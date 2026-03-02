Milei ratifica alianza con EE.UU. y anticipa que impulsará 90 reformas estructurales

El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, ha ratificado este domingo su alianza "estratégica" con Estados Unidos dentro del "nuevo orden mundial" y ha anticipado que este año impulsará en el Congreso 90 reformas estructurales para configurar la "arquitectura" de la "grandeza argentina".

"Todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Donald Trump y Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre dos países y de toda la región", ha afirmado en su discurso de inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso argentino.

Ante la Asamblea Legislativa -reunión de las dos cámaras parlamentarias-, Milei ha indicado que "se está configurando un nuevo orden mundial" y la forma en que Argentina se inserte en él "determinará el destino del país", el cual, ha destacado, tiene los minerales críticos, la energía, la tierra y el agua "que necesita Occidente".

Acuerdo de comercio Milei, al frente del Ejecutivo argentino desde finales de 2023, ha indicado que impulsará la ratificación parlamentaria del acuerdo de comercio e inversiones firmado con Estados Unidos el pasado 5 de febrero. "Tenemos que crear el siglo de las Américas, de Alaska a Tierra del Fuego, y hagamos a Argentina y a América grandes nuevamente", ha agregado. El Senado argentino aprueba la Modernización laboral de Milei con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones Asimismo, ha afirmado que "el Atlántico sur es el terreno disputa estratégica de las próximas décadas", y ha añadido que modernizará el equipamiento militar porque "un sistema de defensa acorde a la amenaza del presente es el escudo que necesita la prosperidad" que construirá Argentina. También ha anticipado que enviará al Congreso un paquete de leyes para "fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia".

El "año de las reformas" En su discurso de casi dos horas, Milei ha anunciado que cada ministerio de su Gobierno ha preparado diez paquetes de reformas estructurales, por lo que cada mes de este año se presentarán iniciativas al Congreso. "Esto constituirá el año calendario de la reforma: nueve meses interrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina", ha prometido. 01.17 min Argentina: primera gran manifestación del año contra la reforma laboral que quiere impulsar Javier Milei "Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial o lo que fuere. Frente a esto yo quiero señalar que nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder", ha añadido. Milei no ha dado precisiones sobre todas las reformas que impulsará, aunque ha mencionado que habrá proyectos en materia tributaria, electoral, aduanera, penal, judicial y educativa, entre otras. "Es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años, estas nuevas reglas de juego que dejarán en el pasado el proceso olvidable que ha sido nuestro último siglo de historia. Nuestro país está saliendo de la adolescencia, ingresando en la mayoría de edad, y por eso consagramos a este año como el año de la grandeza argentina", ha sostenido .