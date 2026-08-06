Milei da un paso atrás y retira el capítulo de extranjerización de tierras de su ley de propiedad privada

El Gobierno de Argentina presidido por Javier Milei ha dado este miércoles un paso atrás al excluir de su proyecto de ley sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" el capítulo que relajaba los límites a la venta de terrenos a capitales extranjeros.

Esta decisión del oficialismo se ha producido en medio de la presión de los socios del Ejecutivo argentino y en aras de evitar que la oposición a ese punto del proyecto de ley hiciera caer toda la iniciativa, prevista para ser debatida este jueves.

A ello se suma el férreo rechazo social que ha despertado este capítulo, hasta el punto de haber sido convocadas para este jueves movilizaciones contra la compra de tierras argentinas por parte de capitales extranjeros y bajo la bandera de 'La patria no se vende'. Un eslogan que han gritado asistentes al concierto de Rosalía este miércoles en Buenos Aires.

¿Qué pretendía ese apartado de la ley? La ley vigente establece que los privados extranjeros —ya sean personas físicas o jurídicas— no pueden disponer de más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, ni comprar más de 1.000 hectáreas en zona núcleo agropecuaria. Sin embargo, el polémico capítulo planteaba la eliminación del referido tope. Ante esta situación, el Gobierno argentino optó inicialmente por ampliar al 25% el porcentaje de la superficie nacional, provincial y departamental que las personas físicas o jurídicas extranjeras pueden adquirir de tierras productivas, según recogen medios argentinos como el diario La Nación. No obstante, ante la visible falta de apoyos, el Ejecutivo ha optado por, finalmente, retirar el capítulo en cuestión. 01.23 min La elevada inflación y los bajos sueldos en Argenina asfixian a la clase media