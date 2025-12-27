Milei logra la aprobación del Parlamento a sus primeros presupuestos desde que es presidente

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha logrado este viernes que el Parlamento apruebe los presupuestos de 2026, los primeros desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

Tras una extensa sesión, el Senado aprobó el proyecto -que ya tenía el visto bueno de la Cámara de Diputados- con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, en lo que representa además el primer gran logro del oficialismo en el Congreso tras aumentar este mes significativamente su representación en ambas cámaras, luego de imponerse en los comicios legislativos de octubre pasado.

Milei ha celebrado la aprobación con un mensaje en su cuenta de X, donde comparte la imagen del tablero con el resultado de la votación general del proyecto y acompaña la publicación con su frase habitual: "Viva la libertad carajo". El mandatario ultraderechista ha gobernado desde su asunción con el presupuesto aprobado para aquel año, que luego prorrogó en dos ocasiones.

Los presupuestos aprobados prevén para 2026 un crecimiento del PIB del 5% y una desaceleración de la inflación anual al 10,1%, muy lejos del 117,8% registrada en 2024 y por debajo del 27,9% acumulada hasta noviembre de 2025, así como un tipo de cambio a 1.423 dólares en diciembre, más bajo que el valor actual.

La iniciativa proyecta también para el próximo año un superávit fiscal primario del sector público nacional equivalente al 1,5 % del PIB, con un aumento del 20,6% en el gasto público y un alza en los recursos del 20,8%.

"No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal", ha señalado Milei en otra publicación en la que señala la medida como un "hecho histórico".