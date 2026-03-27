Un tribunal de EE.UU. anula la multa de 16.000 millones impuesta a Argentina por la nacionalización de YPF

Un tribunal de apelaciones en Nueva York ha revocado este viernes una sentencia, dictada en septiembre de 2023, que condenaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares (casi 15.000 millones de euros entonces) en el largo y millonario litigio por la expropiación en 2012 de la petrolera estatal YPF a la española Repsol.

Antes de esta decisión, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ya había aceptado la solicitud de Argentina de suspender las acciones orientadas a ejecutar una sentencia en contra del país suramericano hasta tanto se dicte una sentencia de fondo en el caso.

No obstante, contra esta decisión aún cabe recurso ante la Corte Federal de Nueva York.

El caso de la nacionalización de la YPF se litigia en una corte de federal de Nueva York desde el año 2015 y en él se dirimía la compensación que Argentina debe o no pagar a inversores de YPF, que argumentan que se vieron afectados cuando el Estado expropió a la española Repsol el 51% de las acciones de la petrolera y no hizo una oferta pública por el resto de títulos.