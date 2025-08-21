Milei logra imponer su veto al aumento de emergencia de las pensiones en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha logrado este miércoles, gracias al apoyo de un sector de la oposición, imponer su veto a la ley que ordenaba un aumento "excepcional y de emergencia" en las pensiones que cobran los jubilados.

Los sectores de oposición que promovían el rechazo al veto presidencial no han conseguido reunir los dos tercios de los votos necesarios en una sesión en el pleno de la Cámara de Diputados celebrada este miércoles, por lo que la decisión del jefe de Estado ha quedado en firme.

El oficialismo, minoritario en el Parlamento argentino, ha conseguido sostener el veto presidencial gracias al apoyo de legisladores del partido de centroderecha Propuesta Republicana (Pro), que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y de otros bloques minoritarios aliados al Gobierno.

La norma de aumento en las pensiones ha conseguido en la Cámara Baja 160 votos a favor -por debajo de los dos tercio requeridos-, 83 en contra y seis abstenciones.

El debate en la Cámara de Diputados ha sido seguido a las puertas del Parlamento por jubilados que cada miércoles se manifiestan en reclamo de mejores condiciones de vida.

La ley establecía un incremento del 7,2% La norma había sido aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio y establecía un incremento del 7,2% para las jubilaciones. También disponía que el bono de refuerzo a las pensiones congelado desde hace más de un año pasara a ser de 110.000 pesos (83 dólares). La ley fue vetada por Milei mediante un decreto firmado el 2 de agosto bajo el argumento de que su aplicación conspiraba contra el objetivo del equilibrio en las cuentas públicas, las cuales lograron en los primeros siete meses del año un superávit primario equivalente al 1,1% del PIB. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el alza en las jubilaciones hubiera tenido un coste fiscal anualizado equivalente al 0,41% del PIB, y la actualización del bono, un coste del 0,38%.