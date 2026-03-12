Kast jura como el primer presidente ultra de Chile y asegura que el país está "peor de lo que pensaba"
- Afirma que ha instruido a sus ministros para que auditen todos sus departamentos en busca de irregularidades
- A su investidura han acudido una docena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI
El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha asegurado este miércoles que ha recibido un país "en peores condiciones de lo que podía imaginar" en su primer discurso como mandatario ante la ciudadanía y desde el balcón del Palacio de La Moneda (sede de Gobierno).
"Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado", ha enumerado el nuevo mandatario, el primero de ultraderecha en el país desde el retorno a la democracia y el único que respaldó la continuidad del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Acompañado de la primera dama, Pía Adriasola, Kast ha reiterado que ha instruido a sus ministros para que auditen todos sus ministerios en busca de presuntas irregularidades. "La autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país, en esta hora, así lo demanda", ha añadido.
Promete un Gobierno "de emergencia"
El mandatario ha prometido instalar un "Gobierno de emergencia" enfocado en la seguridad pública y la economía, principales prioridades de la ciudadanía, pero ha advertido que "esto no solo depende del Gobierno".
"La ciudadanía, ustedes, también tienen una tremenda responsabilidad. Tenemos que aprovechar juntos esta oportunidad, y solo lo haremos si cada uno de ustedes también trabaja y cuida a Chile", ha eexpresado Kast, que ha sucedido al progresista Gabriel Boric.
De 60 años, el nuevo presidente ha sido investido en la mañana de este miércoles en una solemne ceremonia en el Congreso de Valparaíso, a la que han acudido parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno del mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.
Antes de su comparecencia en el balcón en la capital chilena, el presidente ha firmado una batería de decretos en materia de seguridad, hacienda, obras públicas y defensa, entre otros. "No puede gobernarse solo con ideas. Tiene que gobernarse con carácter y el carácter no es arbitrariedad. El carácter es estar dispuesto a hacer lo que hay que hacer aunque sea incómodo, aunque sea impopular, aunque cueste", ha concluido.