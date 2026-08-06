Comienza el rodaje de la segunda temporada de 'Barrio Esperanza'

RTVE ha comenzado el rodaje de la segunda temporada de 'Barrio Esperanza', uno de los grandes éxitos de ficción del curso pasado. La serie, producida por Globomedia en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, volverá a reunir a sus principales protagonistas para seguir contando, desde el humor y la emoción, las historias de un colegio de primaria y algunas de las realidades de la educación actual.

Un éxito de público Desde su estreno el pasado 19 de abril, 'Barrio Esperanza' ha conquistado a la audiencia. Su primer episodio reunió a 1,6 millones de espectadores y un 15% de cuota de pantalla, convirtiéndose en el mejor estreno de una ficción nacional semanal de los últimos cuatro años. En el conjunto de su emisión en La 1, el consumo en diferido, RTVE Play y Clan, la serie ha superado los 10,8 millones de espectadores únicos, alcanzando al 22,7% de la población y consolidándose como una de las producciones más destacadas de la temporada. La serie ha promediado un 11% de cuota, 1.015.000 espectadores y casi 2,9 millones de contactos. Es la segunda serie de prime time más vista de la temporada, solo por detrás de ‘ENA, la reina Victoria Eugenia’ y, junto a ‘Sin Gluten’, la única ficción de prime time que lidera su franja. El consumo en diferido alcanza las 322.000 personas, lo que eleva su audiencia media a 1.337.000 espectadores.

Nuevas historias para el colegio Barrio Esperanza Además de ser una de las pocas ficciones televisivas españolas que se adentra en el universo de la enseñanza, ‘Barrio Esperanza’ ha calado entre los espectadores gracias a su tono vitalista de comedia social, que permite abordar desde el humor y la emoción temas presentes en el día a día de los centros educativos: bullying, diferencias sociales, falta de recursos, altas capacidades, integración o problemas familiares que afectan al alumnado. De hecho, la comunidad educativa ha mostrado un apoyo especial a la serie, con numerosos mensajes de profesores y familias que han valorado positivamente una ficción ambientada en un colegio público. Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas vuelven a ser los responsables de los guiones de esta nueva entrega cuyo rodaje, igual que en la temporada anterior, tiene lugar estos días en un colegio real de Madrid, transformado en las aulas del colegio público Barrio Esperanza. ‘Barrio Esperanza’ también explora las segundas oportunidades a través de su personaje principal, interpretado por Mariona Terés, que regresará en los nuevos episodios para encauzar de nuevo su vida como profesora, tras haber superado el revés que la devolvió a la cárcel por un error en el último episodio de la temporada uno.