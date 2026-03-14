Milei llama a Sánchez "impresentable" en Madrid y le acusa de hacer imposible "el crecimiento en Europa"
- Le rerocha en el Madrid Economic Forum "todos los problemas de montañas regulatorias tremendas"
- Antes ha mantenido un encuentro con Santiago Abascal (Vox)
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un "impresentable", en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026 este sábado en la capital española.
Milei ha acusado a Sánchez y los demás presidentes socialistas de "todos los problemas de montañas regulatorias tremendas" que imposibilitan "el crecimiento en Europa".
Milei se ha subido al escenario del Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, al grito de "Viva la libertad, carajo", a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez.
El presidente argentino ha hablado de los socialistas como "zurdos roñosos" y ha animado al publico a no dejarse "psicopatear por los zurdos". Además, ha afirmado que "cuando uno habla de lo justo", a ello están asociados "nuestros valores" yha afirmado: "Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos".
Tras ello, ha sostenido entre aplausos: "Si todos cumpliéramos con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar".
Dice que gracias a Trump el socialismo "se está haciendo pedazos"
En un contexto de guerra en Oriente Medio, Milei ha asegurado que gracias al "valor" del presidente estadounidense, Donald Trump, el socialismo "se está haciendo pedazos".
Milei también ha ensalzado el sistema político y económico que ha instaurado en Argentina, a través de una metáfora que ha comenzado afirmando que "la utopía comunista no funciona", para después ilustrar que los liberales, en lugar de "estar regalándole el pescado a la gente y esclavizarla", lo que hacen es "enseñar a pescar para que en algún momento tengan una fábrica de pescados".
"Si ustedes no tienen empresarios, van a ser pobres", ha concluido, dirigiéndose a los españoles, pues, para él, "esa idea del socialismo del que uno lo produce y otro se lo puede apropiar, inherentemente deriva en miseria".
Además, el jefe del gobierno argentino ha recibido el primer premio conmemorativo en honor de Ludwig von Mises, economista ucraniano, y ha anunciado que va a publicar un nuevo libro, que se titulará 'La moral como política de Estado'.
Encuentro con Abascal
Previamente, Milei se hizo fotos vestido con un mono de trabajo de la compañía de hidrocarburos argentina YPF con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con el economista y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Jesús Huerta de Soto.
En su perfil de X, Abascal ha dicho que "siempre" es "un placer" reunirse con su "buen amigo y aliado" Javier Milei, a quien ha definido como un "referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones".
No es la primera vez que el presidente argentino carga contra el jefe del Ejecutivo español. En otras de sus visitas a España, Milei le llamó "bandido" y a su mujer "corrupta". También cargó contra "los socialistas de mierda" y recientemente le acusó de buscar "callar" a quien piensa "distinto" con sus propuestas para redes sociales.
El quinto viaje de Milei a España comenzó el viernes, cuando aterrizó en la capital española, y una vez más no contemplaba ninguna reunión con representantes del Gobierno español, según la agenda difundida por la Presidencia argentina.