Un tribunal de EE.UU. anula la multa de 16.000 millones impuesta a Argentina por la nacionalización de YPF
- La expropiación en 2012 de la petrolera estatal YPF a la española Repsol se litigia desde hace una década
- Milei ha celebrado el "histórico" fallo y lo ha calificado como "el mayor logro jurídico de la historia nacional"
Un tribunal de apelaciones en Nueva York ha revocado este viernes una sentencia, dictada en septiembre de 2023, que condenaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares (casi 15.000 millones de euros entonces) en el largo y millonario litigio por la expropiación en 2012 de la petrolera estatal YPF a la española Repsol.
Antes de esta decisión, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ya había aceptado la solicitud de Argentina de suspender las acciones orientadas a ejecutar una sentencia en contra del país suramericano hasta tanto se dicte una sentencia de fondo en el caso.
No obstante, contra esta decisión aún cabe recurso ante la Corte Federal de Nueva York.
El caso de la nacionalización de la YPF se litigia en una corte de federal de Nueva York desde el año 2015 y en él se dirimía la compensación que Argentina debe o no pagar a inversores de YPF, que argumentan que se vieron afectados cuando el Estado expropió a la española Repsol el 51% de las acciones de la petrolera y no hizo una oferta pública por el resto de títulos.
Milei califica de "histórico" el fallo
Tras conocer la decisión, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha celebrado este viernes el "histórico" fallo en favor de su país. "Este día es muy especial para Argentina, un día de mucha alegría", ha expresado el mandatario durante un acto oficial en Buenos Aires.
"Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos", ha dicho Milei con evidente satisfacción, en referencia a la firma británica Burford Capital, que junto a la estadounidense Eton Park impulsaron en 2015 una demanda en los tribunales de Nueva York tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Milei ha asegurado que se trata de "el mayor logro jurídico de la historia nacional", al destacar que con esta resolución el Estado argentino evitará el pago de 18.000 millones de dólares (15.622 millones de euros), cifra que incluye los intereses que aplicaron desde el fallo contra Argentina en 2023 de la jueza superior del distrito de Nueva York, Loretta Preska.
Durante su discurso, el mandatario ha apuntado también contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y contra Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien fuera ministro de Economía durante la nacionalización de YPF. Y es que la nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Fernández y aprobada por el Parlamento argentino en 2012.
El fallo condenatorio de 2023 fue apelado por Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, y en junio de 2025 se ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51% en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano. A finales de octubre pasado, Argentina reafirmó que la jurisdicción para resolver el litigio no es Estados Unidos sino el propio país suramericano.