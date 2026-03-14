Milei llama a Sánchez "impresentable" en Madrid y le acusa de hacer imposible "el crecimiento en Europa"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un "impresentable", en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026 este sábado en la capital española.

Milei ha acusado a Sánchez y los demás presidentes socialistas de "todos los problemas de montañas regulatorias tremendas" que imposibilitan "el crecimiento en Europa".

Milei se ha subido al escenario del Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, al grito de "Viva la libertad, carajo", a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez.

El presidente argentino ha hablado de los socialistas como "zurdos roñosos" y ha animado al publico a no dejarse "psicopatear por los zurdos". Además, ha afirmado que "cuando uno habla de lo justo", a ello están asociados "nuestros valores" yha afirmado: "Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos".

Tras ello, ha sostenido entre aplausos: "Si todos cumpliéramos con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar".

Dice que gracias a Trump el socialismo "se está haciendo pedazos" En un contexto de guerra en Oriente Medio, Milei ha asegurado que gracias al "valor" del presidente estadounidense, Donald Trump, el socialismo "se está haciendo pedazos". Milei también ha ensalzado el sistema político y económico que ha instaurado en Argentina, a través de una metáfora que ha comenzado afirmando que "la utopía comunista no funciona", para después ilustrar que los liberales, en lugar de "estar regalándole el pescado a la gente y esclavizarla", lo que hacen es "enseñar a pescar para que en algún momento tengan una fábrica de pescados". "Si ustedes no tienen empresarios, van a ser pobres", ha concluido, dirigiéndose a los españoles, pues, para él, "esa idea del socialismo del que uno lo produce y otro se lo puede apropiar, inherentemente deriva en miseria". Además, el jefe del gobierno argentino ha recibido el primer premio conmemorativo en honor de Ludwig von Mises, economista ucraniano, y ha anunciado que va a publicar un nuevo libro, que se titulará 'La moral como política de Estado'.