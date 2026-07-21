España vuelve a tocar el cielo con una generación hecha para durar
- La mayoría de los campeones del mundo llegarán al Mundial de 2030 en plena madurez deportiva
- Lamine, Cubarsí, Pedri, Gavi o Nico Williams lideran una selección con relevo y presente para seguir dominando
España volvió a tocar el cielo. Dieciséis años después de Johannesburgo, la selección de Luis de la Fuente conquistó su segundo Mundial al derrotar a Argentina con el gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga. El primer mundial con 48 selecciones y tres países organizadores ya tiene un lugar reservado en la historia del futbol español.
Pero la mayor noticia para España no es solo haber levantado la Copa del Mundo. Es comprobar que el éxito no parece un punto final, sino el comienzo de la nueva etapa. La Roja domina el fútbol internacional desde hace años: campeona de Europa, campeona olímpica, campeona del mundo y referente también en categorías inferiores y en el fútbol femenino. Una estructura que continúa produciendo talento y que permite mirar al futuro con un optimismo pocas veces visto.
Una generación con mucho camino por recorrer
La prueba está en la edad de la columna vertebral del equipo. SI el Mundial 2030, que organizarán España, Marruecos y Portugal, se disputara mañana, buena parte de los actuales campeones seguirían llegando en plena madurez deportiva. Lamine Yamal, ya convertido en una de las grandes estrellas del futbol mundial, apenas tendría 23 años. La misma edad alcanzaría Pau Cubarsí, elegido el mejor jugador joven del torneo y hoy llamado a liderar la defensa española durante la próxima década.
La lista continúa: Gavi afrontaría la cita con 25 años, Pedri con 26, mientras que Nico Williams, Yéremy Pino, Marc Pubill o Víctor Muñoz rondarían entre los 27 o 28 años, una edad que suele coincidir con el mejor momento competitivo de muchos futbolistas. A ellos se suman futbolistas que ya hoy son determinantes y que todavía tendrán recorrido: Ferran Torres llegará con 30 años después de convertirse en el héroe de la final; Álex Baena tendrá 28, Pedro Porro y Marc Cucurella 29 y 30, Zubimendi también 30 y Dani Olmo 31. Incluso en portería, donde el paso suele notarse menos, Joan Garcia alcanzaría los 28 años y se perfilaría como uno de los grandes nombres del futuro bajo palos.
Juventud y experiencia, la fórmula de Luis de la Fuente
La presencia de jugadores más veteranos tampoco invita a pensar en un cambio radical; Rodri, elegido mejor jugador del Mundial y capitán de la selección, además de futbolistas como Mikel Merino, Mikel Oyarzabal o Fabián Ruiz, aportarían una experiencia que puede ser decisiva para acompañar a una generación que todavía tiene margen para crecer. La convivencia entre líderes consolidados y jóvenes talentos ha sido precisamente una de las grandes fortalezas de la España de Luis de la Fuente.
Los números también ayudan a entender por qué el futuro invita al optimismo. La selección campeona del mundo presenta una media de edad de 26,9 años, incluso inferior a la del equipo que conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010, que alcanzaba los 27,7 años. Aquella generación marcó una época irrepetible; esta aspira a escribir la suya. Con un relevo generacional ya consolidado y una cantera que sigue produciendo futbolistas de primer nivel, España no solo celebra la segunda estrella. Tiene argumentos para creer que la tercera está mucho más cerca de lo que parece.
*Noticia escrita por el estudiante en prácticas Ilias Bentadda Sebti, bajo la supervisión de Santiago S. Segura