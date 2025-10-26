El partido de Milei gana en las legislativas con más del 40% de los votos con un inesperado triunfo en Buenos Aires

El partido de presidente argentino, La Libertad Avanza, se ha impuesto en las urnas en las elecciones legislativas con el 41% de los votos. Los de Javier Milei han logrado una amplia victoria en los territorios más importantes del país y han obtenido un inesperado triunfo en la provincia de Buenos Aires, histórico bastión del peronismo y donde, el pasado septiembre, Fuerza Patria aplastó a la ultraderecha en los comicios provinciales.

Milei apenas ha tardado una hora en celebrar el triunfo, al considerar que el Gobierno ha pasado "el punto bisagra" y que ahora comenzará "la construcción de la Argentina grande", en una clara alusión a las políticas nacionalistas del presidente estadounidense, Donald Trump. Se ha presentado diferente, más conciliador, sin tirar de su habitual motosierra, al ofrecer diálogo y negociación a sus rivales, en parte, porque la ventaja en las urnas no le permite sacar adelante en solitario el programa de reformas que ha prometido.

"Este resultado no es más ni menos que la confirmación del mandato que asumimos en 2023. Hoy el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria", ha dicho frente a sus seguidores, que se han concentrado a las puertas del hotel Libertador de la capital, donde su partido ha instalado la sede electoral. El mandatario ha aprovechado la cita para informar sobre las nuevas reformas que su Gobierno aún considera necesarias.

Milei consigue el tercio que necesitaba en la Cámara Baja Estas elecciones de medio término se realizan cada dos años y renuevan parcialmente las dos cámaras. La Libertad Avanza contaba con solo ocho escaños en el Congreso y ha obtenido 64. Sumadas a las 28 que mantiene, tendrá un bloque de 92 legisladores. Por su parte, Fuerza Patria se ha posicionado como segunda fuerza tras renovar 31. Al conservar otras 48, sumará una bancada de 79. En el Senado, los peronistas han ganado seis legisladores contra los 13 del Gobierno. Con estos números, los de Milei han conseguido el tercio que necesitaban en la Cámara Baja para blindar su proyecto libertario. Pero para evitar que la oposición anule los decretos presidenciales, tendrá que seguir tejiendo alianzas con el partido conservador del expresidente Mauricio Macri, su principal aliado en esta legislatura. La economía y la corrupción cercan a Milei en unas elecciones legislativas críticas para la ultraderecha argentina Uxía Pérez Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales líderes del peronismo, Axel Kicillof, ha considerado que el presidente argentino "se equivoca si festeja este resultado". "También si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más", ha dicho a sus seguidores desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata. A su vez, cientos de peronistas se han trasladado la casa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria, para trasladarle su apoyo.

La participación más baja de la historia de la democracia La participación ha sido del 67%, la más baja de la historia de la democracia argentina. Sin embargo, las urnas dan un fuerte respaldo a Milei y a su política neoliberal. La Libertad Avanza sale reforzada de unos comicios que habían planteado como una suerte de plebiscito frente a sus controvertidas reformas de libre mercado y profundo plan de ajuste. Los datos han sorprendido porque las encuestas auguraban una brecha menor, sobre todo tras el repunte de la crisis y los últimos escándalos de corrupción que mermaron la popularidad del Gobierno. Su mayor logro ha sido reducir la inflación gracias a su severo plan de ajuste que, en contrapeso, ha generado desempleo, precariedad en el mercado laboral, deuda externa y turbulencias en los mercados financieros. Mercedes Marco del Ponte: "Nunca se ha visto en Argentina un nivel de crueldad tan elevada como la de este Gobierno" Aurora Moreno, enviada especial de RNE a Buenos Aires / Raquel Gómez El nuevo Congreso se va a formar el próximo 10 de diciembre. Lo más probable es que La Libertad Avanza también tenga que remodelar su Gobierno en los próximos días porque algunos de sus ministros se han presentado como diputados y senadores. Tendrán que renunciar a su cargo caras tan visibles del Ejecutivo como la polémica ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el portavoz presidencial, Manuel Adorni. Milei ya había dicho que esperaba una reestructuración del gabinete tras las elecciones, que podría incluir a miembros del equipo de Macri.