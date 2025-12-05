Argentina regresa a los mercados globales a través de la colocación de un bono en dólares a cuatro años

La República de Argentina volverá a los mercados financieros internacionales después de siete años con la colocación de un bono en dólares a cuatro años. El interés de este bono se sitúa en el 6,5% y servirá para cubrir una parte de los vencimientos de deuda del país en enero, según ha informado el ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo ha señalado en una entrevista del canal América 24 que "es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas". Ha asegurado, además, que el objetivo es "pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas".

El nuevo instrumento se emitirá bajo legislación argentina y permitirá al Tesoro de la nación suramericana cubrir parcialmente los pagos de deuda externa de enero, que asciende a 4.300 millones de dólares. Esta deuda corresponde a los bonos AL30 y AL29, sin afectar a las reservas totales del Banco Central argentino.

El bono pagará el capital íntegro al vencimiento La convocatoria a la licitación del bono, denominado BONAR 2029N, fue oficializado por el Ministerio de Economía. Este aclaró que el capital íntegro del vale se pagará al vencimiento, previsto para el 30 de noviembre de 2029. La tasa final dependerá del precio de colocación determinado en la subasta, que se realizará el próximo miércoles 10 de diciembre. La liquidación será el viernes. La Secretaría de Finanzas, a través de un comunicado, ha afirmado que "en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico". En este sentido, la Secretaría ha asegurado que "el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA" (Banco Central de la República Argentina).