La justicia argentina suspende parcialmente la aplicación de la reforma laboral de Milei

La justicia argentina ha respaldado este lunes una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera del país, para suspender la aplicación de 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral, impulsada como una de las medidas estrella del Gobierno del presidente ultra Javier Milei.

El juez laboral Raúl Ojeda ha considerado que existen indicios de regresividad en materia laboral, que afectan a principios constitucionales y que se arriesgan a daños irreparables en el marco de la reforma laboral aprobada el pasado febrero por el Congreso. Es por ello que ha ordenado la suspensión provisional de artículos que introducen cambios sustanciales al régimen laboral argentino.

Entre los 82 artículos afectados por la resolución se encuentran aquellos que limitan el derecho a huelga, al establecer límites para la realización de asambleas, y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales e incluso prevén el quite de representación jurídica para sindicatos, entre otros.

Negociación colectiva y periodos de prueba El juez ha resuelto, además, suspender aquellos artículos que afectan el derecho de negociación colectiva y que introducen cambios en los periodos de prueba, en la computación de los años de antigüedad y en las indemnizaciones. El fallo deja temporalmente sin efecto la derogación de la ley de teletrabajo y los artículos que limitan la responsabilidad de las empresas que utilizan mano de obra tercerizada y que califican de "prestadores independientes" a los trabajadores de plataformas tecnológicas. El Congreso de Argentina aprueba la reforma laboral que aumenta la jornada a 12 horas ANA AYUSO Según la demanda sindical, la reforma establece "modificaciones peyorativas y permanentes" que vulneraban de forma ostensible derechos constitucionales, así como la protección ante el despido y la libertad sindical. El juez ha reconocido la legitimidad de la reclamación de la CGT y ha decidido dar lugar a esta medida provisoria, con posibilidad de apelación.