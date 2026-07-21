España vuelve a tocar el cielo con una generación hecha para durar

España volvió a tocar el cielo. Dieciséis años después de Johannesburgo, la selección de Luis de la Fuente conquistó su segundo Mundial al derrotar a Argentina con el gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga. El primer mundial con 48 selecciones y tres países organizadores ya tiene un lugar reservado en la historia del futbol español.

Pero la mayor noticia para España no es solo haber levantado la Copa del Mundo. Es comprobar que el éxito no parece un punto final, sino el comienzo de la nueva etapa. La Roja domina el fútbol internacional desde hace años: campeona de Europa, campeona olímpica, campeona del mundo y referente también en categorías inferiores y en el fútbol femenino. Una estructura que continúa produciendo talento y que permite mirar al futuro con un optimismo pocas veces visto.

Una generación con mucho camino por recorrer La prueba está en la edad de la columna vertebral del equipo. SI el Mundial 2030, que organizarán España, Marruecos y Portugal, se disputara mañana, buena parte de los actuales campeones seguirían llegando en plena madurez deportiva. Lamine Yamal, ya convertido en una de las grandes estrellas del futbol mundial, apenas tendría 23 años. La misma edad alcanzaría Pau Cubarsí, elegido el mejor jugador joven del torneo y hoy llamado a liderar la defensa española durante la próxima década. La lista continúa: Gavi afrontaría la cita con 25 años, Pedri con 26, mientras que Nico Williams, Yéremy Pino, Marc Pubill o Víctor Muñoz rondarían entre los 27 o 28 años, una edad que suele coincidir con el mejor momento competitivo de muchos futbolistas. A ellos se suman futbolistas que ya hoy son determinantes y que todavía tendrán recorrido: Ferran Torres llegará con 30 años después de convertirse en el héroe de la final; Álex Baena tendrá 28, Pedro Porro y Marc Cucurella 29 y 30, Zubimendi también 30 y Dani Olmo 31. Incluso en portería, donde el paso suele notarse menos, Joan Garcia alcanzaría los 28 años y se perfilaría como uno de los grandes nombres del futuro bajo palos.