudio Estadio Mundial’: 137.000 y 2,3% (el 25/06)

‘Estadio 2 Mundial’: 144.000 espectadores y 1,9% (el 30/06)

El mes de julio en Teledeporte continua con grandes novedades. A la recta final del Mundial se suma el Tour de Francia, el inicio del Campeonato de Europa de Natación y los Europeos femenino y masculino de Futbol Sub 17.