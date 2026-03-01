Milei presume de reformas a golpe de motosierra al encarar un año clave con las presidenciales de 2027 en el horizonte

Javier Milei lleva dos años y tres meses en la Casa Rosada. Un tiempo en el que su atípica actitud y su verborragia, pero sobre todo sus medidas a golpe de motosierra, han marcado a fondo la política, la economía y la sociedad de Argentina. Con menos de la mitad de su mandato aún por delante y una polémica reforma laboral recién aprobada, este domingo presumirá de gestión y anunciará nuevas medidas legislativas en el tradicional discurso de cada 1 de marzo ante el Congreso de la Nación.

Augurando que en 2027 habrá pocas sorpresas en el Parlamento, al ser un año marcado por la campaña para las presidenciales de octubre, en las que todo apunta a que el ultraderechista optará a la reelección, la apertura de sesiones ordinarias que va a encabezar hoy promete ser la antesala a unos meses clave en los que el Ejecutivo buscará consolidar sus ansiadas reformas estructurales y los hitos de los que tanto se vanagloria, como la desaceleración de la inflación y el superávit logrado por los recortes del gasto público con su popular "motosierra".

"La sociedad espera que su situación mejore. No necesariamente que seamos un país liberal o progresista. Los argentinos quieren vivir mejor. Algunos creen que es de una manera y otros de otra. Pero siempre la demanda, en definitiva, está anclada en lo emocional y es la misma: 'estoy dispuesto a votarte y hacer un esfuerzo a cambio de estar mejor'", expresa a RTVE Noticias el analista político y consultor en opinión pública Jorge Giacobbe.

Y advierte: "El riesgo para Milei este año, uno de sus puntos débiles, es que la esperanza del público que lo sostiene se empiece a convertir en ansiedad".

El Congreso de Argentina ha aprobado la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, una reforma que según los sindicatos recorta los derechos de los trabajadores y que el gobierno ve necesario para ganar competitividad

