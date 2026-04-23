Milei bloquea el acceso a los periodistas acreditados en la sede del Gobierno argentino por "seguridad nacional"

El Ejecutivo del presidente argentino Javier Milei ha bloqueado este jueves el acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada (sede del Gobierno de Argentina) con el fin de "garantizar la seguridad nacional", según ha manifestado a través de X el secretario de Comunicación, Javier Lanari.

El Gobierno argentino ha deshabilitado el registro de huellas dactilares que permitía el acceso a unos 60 corresponsales de distintos medios nacionales y extranjeros, tras la denuncia contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la televisión local TN, por una supuesta violación de seguridad en la Casa Rosada, tras la emisión de una filmación de zonas del edificio gubernamental.

La decisión "se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar (a cargo de la custodia presidencial) por espionaje ilegal", ha señalado Lanari en su cuenta de X: "El único fin es garantizar la seguridad nacional".