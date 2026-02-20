El Congreso de Argentina aprueba la reforma laboral que aumenta la jornada a 12 horas

El Congreso de la Nación Argentina ha aprobado por 135 votos afirmativos frente a 115 negativos la polémica reforma laboral impulsada por su presidente ultraderechista, Javier Milei, cuyo proyecto ha desencadenado una huelga general en todo el país. La propuesta, que ya recibió el visto bueno del Senado el 12 de febrero y volverá a la Cámara Alta para su aprobación final, establece importantes cambios estructurales en la duración de la jornada laboral, que pasa de ocho a 12 horas, en el derecho a huelga o en el cálculo de las indemnizaciones por despido.

La sesión en la Cámara Baja se ha extendido durante varias horas, algo que se esperaba al albor de las intensas negociaciones que han tenido lugar en los días previos a la aprobación de la norma. La piedra en el camino del proyecto de "modernización laboral", como lo ha denominado el Ejecutivo, ha sido el artículo 44, relativo a la reducción del pago de salarios hasta el 50% a aquellos trabajadores que se encontrasen de baja por un accidente o una enfermedad derivados de una "actividad voluntaria" o conducta consciente del riesgo; y de hasta el 25% para otras enfermedades o accidentes involuntarios no laborales. Ese epígrafe fue retirado el miércoles, pero la negociación retrasó durante más de lo esperado la aprobación del proyecto estrella del Gobierno ultra.

La sesión, como se esperaba, ha sido bronca. Entre los que han votado en contra de la iniciativa, Sergio Palazzo, del bloque peronista Unión por la Patria (UxP), ha considerado que el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) ha "contrabandeado detrás de las palabras modernización laboral".

En ese sentido, Esteban Paulón, del bloque creado en 2025 como alternativa al partido de Milei, Provincias Unidas, se preguntó "¿dónde está la modernización?" de una reforma que no menciona la inteligencia artificial y que ha eliminado la ley de teletrabajo, sancionada tras la pandemia por covid-19. En la misma línea, se preguntaba el diputado Marcelo Mango, representante de la peronista Unión por la Patria: "¿Qué bienestar puede haber con la guillotina del despido inminente?".

Javier Milei se encontraba fuera de Argentina, en Washington para participar en una reunión de la Junta de Paz liderada por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Quien sí ha estado presente en el Congreso ha sido su hermana y mano derecha, Karina Milei.

Cuarta huelga general El parón general ha dejado desde el miércoles momentos de tensión entre los manifestantes y la policía, que ha reprimido las protestas con gases lacrimógenos y balas de goma. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a la huelga sin movilización en las calles, pero la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), otros sindicatos y movimientos sociales y de izquierda se han manifestado en la Plaza del Congreso, en el centro de Buenos Aires. La CGT, la mayor central obrera del país y de raigambre peronista, ha asegurado este jueves que la medida de fuerza de 24 horas, la cuarta desde que Milei llegó a la Presidencia, ha tenido un seguimiento del 90%. Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, ha recordado que, desde que Milei está al frente del Ejecutivo, se pierden 400 puestos de trabajo formales al día, con su consiguiente ruptura "del tejido social y productivo". Manifestación contra la aprobación de la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei, en Buenos aires, este jueves 19 de febrero de 2026 AP Photo/Rodrigo Abd La huelga ha afectado a todo tipo de actividades, desde la Administración pública, la industria y el comercio exterior hasta el transporte de pasajeros. Asimismo, las aerolíneas han cancelado desde el miércoles unos 400 vuelos, lo que ha afectado a los planes de cerca de 64.000 pasajeros, de acuerdo a datos de la Cámara de Líneas Aéreas de Argentina. La Casa Rosada ya anticipó antes de que arrancase el paro general que descontaría el día a aquellos empleados públicos que faltasen a su trabajo, en un nuevo gasto que acrecenta el malestar de unos trabajadores estatales que arrastran duros recortes desde que Javier Milei llegó al poder, en 2023. Las seis principales entidades empresariales del país, que apoyan la reforma laboral, han destacado en un comunicado conjunto que respetan el derecho constitucional de la protesta, pero que "Argentina necesita consensos y no medidas que profundicen la incertidumbre". El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, ha calificado de "extorsivo" el paro de 24 horas.