La reforma laboral, para unos moderniza y para otros retrocede Este viernes, el Senado aprobó la Ley de Modernización Laboral, a tiempo para que el presidente pueda destacarla este domingo como trofeo legislativo. La reforma, según el propio Milei, busca terminar "con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos". Entre otros aspectos, la ley pretende reducir la alta informalidad laboral y los juicios laborales, cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido y habilita la posibilidad de trabajar hasta 12 horas diarias, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornadas. También crea un banco de horas extras, que pueden otorgarse como tiempo libre en vez de cobrarlas. Y se amplían los sectores considerados esenciales, donde no se podrá prestar menos del 75 % del servicio en caso de huelga. Los detractores de la medida avisan de que es una norma esclavista. Los diputados de Unión por la Patria, el principal bloque opositor de mayoría peronista, alertan de que destruye la negociación colectiva y debilita los sindicatos, y que solo mejora la rentabilidad de las empresas. 11.02 min Cinco continentes - La reforma laboral argentina En medio de la controversia, la Cámara de Diputados eliminó uno de los artículos más criticados, que proponía que, ante las bajas por enfermedad, los trabajadores cobrarían el 50% o el 75% del salario, en vez del 100% actual. La normativa laboral que ha regido hasta ahora se aprobó en 1974, bajo Gobierno peronista. Desde entonces, cada intento de modificarla se ha topado con una fuerte resistencia social. "Profundizará la precariedad laboral y degradará la calidad de vida, eliminando derechos individuales y colectivos consagrados por la Constitución Nacional, en el contexto de una gigantesca transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables hacia los más concentrados de la economía", expresó la principal central sindical argentina, la Confederación General del Trabajo, al convocar una huelga general para el 19 de febrero pasado. Es la cuarta huelga general en Argentina durante el mandato del presidente Javier Milei. Los principales sindicatos y organizaciones de izquierdas creen que esta modernización de la ley, que data de 1974, supondrá una regresión importante en los derechos de los trabajadores. Según datos de la CGT, en Argentina se pierden cada día 400 puestos de trabajo y en los dos últimos años se han perdido 300.000 empleos formales La nueva reforma propone flexibilizar las contrataciones, reducir las indemnizaciones por despido y limitar el derecho a huelga Para el gobierno esta reforma es necesaria, dicen, para seguir creando empleo. Por cierto, que el presidente Milley no está. Ha viajado a Estados Unidos a pesar del ambiente conflictivo y de protestas en torno a la aprobación de esta polémica reforma laboral. Huelga general en Argentina Según el sindicato, en los dos años de gestión de Milei se han perdido alrededor de 120.000 puestos privados y unos 80.000 públicos, consecuencia del ajuste del Ejecutivo. "Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso", expresó el mandatario hace una semana, En el tercer trimestre de 2025 -último dato disponible-, el paro se ubicó en el 6,6 %, una cifra baja pero que esconde grandes desequilibrios en un mercado laboral muy precarizado y con una informalidad del 43,3 %. En el mismo periodo de 2023, aún con el peronista Alberto Fernández en la Presidencia, el desempleo estaba en el 5,7%. "La reforma laboral genera más rechazo que adhesión: un 51,6% en desacuerdo contra el 43,2% de acuerdo", dice a RTVE Noticias Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit. Jorge Giaccobe, cuyas proyecciones dan un apoyo del 46 % a la reforma frente a un 43 % en contra, asegura que la aprobación de la ley va a ser tomada por el Gobierno como un triunfo tras dos años de debilidad. Sin embargo, remarca que para la opinión pública lo que sirve no es la aprobación de la ley, sino sus beneficios. Y eso, aún no está garantizado. Control de la inflación, caída del consumo Hace poco más de un mes, en su intervención en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, y entre sus habituales críticas a las políticas socialistas y al "wokismo", Milei volvió a defender el capitalismo de libre empresa como el que genera un mayor crecimiento. Y presumió de haber reducido el déficit fiscal, la inflación, el riesgo país y la pobreza, todos problemas crónicos en Argentina. "Los principales problemas (para la sociedad) son la inflación (22,8%) e inseguridad (18,4%) a nivel país, y llegar a fin de mes (21,6%), inseguridad (17,9%) e ingresos (17,4%) a nivel personal", explica Fornoni, que ve "un gobierno con respaldo resiliente, pero con crédito social cada vez más atado a resultados concretos en inflación, seguridad y bolsillo". Javier Milei en 2023, cuando era candidato a la Presidencia de Argentina Tomas Cuesta/Getty Images En 2025, el IPC se ubicó en el 31,5 %, la menor tasa en los últimos ocho años. Un dato que contrasta con el 117,8 % del año anterior y el 211,4 % de 2023. Una desaceleración atada a múltiples factores, principalmente las medidas de ajuste fiscal y monetario del Gobierno, que han mejorado las más importantes variables macroeconómicas pero dejan fuertes desafíos en la micro. La economía creció en 2025 en 4,4 % tras dos años de caída, impulsada principalmente por la actividad agropecuaria, pero con la industria cayendo un 3,9 % interanual y el comercio el 1,3 %, lo que refleja un fuerte derrumbe del consumo, con sectores muy impactados por la pérdida de poder adquisitivo. Un ejemplo son los jubilados: en agosto pasado el mandatario vetó una ley de la oposición que ordenaba un "aumento de emergencia" en las pensiones -más del 60 % de los retirados cobra la mínima, que en marzo va a ser de 439.600 pesos (264 euros)- al considerar que conspiraba contra el objetivo de equilibrio en las cuentas públicas. Cada miércoles, organizaciones de jubilados protestan ante el Congreso contra los ajustes. Las movilizaciones contra la motosierra de Milei: "Muchos jubilados han dejado de comer para comprar medicamentos" "Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales", exclamó en diciembre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en prisión domiciliaria por corrupción, en su cuenta de X. En el segundo semestre de 2025, en el país había, según estadísticas oficiales, un 31,6 % de la población en situación de pobreza. Una cifra alta pero que bajó 6,5 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior, marcada sobre todo por el freno a la inflación. Es la tasa más baja desde 2018. Al principio del mandato de Milei llegó al 52,9 % por el ‘shock’ de los recortes y el descontrolado aumento de precios. Y si bien la actividad industrial acumuló en 2025 un crecimiento del 1,6 % tras el desplome del 9,4 % en 2024, en el segundo semestre del año pasado se vio muy afectada por factores como el estancamiento en el consumo, la crecida de las importaciones y el encarecimiento crediticio. "El 49,2% califica la situación del país como negativa y 27,3% como positiva. Aun así, hay una ventana de expectativa: el 42,5% cree que el país estará mejor dentro de un año", agrega Fornoni. 01.14 min ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en Argentina con Milei en el poder?

