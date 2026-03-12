Kast jura como el primer presidente ultra de Chile y asegura que el país está "peor de lo que pensaba"

El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha asegurado este miércoles que ha recibido un país "en peores condiciones de lo que podía imaginar" en su primer discurso como mandatario ante la ciudadanía y desde el balcón del Palacio de La Moneda (sede de Gobierno).

"Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado", ha enumerado el nuevo mandatario, el primero de ultraderecha en el país desde el retorno a la democracia y el único que respaldó la continuidad del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

Acompañado de la primera dama, Pía Adriasola, Kast ha reiterado que ha instruido a sus ministros para que auditen todos sus ministerios en busca de presuntas irregularidades. "La autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país, en esta hora, así lo demanda", ha añadido.