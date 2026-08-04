Las redes sociales de RTVE baten récords históricos con 2.659 millones de visualizaciones en julio

RTVE confirma su buen estado de forma también con la popularidad creciente, hasta niveles históricos, que ha experimentado durante el mes de julio en redes sociales, donde la radiotelevisión pública adquiere un papel cada vez más relevante.

En un mes marcado por el Mundial de fútbol y otros eventos como los Sanfermines, los perfiles de RTVE han conseguido cifras récord de visualizaciones en los perfiles en Instagram, Facebook y TikTok. En conjunto, han logrado más de 2.550 millones visualizaciones, su mejor dato histórico de visualizaciones, y 106 millones de interacciones.

Teledeporte también ha vivido su mejor mes histórico, con 1.162 millones de visualizaciones y siendo la marca líder este mes. La 1 se posiciona como la segunda marca más vista y también bate su récord de visualizaciones (508 millones). El tercer puesto es para RTVE Noticias con 454 millones.

Todas las redes crecen respecto al mes anterior, destacando Facebook y TikTok que duplican sus visualizaciones. Además, son las que consiguen más impacto, el 34,5% y 31%, respectivamente. En Instagram se alcanzan 686 millones (25,8%).

El contenido más viral es el TikTok de La 1 "Cibeles le esperaba con ganas🤩 Lamine Yamal baila 'Y Que Fue?' ", con 117 millones de visualizaciones y más de 12 millones de interacciones.

Los contenidos del Mundial alcanzan 1.523 millones de visualizaciones. Destacan también los contenidos de San Fermín 2026 publicados en las redes sociales de RTVE superan los 41 millones de visualizaciones y el millón de interacciones, aumentando un 9,3% las visualizaciones de 2025.

En cuanto a programas, ‘La Revuelta’ es el más visto del mes (128 millones), seguido de ‘Malas Lenguas’ (79,2 millones) y ‘Valle Salvaje’ (45,6 millones).