El factor Trump Hace solo cuatro meses que los argentinos dieron su apoyo a Milei en las urnas. Su partido, La Libertad Avanza, venció de forma inesperada en las elecciones legislativas con el 41% de los votos, lo que llevó a aumentar significativamente la representación de la formación ultraliberal en las dos cámaras, aunque en ambas necesita de aliados para aprobar sus proyectos. El resultado electoral fue sorpresivo por la diferencia mucho menor que auguraban las encuestas, tras varios escándalos de supuesta corrupción y turbulencias en los mercados financieros en las semanas previas a los comicios. Dato no menor es que el presidente estadounidense, Donald Trump, condicionó un nuevo rescate financiero del Tesoro de los Estados Unidos a que ganara Milei, que es el presidente argentino que más viajes ha hecho a los Estados Unidos. Su gran admiración hacia el magnate republicano se mide en detalles grandes y pequeños: la intervención de los mandatarios argentinos del 1 de marzo, tradicionalmente pronunciado a mediodía, en la era Milei se hace por la noche, en pleno 'prime time', como Trump con su discurso del estado de la nación. Milei se fortalece en unos comicios marcados por la influencia de Trump y la alta abstención: "El juego político se le facilita" Marta Rey "Si él pierde, no vamos a ser generosos con Argentina", llegó a decir Trump tras reunirse con el argentino en la Casa Blanca. La estrecha relación entre ambos países se escenificó de nuevo hace solo unas semanas, al suscribir un acuerdo comercial y de inversiones que la Casa Rosada deberá llevar ahora al Congreso. Mención aparte merece la deuda argentina, con un largo historial de cese de pagos, reestructuraciones de deuda y firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A finales del tercer trimestre de 2025, el país registró una deuda externa bruta récord de 316.935 millones de dólares. Solo durante el Gobierno de Milei creció en 30.084 millones. Con la nueva y más favorable conformación parlamentaria, el Gobierno logró aprobar a finales de diciembre el primer Presupuesto de la era Milei, que prevé para 2026 un crecimiento del producto interior bruto del 5 % y una desaceleración de la inflación anual al 10,1 %. Trump y Milei tras su encuentro en la Casa Blanca en octubre REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Los otros anhelos de Milei La reforma laboral no es el único proyecto estrella del artífice del '¡Viva la libertad, carajo!'. Milei también logró este viernes en el Congreso, lugar que ha pasado de definir como "nido de ratas" a "el más reformista de la historia", la aprobación de un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Antes, el jueves, el Senado ratificó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y avanzó en el proyecto que modifica la Ley de Glaciares, muy cuestionado por organizaciones ambientalistas, que aseguran que esta reforma constituye un "grave retroceso" en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental. En el discurso en el Congreso, se espera a un jefe de Estado combativo y autohalagador que anticipará alrededor de una decena de reformas legislativas, entre ellas la tributaria o la modificación del Código Penal, con endurecimiento de penas. Un muñeco representa al presidente Javier Milei durante la huelga general del 19 de febrero de 2026 DPA via Europa Press Silvana Safenreiter/ZUMA Press Wire/dpa