Teledeporte (1,6%) registra su mejor mes de julio desde 2015 y crece casi un 55% en un año

Teledeporte acaba de cerrar el mes de julio con un 1,6% de cuota, igualando el dato respecto a julio de 2015, mejor registro en este mes desde 2013 y mejor registro mensual desde agosto de 2024. Además, mejora sus resultados 5 décimas frente a junio y 6 respecto a julio 2025, un crecimiento de casi un 55% en un año.

Un éxito de audiencias en el que ha sobresalido el Mundial de fútbol gracias a la apuesta del canal por una nueva estructura de programación que ha permitido cubrir toda la cita mundialista con el esfuerzo y dedicación de todo el equipo de dirección, edición, realización y producción de Deportes.

Éxito mundial Los buenos datos de audiencia de la cadena se han basado en la vertebración de la parrilla en sus tres programas principales. ‘Estadio 2’, presentado por Marc Martin, se ha consagrado como referente y ha alcanzado una media del 1.5%, 97.000 espectadores en sus 46 emisiones de ‘Estadio 2: Mundial’ y ‘Estadio 2: Mundial Extra’. ‘Gran Estadio Mundial’, conducido por Alex Argeles, ha despuntado en la tarde, obteniendo hasta un 3,2% de cuota y 276.000 espectadores. La media de sus 15 emisiones es de un 1,7% de cuota y 126.000 seguidores. Por su parte, ‘Estudio Estadio Mundial’, liderado por Felipe del Campo, emitió el programa más visto de su historia el 6 de julio con un 6,9% y 629.000 espectadores. Su media en este mes de julio es del 3% y 150.000 personas. Los programas ‘Camino a NY’ y ‘Teledeporte, directo al Mundial’, quetambién se han emtido en La 1 conducidos por Lara Garandillas y Marcos López, solo en Teledeporte han tenido un mes sobresaliente arrojando un 4.4 % y 606.000 espectadores.

El Tour 2026 crece en Teledeporte Además del Mundial, el Tour de Francia, una de las citas clásicas de RTVE cada verano, ha destacado entre los datos de audiencia de este último mes. La ronda francesa ha logrado este julio en Teledeporte una media del 3% y 245.000 espectadores, 58.000 más que el año pasado. La primera etapa, celebrada en Barcelona con una crono que abría esta edición, alcanzó 375.000 espectadores y un 4,9% de cuota. Otras de las grandes citas deportivas que han destacado en la audiencia de Teledeporte este mes mes nos lleva también al fútbol. Las finales del Europeo que jugaron la selección española sub 19 masculina y femenina dejaron grandes datos en sus respectivos partidos, con 438.000 espectadores y un 6.4 % de cuota en el caso de la masculina, y un total de 223.000 espectadores y 3.1% de cuota en la final femenina.